Índice Nikkei 225: se forma un patrón alcista tras el nuevo estímulo japonés

El índice Nikkei 225 se ha recuperado en los últimos días mientras el tipo de cambio USD/JPY se sitúa en su nivel más alto en más de tres décadas. El índice saltó a un máximo de ¥32.700, mucho más alto que el mínimo del mes pasado de ¥30.250. Se está acercando al máximo del año hasta la fecha de ¥34.000.

Japón nuevo estímulo

El índice Nikkei 225 ha mostrado una fuerte tendencia alcista en los últimos meses a medida que los inversores volvieron a las acciones japonesas. Este repunte ha coincidido con el aumento de las acciones estadounidenses.

El índice Dow Jones saltó a un máximo de $34.113 dólares, aproximadamente un 5,50% por encima del punto más bajo de octubre. Otros índices como el Nasdaq 100 y el S&P 500 también han subido. En la mayoría de los casos, estos índices globales tienden a tener una estrecha correlación entre sí.

El otro catalizador importante para las acciones japonesas es la decisión del gobierno de lanzar una nueva política de estímulo. El gabinete del país acordó un nuevo paquete de estímulo de $44 mil millones de dólares para potenciar la economía.

Estos fondos provendrán de la emisión de nuevos bonos gubernamentales y de 3,9 billones de fondos excedentes del presupuesto del año pasado. Los fondos también incluirán ayuda adicional para hogares de bajos ingresos y devoluciones de impuestos.

El nuevo paquete de estímulo será bien recibido por los ejecutivos de las empresas japonesas. Sin embargo, probablemente empeorará las cosas para Japón y su vulnerable moneda, que se ha desplomado este año. El yen japonés se ha desplomado más del 30% en los últimos años.

Los paquetes de estímulo, especialmente los de Estados Unidos, han ayudado a alimentar la inflación y las dificultades económicas de la economía. Como parte de su respuesta al COVID-19, el gobierno estadounidense y la Reserva Federal imprimieron billones de dólares, que entregaron a individuos y empresas.

El estímulo de Japón llega en un momento en que la economía no está en mal estado. Si bien la inflación ha aumentado, se mantiene por debajo de la de países comparativos como Estados Unidos y Corea del Sur.

El mayor impulsor del índice Nikkei 225 fue Softbank. El precio de las acciones de Softbank ha subido más del 1% incluso después de que WeWork de la empresa se declarara en quiebra. Ha perdido más de $15 mil millones de dólares en WeWork. Las ventas netas de Softbank ascendieron a 1,6 billones de yenes, mientras que su pérdida neta superó los 931 mil millones de yenes.

Sony, también una de las mayores empresas de entretenimiento, dijo que sus ingresos ascendieron a 2,8 billones de yenes, mientras que su beneficio operativo fue de 263 mil millones. La mayor debilidad fue su negocio de chips.

Previsión del índice Nikkei 225

Gráfico Nikkei de TradingView

El gráfico diario muestra que el índice Nikkei 225 ha regresado al alza en las últimas semanas. Ha vuelto a probar la importante resistencia de ¥32.500, el lado superior del canal descendente. Se ha mantenido por encima de la media móvil de 50 y 25 días, mientras que el índice de fuerza relativa (rsi) se ha movido por encima del punto neutral.

Por lo tanto, las perspectivas para el índice Nikkei son alcistas por ahora, ya que ha formado un patrón de cuña cada vez más amplio. Si esto sucede, el siguiente nivel clave a tener en cuenta será el de ¥33.956, el punto más alto de este año.