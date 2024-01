El precio de JasmyCoin se mantuvo estable el jueves cuando se reanudó la carrera alcista de las criptomonedas. El token $JASMY subió a un máximo de $0,0065 dólares, unos puntos por debajo del máximo de este mes de $0,0067 dólares. Se ha disparado más del 115% desde su punto más bajo este año.

¿Por qué está aumentando el token de Jasmy?

Copy link to section

Jasmy y otras altcoins continuaron su fuerte recuperación mientras los inversores se mantenían optimistas sobre la industria de las criptomonedas. Hay tres razones clave por las que Bitcoin y otras altcoins se están sobrealimentando.

En primer lugar, esta semana surgieron esperanzas de un ETF de Bitcoin al contado cuando la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) se reunió con Blackrock y Nasdaq por segunda vez. Esta fue una reunión importante porque Blackrock es uno de los nombres más destacados que ha presentado una propuesta, mientras que Nasdaq es la segunda bolsa más grande del mundo.

En segundo lugar, Jasmy está ascendiendo gracias al llamado mitin de Papá Noel. En la mayoría de los años, las criptomonedas y otros activos tienden a recuperarse antes de Navidad. Además, existe una probabilidad cada vez mayor de que los bancos centrales comiencen a recortar las tasas en 2024.

La mayoría de los países desarrollados han visto recientemente una marcada caída en su tasa de inflación. En el Reino Unido, el índice general de precios al consumo (IPC) cayó por debajo del 4% en noviembre y es probable que la tendencia continúe. En Europa, el IPC se acerca al 2%, mientras que en Estados Unidos ronda el 3,1%.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Por lo tanto, los economistas creen que estos bancos realizarán varios recortes en 2024, lo que supondrá un importante revés con respecto a lo ocurrido en los últimos dos años. La Reserva Federal ha apuntado a tres recortes de tipos en 2024, equivalentes a 75 puntos básicos.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Todos estos factores son importantes para Jasmy debido a su estrecha correlación con Bitcoin. En la mayoría de los casos, Jasmy y otras altcoins tienden a subir cuando Bitcoin sube y viceversa. Por ejemplo, cayó a $0,0027 dólares en diciembre del año pasado cuando BTC cayó por debajo de los $16.000 dólares.

Previsión de precio Jasmy

Copy link to section

JASMY gráfico de TradingView

El gráfico diario muestra que el precio del token JASMY ha tenido una fuerte tendencia alcista en los últimos meses. A medida que subieron, los promedios móviles de 25 y 50 días hicieron un cruce alcista en octubre, lo cual es una señal alcista.

Más recientemente, Jasmy encontró una resistencia de $0,0066 dólares, donde ha tenido dificultades para superarlo. De manera similar, Bitcoin ha luchado por superar el máximo anual de cerca de $45,000 dólares. Por lo tanto, sospecho que el precio del token Jasmy seguirá subiendo a medida que los compradores apunten a la resistencia clave de $0,0080 dólares, la oscilación más alta del 5 de mayo, que está un 26% por encima del nivel actual.