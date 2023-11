Celestia TIA salta a medida que se abre el interés de los futuros y se disparan las liquidaciones de cortos

El precio del token Celestia (TIA) continuó su recuperación durante el fin de semana a medida que la demanda de la moneda siguió aumentando. La nueva criptomoneda se disparó a un máximo de $4,10 dólares, un 85% por encima del punto más bajo de esta semana. Su capitalización de mercado total se ha disparado a más de $527 millones de dólares, lo que la convierte en la 93ª criptomoneda más grande del mundo.

Celestia no es la única criptomoneda que está aumentando. Bitcoin se sitúa cómodamente por encima de los $37.000 dólares, mientras que Ethereum, la segunda criptomoneda más grande del mundo, se ha disparado por encima de los $2.000 dólares. De manera similar, Bonk, la moneda meme de Solana, ha saltado a $0,00030 dólares, mientras que la capitalización de mercado total de todas las monedas digitales ha aumentado a más de $1,4 billones de dólares. Este repunte explica por qué TIA ha saltado.

El precio de Celestia también se ha disparado debido al aumento del volumen y la publicidad. Los datos compilados por CoinGecko muestran que el volumen total en las últimas 24 horas superó los $526 millones de dólares. La mayor parte de este volumen, alrededor del 40%, provino de Binance, el mayor intercambio del mundo. Le siguen Bitget y OKX.

Otros datos muestran que el interés abierto de futuros de TIA y las liquidaciones en corto han aumentado. El interés abierto en el mercado de futuros se disparó a un récord de $77 millones de dólares, la mayoría de ellos provenientes de Binance.

El interés abierto es una métrica importante en el mercado de valores y de criptomonedas. Se refiere al volumen de órdenes no ejecutadas en el mercado de futuros. En la mayoría de los casos, una cifra más alta es una señal de que existe una elevada demanda de la moneda.

Interés abierto de futuros de Celestia

Mientras tanto, las liquidaciones en corto aumentaron a un nivel récord a medida que el token saltaba. El sábado se liquidaron cortos por valor de más de $1,87 millones de dólares. Esta es una métrica importante que muestra el volumen de vendedores en corto que se han visto obligados a cerrar sus operaciones.

Para empezar, Celestia es un nuevo proyecto blockchain que tiene como objetivo alterar las redes existentes como Ethereum, Solana, Cardano y Tron. Su beneficio clave es que tiene características modulares que escalan de forma segura con la cantidad de usuarios.

Como resultado, los desarrolladores pueden implementar su propia cadena de bloques en minutos y escalarla con facilidad. TIA, su criptomoneda, se utiliza para pagar el blobspace, proteger la red y participar en la gobernanza.

Celestia enfrenta numerosos desafíos. Por un lado, es en una industria que se ha vuelto altamente competitiva. Ethereum todavía tiene una cuota de mercado líder en el sector de los contratos inteligentes. Otras redes de capa 1 como Tron, Avalanche y Solana también tienen una participación menor. Además, competirá con redes de capa 2 que potencian otras cadenas de bloques como Ethereum. Las cadenas de bloques de capa 2 más populares son Arbitrum, Polygon, Base y Optimism.