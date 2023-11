Predicción del precio de Jasmy Coin: he aquí por qué el Bitcoin de Japón se está disparando

El precio de JasmyCoin continuó su tendencia alcista mientras los inversores aplaudían la última ruptura de Bitcoin. La moneda saltó a un máximo de $0,0044 dólares el jueves, el punto más alto desde junio de este año. Se ha disparado más del 50% desde el punto más bajo de este año. Otros tokens criptográficos como Mina, Pepe, Gala y Sui también han aumentado drásticamente recientemente.

Bitcoin es el impulsor clave

Copy link to section

El principal impulsor de Jasmy y otras altcoins fue el sólido desempeño de Bitcoin, que alcanzó el punto más alto desde mayo de 2022. Saltó a un máximo de $37,000 dólares. Ha aumentado casi un 50% desde su punto más bajo en septiembre y un 137% desde su nivel más bajo en noviembre del año pasado. Este repunte lo convierte en uno de los activos con mejor comportamiento este año.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Bitcoin logró superar el patrón de banderín alcista. En el análisis de la acción del precio, un banderín alcista es una de las señales más positivas del mercado. Se mantiene por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 100 días.

Jasmy también saltó cuando el índice de miedo y codicia saltó a la zona de codicia de 74. En la mayoría de los casos, las criptomonedas tienden a subir cuando los inversores se vuelven codiciosos. Mientras tanto, el índice VIX se ha desplomado hasta los $14,45 dólares, el punto más bajo desde el 20 de septiembre. El índice se ha desplomado más de un 37% desde su punto más alto en octubre.

El índice VIX es uno de los indicadores más populares del mercado financiero. Analiza el posicionamiento de opciones del índice S&P 500. Su caída ha coincidido con el actual repunte de las acciones estadounidenses. Los índices Dow Jones y Nasdaq 100 han subido en los últimos nueve días consecutivos. Por lo tanto, los inversores creen que el rally de Papá Noel está comenzando.

Jasmy también ha subido tras la última decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal. En su reunión, el banco decidió mantener los tipos de interés sin cambios entre el 5,25% y el 5,50%. Si bien la Reserva Federal insinuó que el banco seguirá subiendo las tasas de interés, los analistas creen que las dejará intactas por un tiempo.

Previsión de precio Jasmy

Copy link to section

JASMY gráfico de TradingView

El gráfico diario muestra que el precio de JasmyCoin ha tenido una fuerte tendencia alcista en las últimas semanas. Ha saltado desde el mínimo del mes pasado de $0,0030 dólares a un máximo de $0,0045 dólares. La moneda se ha movido por encima de la línea de tendencia descendente que conecta las oscilaciones más altas desde mayo de este año.

Jasmy se ha movido por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 25 días. Al mismo tiempo, el índice de fuerza relativa (RSI) y el oscilador estocástico se han movido por encima del nivel de sobrecompra. Por lo tanto, la perspectiva para la moneda es alcista, y el siguiente nivel a observar será $0,0051 dólares, el punto más alto el 19 de mayo. Si esto sucede, la moneda deberá subir más del 15,81% desde el nivel actual.