Pepe se prepara para superar a Shiba Inu, los inversores inteligentes optan por la preventa de InQubeta

Si bien hay muchas joyas ocultas en el espacio criptográfico, Pepe (PEPE) se ha convertido en un jugador formidable en el mercado de los memes. Si bien se lanzó recientemente, podría potencialmente superar a Shiba Inu (SHIB), lo que lo convierte en una inversión alternativa. Al mismo tiempo, un recién llegado, InQubeta (QUBE), lucha por derrocar tanto a PEPE como a SHIB.

En este artículo, exploraremos el potencial de Pepe para superar a Shiba Inu. Además, cubriremos el creciente interés en la preventa de InQubeta y por qué se encuentra entre las altcoins a tener en cuenta este año.

InQubeta (QUBE): explicación del creciente interés

El creciente interés en InQubeta (QUBE) puede vincularse a varios factores. Vale la pena mencionar primero que, hasta ahora en su fase ICO (oferta inicial de monedas), ha recaudado la friolera de $4,3 millones de dólares. ¿Por qué ha habido un interés masivo en la preventa? Para empezar, su objetivo es abordar un problema importante en la industria de la inteligencia artificial mediante la utilización de la tecnología blockchain. Eso no es todo. Los inversores están cada vez más interesados en él debido a características como las apuestas, la gobernanza y la naturaleza deflacionaria del token. Ahora se posiciona como la mejor criptomoneda nueva para invertir.

Busca resolver el desafío de la recaudación de fondos en la industria de la IA. Lo logrará convirtiéndose en la primera plataforma de financiación colectiva para nuevas empresas de IA a través de criptomonedas, lo que, en nuestra opinión, podría transformar potencialmente el sector de la IA.

Este proyecto ha experimentado un gran flujo de inversores por las razones destacadas anteriormente. Se encuentra en la quinta etapa de su preventa y cuesta sólo $0,0161 dólares por token. Según los analistas, su precio aumentará 40 veces después de su lanzamiento. Si desea participar en la preventa y convertirse en uno de los primeros en adoptar, haga clic en el enlace a continuación.

Pepe (PEPE): superando a Shiba Inu

En el mundo de las criptomonedas, y especialmente en el ecosistema de los memes, Pepe (PEPE) se está convirtiendo rápidamente en un nombre popular. Se ha convertido en una de las principales monedas alternativas en el espacio criptográfico. Entonces, ¿cuáles son sus atractivos memes? Pepe, al igual que sus predecesores, se inspira en personajes divertidos. En su caso, fue creado como un homenaje al popular meme de Internet “Pepe the Frog”.

Se ha convertido en un actor importante en la escena de los memes, además de su posición dominante en el mercado criptográfico más amplio. Sólo Shiba Inu y Dogecoin son monedas meme más populares en este momento que Pepe. Pero creemos que puede vencer a Shiba Inu, lo que la posiciona como una buena criptomoneda para comprar.

Quizás se pregunte cómo es posible esto. Es importante señalar que Pepe tiene más margen de crecimiento que SHIB. Además, resulta más atractivo para la generación más joven de inversores, lo que será crucial para su crecimiento.

Conclusión

Pepe e InQubeta se han convertido en opciones de inversión populares entre los inversores. Pepe podría superar a Shiba Inu en crecimiento y ganancias debido a su atractivo para una base de inversores más jóvenes. Por otro lado, se espera que InQubeta experimente un aumento del 4.000% después de su lanzamiento. Por lo tanto, estas criptomonedas podrían considerarse algunas de las mejores criptomonedas para invertir.

