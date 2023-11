Shiba Memu, perspectiva de precios de ORDI a 51 días del cierre de la preventa de SHMU

Dos tokens Ordinals (ORDI) y Shiba Memu (SHMU) han sido tendencia en el pasado reciente. Aunque los dos son tendencia por diferentes motivos, han captado la atención de los inversores de una forma u otra.

Si bien Shiba Memu cuenta con capacidades de marketing únicas impulsadas por tecnología de inteligencia artificial y su preventa se cerrará en los próximos 51 días, Ordinals adopta un enfoque revolucionario al permitir inscripciones dentro de la cadena de bloques de Bitcoin.

¿Qué es Ordinals (ORDI)?

Ordinals (ORDI) es una plataforma innovadora diseñada para inscribir contenido digital en Satoshis individuales dentro de la cadena de bloques de Bitcoin. Cada Satoshi, la unidad más pequeña de Bitcoin, puede asociarse con contenido digital como texto, imágenes, audio y vídeo. Este contenido se convierte en una parte permanente e inmutable de la cadena de bloques de Bitcoin, lo que garantiza la integridad y autenticidad de los datos.

La singularidad de Ordinals radica en su capacidad para permitir la transferencia de igual a igual de contenido inscrito en Satoshis, lo que permite a los creadores publicar, compartir e intercambiar su propiedad intelectual sin temor a perder la propiedad o los derechos de autor. Además de las inscripciones, los tokens ORDI también pueden vincularse a tokens de seguridad, cuentas o monedas estables, ampliando su utilidad dentro del ecosistema de las criptomonedas.

¿Por qué el token Ordinals es tendencia?

En los últimos tiempos, Ordinals ha experimentado importantes movimientos de precios. El precio de ORDI subió tras su cotización en Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes y de mayor reputación.

La cotización proporcionó a Ordinals una mayor liquidez, atrayendo a comerciantes e inversores que buscaban aprovechar el aumento de precios.

Vale la pena señalar que Binance designó a ORDI como proyecto “Semilla”, lo que indica su naturaleza experimental con mayor riesgo y volatilidad. Si bien Binance aconsejó a los usuarios que tuvieran cuidado al operar con ORDI, el token generó un interés inmediato e intenso, con volúmenes de operaciones que superaron los $153 millones de dólares en las primeras 24 horas después de su cotización.

Predicción del precio ORDI

La predicción de precios futuros de ORDI sigue siendo incierta, dada su naturaleza experimental y su historial limitado.

El precio de ORDI ha experimentado fluctuaciones notables en los últimos meses, lo que demuestra la volatilidad inherente al mercado de las criptomonedas. A pesar de los altibajos iniciales, el valor del token ha mostrado resistencia, lo que deja entrever la confianza potencial que los inversores están depositando en sus perspectivas a largo plazo. Los indicadores de mercado sugieren una trayectoria positiva para ORDI, y algunos analistas predicen un posible movimiento ascendente aprovechando la reciente cotización en Binance.

Teniendo en cuenta los recientes movimientos de precios y el revuelo en torno a la cotización en Binance, los analistas predicen que el precio de ORDI alcanzará los $15 dólares a finales de noviembre de 2023.

Cuenta regresiva de preventa de Shiba Memu

Mientras tanto, a medida que ORDI gana impulso, Shiba Memu (SHMU) ha llamado la atención por sus capacidades únicas de marketing impulsadas por IA. El nuevo proyecto de memes de criptomonedas, conocido por sus ambiciosas estrategias de marketing, se prepara para cerrar su preventa en los próximos 51 días. El uso innovador de la tecnología de inteligencia artificial por parte de Shiba Memu para impulsar sus iniciativas de marketing ha atraído a inversores que buscan enfoques nuevos y avanzados para el marketing de criptomonedas.

La preventa de Shiba Memu es sinónimo de incrementos de precios cada pocas horas, lo que lleva a los inversores potenciales a tomar nota de las oportunidades actuales. En el momento de esta edición, un solo token SHMU se vendía a 0,039475 USDT con un incremento de precio a 0,039700 USDT en las siguientes 8 horas.

Dado que el cierre de la preventa se acerca en un futuro próximo, los días restantes son cruciales para quienes deseen participar en las primeras etapas de este proyecto innovador.