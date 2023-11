El precio de ORDI aumenta a medida que se abren los futuros, el volumen de Bitcoin Ordinals aumenta

El token ORDI fue uno de los de mejor desempeño el miércoles, ya que los inversores aplaudieron el aumento en las ventas de NFT de Ordinal. El token subió a un máximo de $14,65 dólares, el nivel más alto desde mayo de este año. En su punto máximo, el token Ordinals subió más del 403% desde el nivel más bajo de septiembre.

ORDI, el token nativo de Ordinals, es el token de mejor rendimiento esta semana. Este aumento ha elevado su capitalización de mercado total a más de $270 millones de dólares. Su volumen de operaciones diario en las últimas 24 horas aumentó a más de $569 millones de dólares.

Hay tres razones por las que el ORDI está aumentando. Primero, en un comunicado, Binance dijo que incluirá el token en la lista. Este es un evento importante ya que Binance es el mayor intercambio de cifrado del mundo. Los datos de CoinMarketCap muestran que la mayor parte del volumen de ORDI provino de Binance, seguido de OKX y Bitget.

La otra razón por la que el token ORDI saltó es que el volumen total de NFT de Ordinals aumentó bruscamente. Los datos de CryptoSlam muestran que los NFT de Bitcoin aumentaron más del 19,9% en las últimas 24 horas a más de $17,7 millones de dólares. Este aumento fue mayor que el de Ethereum, que manejó NFT por valor de más de $17 millones de dólares.

Los NFT de Ethereum han estado perdiendo tracción en los últimos meses, lo que ha llevado sus precios mínimos a un mínimo histórico. Como resultado, las empresas del sector, incluida OpenSea, han anunciado despidos sustanciales.

Mientras tanto, el interés abierto de ORDI en el mercado de futuros se disparó. Según CoinGlass, este interés abierto alcanzó un máximo histórico de más de $79 millones de dólares. La mayoría de estos activos estaban en Binance, seguido de OKX y Bitget.

El interés abierto es una cifra importante en la industria de las criptomonedas que muestra el volumen de órdenes no ejecutadas en el mercado de futuros. Un interés abierto más alto es una señal de que la demanda está en una tendencia alcista.

Otra métrica importante fueron las liquidaciones. Las liquidaciones en corto alcanzaron un nivel récord el martes cuando el token comenzó a caer.