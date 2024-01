El tipo de cambio USD/TRY permaneció en una fase de consolidación antes de la decisión final del año del Banco Central de la República de Turquía (CBRT). El par cotizaba a 29 el jueves, mucho más alto que su mínimo de 18 en 2023. Ha saltado en la mayoría de los meses de la última década, empujando a la lira turca a zonas inexploradas.

Decisión CBRT por delante

El tipo de cambio entre USD y TRY ha estado en alza durante décadas. En total, el par se ha disparado desde sólo 1,1 en 2008 a casi 30 en la actualidad. Este colapso ocurrió cuando el presidente, Recep Erdogan, cambió radicalmente el CBRT y lo hizo menos independiente.

La falta de independencia ha provocado una falta de confianza en el banco central y en la lira turca. Esto explica por qué la moneda ha reaccionado suavemente a sus dramáticas subidas de tipos este año. Desde junio, el banco ha realizado una serie de gigantescas subidas de tipos en un intento por impulsar la moneda.

Las tasas aumentaron de alrededor del 18,5% al 40% en uno de los aumentos más pronunciados en años. En teoría, tales aumentos de tasas deberían conducir a una mayor fortaleza de la lira al alentar a la gente y a los inversores a mantener la moneda. Además, el dólar estadounidense rinde menos del 5%.

En lugar de impulsar la lira turca, las recientes subidas de tipos han ayudado a frenar su colapso. De hecho, el USD/TRY se ha mantenido en un rango extremadamente estrecho en los últimos meses.

El próximo catalizador importante para el par USD/TRY será la decisión final sobre tipos de interés del año. Los economistas creen que el banco realizará otra gigantesca subida de tipos, que elevará los tipos de interés del 40% al 42,5%. El banco también apuntará a más aumentos en 2024 en un intento por impulsar la lira.

Previsión USD/TRY

Gráfico USD/TRY de TradingView

Básicamente, la lira turca debería seguir cayendo en 2024, ya que Erdogan seguirá en el poder. Si bien estos aumentos de tasas son necesarios, los inversores no confían en que Erdogan los respalde por mucho tiempo.

El otro riesgo es que a la economía turca no le vaya bien. Los datos más recientes revelaron que la economía creció un 5,9% en el tercer trimestre incluso cuando el gasto de los consumidores se desaceleró. Una combinación de tasas de interés más altas, crecimiento global débil y caída de la producción industrial podría afectar la economía.

Sin embargo, también existe la posibilidad de que la lira experimente un repunte a corto plazo durante el año a medida que los inversores adopten un sentimiento de riesgo. Ya hemos visto este sentimiento recientemente cuando las acciones estadounidenses subieron a un nivel récord y el índice del dólar estadounidense (DXY) y el VIX se desplomaron.

En mi caso base, sospecho que el par USD/TRY promediará 30 en la primera parte del año. También es posible una caída temporal a alrededor de 25 a medida que prevalece el sentimiento de riesgo.