El precio de las criptomonedas Arbitrum (ARB) ha experimentado una fuerte recuperación a medida que continúa la carrera alcista de las criptomonedas y continúa ganando participación de mercado. El token ARB se disparó a un máximo de $1,3600 dólares, su punto más alto desde el 6 de mayo. Ha aumentado más del 79% desde su nivel más bajo este año, lo que le otorga una capitalización de mercado de más de $1.600 millones de dólares.

Ecosistema DeFi en auge

Arbitrum ha sido uno de los mayores ganadores en la industria de la criptografía en 2023 a medida que se aceleró la demanda de su red. A medida que más desarrolladores se trasladaron a su red, pasó a otras redes de capa 2 como Polygon y Optimism. También superó a otros grandes nombres de la industria blockchain como Avalanche y Solana.

Arbitrum ha atraído a muchos desarrolladores conocidos a su ecosistema. Según DeFi Llama, ha aumentado su valor total bloqueado (TVL) a más de $2.300 millones de dólares. La dApp más grande de su ecosistema es GMX, que tiene más de $551 millones de dólares en activos. También recaudó más de $340.000 dólares en comisiones el viernes.

Los otros jugadores destacados en Arbitrum son Uniswap, Aave, Radiant, Balancer, Camelot, Stargate y Compound. Si bien GMX tiene más activos en su ecosistema, la versión Uniswap de Arbitrum es el cuarto DEX más grande del mundo. Manejó más de $533 millones de dólares en activos en las últimas 24 horas.

Además de DeFi, Arbitrum también está ganando terreno entre los desarrolladores de industrias como los juegos, las NFT y la infraestructura. Algunos de los mejores juegos de su ecosistema son Farcana, Starfall y The Beacon.

Los desarrolladores aman Arbitrum por varios factores, como su rápida velocidad, bajos costos de transacción y el grado sustancial de descentralización. También les encanta Arbitrum Orbit, su plataforma recientemente lanzada que permite a las personas lanzar sus cadenas. Estas cadenas se conforman con Arbitrum o Nova.

El mayor desafío para el token ARB de Arbitrum es la cantidad limitada de tokens en circulación. Según CoinGecko, ahora hay 1,25 mil millones de tokens frente al máximo de 10 mil millones. Esto significa que los tenedores pueden esperar una mayor dilución en los próximos años.

Previsión del precio de Arbitrum

Gráfico ARB de TradingView

El gráfico diario muestra que el precio del token ARB ha tenido una fuerte tendencia alcista en los últimos días. Recientemente superó la importante resistencia de $1,2237 dólares, su oscilación más alta el 10 de noviembre.

El precio de Arbitrum también ha subido por encima de la media móvil de 50 días y del nivel de retroceso de Fibonacci del 50%. Osciladores como el RSI y el oscilador estocástico han apuntado hacia arriba. Por lo tanto, las perspectivas para el precio de Arbitrum seguirán aumentando a medida que los compradores apunten al punto clave en $1,50 dólares.