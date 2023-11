Las acciones de Digital World (DWAC) se han desplomado: evite Trump SPAC a toda costa

El precio de las acciones de Digital World Acquisition (NASDAQ: DWAC) se ha movido lateralmente en las últimas semanas mientras los inversores esperan la eventual fusión. Las acciones se cotizaban a $15,45 dólares el martes, unos puntos más que el mínimo del mes pasado de $14,25 dólares. En total, han aumentado un 25% desde el punto más bajo registrado y se mantienen un 91% por debajo del máximo histórico.

Oportunidades y riesgos por delante

La mayor noticia del año para DWAC fue su acuerdo de $18 millones de dólares con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). El acuerdo, aunque costoso, puso fin a una larga disputa que impidió la eventual fusión de SPAC con Truth Social de Trump.

La otra gran noticia fue la decisión de la SPAC de extender su período de debida diligencia hasta septiembre de 2024. En la mayoría de los períodos, las fusiones de SPAC tardan menos de 7 meses en completarse. Esto plantea serias dudas sobre si el acuerdo se materializará.

Hay algunas oportunidades para las acciones de DWAC por delante. En primer lugar, los analistas creen que Truth Social verá más actividad hacia las próximas elecciones generales en 2024. En la mayoría de los períodos, las empresas de redes sociales como Twitter, Reddit y Facebook ven más actividad en un período electoral.

La otra oportunidad probable es que la actividad de la red experimente una mayor demanda, ya que los juicios penales de Trump probablemente generen más actividad. Todo esto podría generar más ingresos para la empresa.

Gráfico DWAC de TradingView

Los riesgos superan a las oportunidades

Creo que DWAC y Truth Social de Trump enfrentan más desafíos que oportunidades. En primer lugar, está el hecho de que a Truth Social no le está yendo bien en términos de uso. Una mirada a las métricas de los usuarios muestra que Trump tiene menos de 6 millones de seguidores de Truth Social.

Por el contrario, tenía más de 80 millones de seguidores en Twitter. Por lo tanto, la realidad es que no tiene la escala para competir con empresas como Twitter, Facebook y Snap.

En segundo lugar, Truth Social enfrenta riesgos de monetización, ya que muchas grandes empresas no querrán asociarse con el lado de derecha. Hemos visto esto en los principales medios de comunicación, donde muchas grandes empresas se han mantenido alejadas de Fox News e incluso de Rumble.

En tercer lugar, históricamente las SPAC no han tenido buenos resultados. Los SPAC populares como Virgin Galactic, ContextLogic, VinFast y Canoo se han desplomado con fuerza en los últimos meses. Por lo tanto, existe la posibilidad de que las acciones de DWAC sigan cayendo después de la fusión de SPAC.

Además, Truth Social enfrenta una fuerte competencia en el espacio de la derecha. El mayor competidor es X, antes conocido como Twitter, que ha resuelto en gran medida el desafío que Truth Social quería resolver. Bajo Elon Musk, Twitter se ha convertido ahora en una gran tienda de campaña para personas de todas las ideologías. Una mirada más cercana a otras redes sociales conservadoras como Gab y Parler muestra que han tenido dificultades para ganar terreno. Parler cerró en agosto.

Lo más importante es que Truth Social todavía no tiene una participación importante en el mercado internacional, lo cual es importante para todas las empresas de redes sociales. Además, la empresa depende totalmente de Trump, lo que supone una situación de alto riesgo.

Por tanto, todos estos factores explican por qué es bastante arriesgado invertir en acciones de DWAC. Para ser claros, las acciones a menudo tendrán restricciones breves, lo que hace que sea bastante arriesgado poseerlas.