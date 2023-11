Prima de Grayscale Solana Trust (GSOL) a los aumentos de precios de SOL

La prima de Grayscale Solana Trust (GSOL) sobre el token SOL se ha ampliado hasta el punto más alto desde diciembre de 2021. Si bien el precio de Solana ha aumentado aproximadamente un 92,5% en los últimos 12 meses, GSOL ha aumentado más de un 375% en el mismo período. El sólido desempeño de GSOL es una señal de que existe una demanda institucional para el activo.

GSOL es uno de los muchos productos que posee Grayscale, siendo el más popular Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), que tiene más de $19 mil millones de dólares en activos totales. GSOL está destinado a brindar a los usuarios, especialmente a los inversores institucionales, acceso al mercado de Solana. Cobra una tarifa del 2,50% y ha acumulado más de $5,1 millones de dólares en activos totales.

Una sola unidad de GSOL se cotizaba a $95,60 dólares, mientras que las tenencias por acción aumentaron a 16,90. Solana ha estado en el centro de atención este año porque ha sido una de las grandes criptomonedas con mejor rendimiento.

SOL ha saltado a un máximo de $43,15 dólares, el punto más alto desde el 8 de agosto del año pasado. En su punto máximo, la moneda saltó más de un 310% desde su punto más bajo en 2023. Este repunte ha elevado su capitalización de mercado total a más de $18 mil millones de dólares, lo que la convierte en la séptima criptomoneda más grande del mundo.

Una preocupación clave entre los inversores ha sido la exposición de Solana a FTX Estate, que posee millones de tokens. En última instancia, el patrimonio querrá vender estos tokens mientras continúa el procedimiento de quiebra. Recientemente, el patrimonio trasladó muchos tokens a intercambios como Binance y Kraken, lo que afectó su precio.

Otros fideicomisos de Grayscale se cotizan con una prima sustancial. Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), que históricamente ha cotizado por debajo del NAV, ahora tiene una prima del 4,27%. De manera similar, Grayscale Chainlink Trust (GLINK) y Grayscale Ethereum Trust (ETHE) tienen una prima del 17% y del 2,6%.

La prima de Grayscale Bitcoin Trust sobre el NAV comenzó a aumentar después de que Grayscale ganara una importante demanda contra la Comisión de Bolsa y Valores . En esa demanda, el tribunal ordenó a la agencia revisar la propuesta de la compañía de convertir el fideicomiso en un ETF de Bitcoin al contado.

Si Grayscale logra hacer esto, los analistas esperan que la compañía intente convertirlo en un ETF.