Joyas del mercado alcista de las criptomonedas: ¿Shiba Memu (SHMU) o Bonk (BONK)?

Ethereum acaba de volver a probar máximos de $2,1 mil dólares y Bitcoin alcanzó un máximo de 18 meses cerca de $38 mil dólares, ganancias tentadoras en las últimas 24 horas.

Mientras los inversores luchan por posicionarse en medio del impulso del mercado alcista para las principales criptomonedas, el interés en torno a algunas altcoins está creciendo. En particular, está la búsqueda de lo que podría ser el nuevo proyecto de ruptura en el mundo de las monedas meme.

Entonces, dejando a un lado los actuales tokens de memes inspirados en el mejor perro o rana, ¿podría ser Shiba Memu (SHMU) o Bonk (BONK)?

Shiba Memu vs. Bonk: ¿Batalla de proyectos de memes con temas de perros?

¿Qué es Shiba Memu (SHMU)?

Shiba Memu es un proyecto de moneda meme que aprovecha la inteligencia artificial para lograr un enfoque único de marketing y participación comunitaria. Un panel de inteligencia artificial que aproveche el procesamiento del lenguaje natural, el análisis predictivo y el análisis de sentimientos, entre otras características, impulsará la tracción del proyecto.

El token ERC-20 tiene un suministro total de mil millones de SHMU, el 85% de los cuales están destinados a la comunidad mediante una preventa. El 10% está destinado a proveedores de liquidez y recompensas comunitarias, mientras que el 5% está destinado al desarrollo de proyectos.

La preventa de Shiba Memu se amplió tras una demanda masiva por parte de la comunidad. Quedan 49 días a partir de hoy, pero los inversores ya han añadido más de $4,4 millones de dólares en SHMU a sus carteras.

¿Qué es Bonk (BONK)?

Bonk es una moneda de meme de perro basada en Solana, lanzada a fines de diciembre de 2022. El token de meme está dirigido a la comunidad de la cadena de bloques de Solana y es uno de los principales ganadores en ese ecosistema. Si bien el colapso de FTX generó un sentimiento negativo hacia Solana, la cadena ha mostrado una resistencia que es visible en el aumento hacia los $50 dólares para el token SOL nativo.

BONK, un token de la Biblioteca de programas de Solana (SPL), se lanzó desde el aire a los desarrolladores y usuarios de Solana. El lanzamiento aéreo representó el 50% del suministro total de BONK, y su cotización en las principales plataformas CEX ha contribuido a la subida de sus precios.

Perspectivas del precio de Shiba Memu vs. BONK

El precio del BONK subió a un máximo histórico de $0,00000487 dólares en enero, generando ganancias masivas de más del 4000% para los primeros compradores. A los precios actuales, el token ha bajado un 52% desde el ATH. Sin embargo, aumentó más del 270% la semana pasada, lo que sugiere que el sentimiento en todo el mercado podría ayudarlo a alcanzar el pico histórico.

Mientras tanto, el precio de preventa de Shiba Memu aumentará a $0,0485 dólares al final de su preventa el 30 de diciembre. Al precio actual de $0,039925 dólares, el valor de preventa de SHMU ha aumentado en más de un 258% desde los $0,011125 dólares iniciales por token.

Los analistas de mercado dicen que el precio de Shiba Memu podría dispararse cuando SHMU cotiza en los principales intercambios de cifrado y se lanza el panel de inteligencia artificial. Según la hoja de ruta del proyecto, se esperan dos hitos en el primer y tercer trimestre de 2024, respectivamente.

¿Cuál es probablemente una mejor inversión?

Dogecoin, Shiba Inu y Pepe son los tokens de memes más importantes del mercado por capitalización de mercado. Si bien siguen siendo los principales proyectos con temas de perros y ranas en el espacio, algunos competidores emergentes actualmente ven tanto entusiasmo como Shiba Memu y Bonk.

A pesar de que todos son tokens de memes, son proyectos que han adoptado diferentes enfoques para la distribución de tokens, el marketing y la participación de la comunidad.

Quizás la ventaja que Shiba Memu podría tener sobre Bonk será a través del panel de inteligencia artificial que se espera que se lance en el tercer trimestre de 2024. Apostar también podría ser una propuesta muy atractiva para los inversores.

Es posible que los inversores que quieran comprar uno u otro quieran saber más antes de invertir. También es clave comprender que las criptomonedas son un sector en proceso de maduración y que los tokens todavía son propensos a cambios volátiles.

