El precio del token HBAR de Hedera Hashgraph se ha unido a la actual temporada de altcoins a medida que continúa la demanda del token. El precio de HBAR subió a un máximo de $0,9195 dólares, su punto más alto desde el 19 de febrero. Se ha disparado más del 155% desde su punto más bajo este año. Este salto le ha dado una capitalización de mercado de más de $3.000 millones de dólares.

El repunte de Hedera se debe principalmente al repunte actual de Bitcoin y altcoins. Bitcoin subió a más de $43,000 dolares el miércoles y algunos analistas creen que podría alcanzar los $100,000 dólares antes de la reducción a la mitad del próximo año. En la mayoría de los casos, Bitcoin tiende a obtener buenos resultados antes y después de la reducción a la mitad. Vimos que eso sucedió en abril de 2021, cuando la moneda alcanzó un nivel récord.

Hay otros catalizadores. La inflación en la mayoría de los países desarrollados está cayendo, lo que aumenta la posibilidad de recortes de tipos en 2024. En el Reino Unido, la inflación general cayó por debajo del 4% en noviembre y es probable que esta tendencia continúe.

Mientras tanto, existe una creciente posibilidad de que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) apruebe un ETF de Bitcoin al contado. La SEC, Blackrock y Nasdaq celebraron otra reunión esta semana para discutir todo el proceso.

Hedera Hashgraph también está aumentando debido al desempeño de su ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi). Los datos de DeFi Llama muestran que el TVL de la red ha aumentado a más de $52 millones de dólares. En términos HBAR, el TVL ha aumentado hasta los 644,5 millones de tokens, unos puntos por debajo de su máximo histórico.

Si bien esto es bueno, hay un inconveniente en el ecosistema DeFi de Hedera. Primero, la mayoría de los activos bloqueados en su plataforma están en una dApp principal: SaucerSwap. El Intercambio Descentralizado (DEX) tiene un TVL de más de $50 millones de dólares. Manejó más de $653.000 dólares en volumen el jueves.

El desafío con esto es que Hedera ha sido superada por muchas redes blockchain más nuevas como Base, Sui, PulseChain y Aptos. Esto a pesar de que Hedera tiene una capitalización de mercado mucho mayor que todas estas redes.

En el lado positivo, las métricas en cadena muestran que la red Hedera Hashgraph es bastante popular entre los usuarios. El número de cuentas creadas en la red ha aumentado a más de 2,67 millones, mientras que las cuentas activas ascienden a 1,37 millones. Hedera ha manejado más de 32,7 mil millones de transacciones con un tiempo promedio de 1000 transacciones por segundo (tps).