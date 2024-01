El precio de Raydium (RAY) se volvió parabólico esta semana, ya que saltó a un máximo de $2,0 dólares, mucho más alto que el mínimo del año hasta la fecha de $0,10 dólares. Este aumento ha elevado su capitalización de mercado total a más de $486 millones de dólares, lo que la convierte en una de las partes más grandes del ecosistema de Solana.

Gráfico RAY de TradingView

El token de Raydium ha aumentado a medida que los inversores continúan aplaudiendo la fortaleza del ecosistema de Solana. La mayoría de los tokens de la red, como Bonk, Samodeycoin y Solend, han aumentado considerablemente en los últimos meses. Como resultado, Solana ha superado a Dogecoin para convertirse en la quinta criptomoneda más grande del mundo.

El precio de Raydium está aumentando después de que Circle lanzara la moneda estable $EURC en Solana esta semana. EURC es el equivalente en dólares de la compañía a la moneda USDC, la segunda moneda estable más grande del mundo.

Lo más importante es que Raydium ha visto un aumento reciente en su participación de mercado. Los datos compilados por CoinMarketCap muestran que Raydium ha crecido hasta convertirse en el quinto DEX más grande del mundo después de dYdX, Uniswap, Orca y Vertex Protocol. La red manejó más de $320 millones de dólares en transacciones en las últimas 24 horas.

Al mismo tiempo, el valor total bloqueado en el ecosistema ha aumentado a más de $191 millones de dólares, mientras que su volumen comercial histórico ha aumentado a más de $59 mil millones de dólares.

La mayoría de los tokens populares de Raydium son Bonk, Jito, Solend y Samoyedcoin, una de las monedas meme de más rápido crecimiento en la industria. Lanzado hace unas semanas, Samoyed ha visto su capitalización de mercado total aumentar a más de $77 millones de dólares.

RAY de Raydium no es el único token de Solana que está aumentando. El token SRM de Serum ha aumentado más del 40% en las últimas 24 horas. Esto es notable ya que Serum era el actor más importante en el ecosistema de Solana antes del colapso de FTX.

El token FIDA de Bonfida se ha disparado más del 43% en las últimas 24 horas, mientras que Solanium ha subido más del 30%. La propia Solana ha aumentado más del 17% en el mismo período.