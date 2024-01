La sucursal de Shanghai del Banco de China ha ejecutado con éxito un pago de 100 millones de yuanes ($14 millones de dólares) utilizando su moneda digital del banco central (CBDC), e-CNY. Fuentes locales indican que la liquidación en el extranjero se realizó a través de la Junta Internacional de la Bolsa Financiera de Shanghai para el oro. El acuerdo se produjo el 20 de diciembre.

Un portavoz del Banco de China comentó sobre el exitoso acuerdo:

La cuenta contribuirá con fortaleza financiera para apoyar la implementación profunda de Shanghai de la estrategia de promoción de la zona piloto de libre comercio y promoverá la calidad y mejora del centro de comercio internacional.

El hito es significativo para el Bank of China Shanghai, que ha estado en primera línea en las pruebas piloto del e-CNY. La implementación del e-CNY refuerza la estrategia de promoción de la zona piloto de libre comercio de Shanghai en su búsqueda de convertirse en un centro de comercio internacional. Últimamente, el banco permitió la importación de mineral de hierro a China utilizando moneda digital.

Pruebas globales de CBDC e-CNY para impulsar la adopción

China ha estado intensificando la experimentación con el e-CNY incluso cuando el país busca liberarse de la dependencia del dólar. En una prueba piloto global, China firmó un memorando de $400 millones de dólares con los Emiratos Árabes Unidos para la cooperación con CBDC el 1 de diciembre. China también ha cooperado con varias instituciones, incluido el gigante bancario británico Standard Chartered, para pruebas de e-CNY.

Más recientemente, China lanzó su última versión de la aplicación del yuan digital. La versión actualizada ofrece funcionalidades mejoradas y permite a los usuarios conectar tarjetas de débito y cuentas bancarias personales para comprar moneda digital.

El presidente de China, Xi Jinping, ha apoyado con vehemencia las CBDC, creyendo que son clave para desbloquear los pagos transfronterizos. El apoyo se produce a pesar de la postura dura del país sobre los activos digitales, ya que prohibió las transacciones con criptomonedas en 2021. En julio de este año, las transacciones e-CNY superaron los 1,8 billones de yuanes ($250 mil millones de dólares) en transacciones desde su lanzamiento hace menos de dos años.