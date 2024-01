Las empresas de cifrado refuerzan las donaciones políticas

La industria de las criptomonedas ha aumentado significativamente sus contribuciones políticas en respuesta al mayor escrutinio y presión regulatoria en Washington, según un informe publicado en el Financial Times.

Los principales actores como Coinbase, Circle y a16z, junto con personas prominentes como Ron Conway, Fred Wilson y los gemelos Winklevoss, están financiando activamente a legisladores pro-cripto y abogando por proyectos de ley estancados relacionados con las criptomonedas en el Congreso. Este aumento del compromiso político se produce antes de las próximas elecciones presidenciales.

Financiamiento de iniciativas pro-cripto

Esta semana, Coinbase, Circle y a16z contribuyeron colectivamente con $78 millones de dólares a Fairshake, un super PAC federal diseñado para promover el “liderazgo pro-cripto”. Fairshake opera aceptando donaciones ilimitadas tanto de corporaciones como de individuos, lo que marca un cambio significativo en la participación política de la industria.

Anteriormente, el sector criptográfico había gastado sumas relativamente pequeñas en actividades políticas. Por ejemplo, se espera que el presupuesto de cabildeo de Coinbase para el año alcance solo $4 millones de dólares, y Circle ha gastado apenas $760,000 dólares desde 2021, según presentaciones públicas.

Frente a las crecientes críticas de Washington

Los esfuerzos políticos intensificados de la industria de las criptomonedas son una respuesta a un tono cada vez más crítico en Washington, con la senadora Elizabeth Warren entre las voces prominentes que piden regulaciones criptográficas más estrictas.

En octubre, Warren y aproximadamente 100 legisladores escribieron una carta a la Casa Blanca y al Tesoro, instando a tomar medidas contra las actividades criptográficas ilícitas y citando preocupaciones sobre los riesgos de seguridad nacional asociados con los activos digitales.

Preocupaciones de seguridad nacional

La senadora Warren enfatiza su postura y sostiene que “los activos digitales están creando un riesgo para la seguridad nacional”. Sostiene que la naturaleza no regulada de ciertos aspectos del criptoespacio lo convierte en una opción atractiva para los delincuentes.

Algunos actores dentro de la industria de la criptografía promueven activamente su desprecio por las normas internacionales sobre lavado de dinero, lo que alimenta aún más las preocupaciones.

Reputación empañada y escrutinio regulatorio

Los escándalos recientes, incluido el encarcelamiento de Sam Bankman-Fried, ex director ejecutivo de FTX, y las acciones regulatorias contra Binance por no combatir el lavado de dinero y la evasión de sanciones, han empañado la reputación del sector criptográfico. Estos incidentes han amplificado el escrutinio político y las críticas a la industria dentro del Congreso.

Respondiendo a las lagunas regulatorias

Fairshake, el súper PAC financiado por empresas de criptomonedas, surgió en parte como respuesta a la percepción de inacción del Congreso con respecto a un marco regulatorio integral para las criptomonedas.

Las sanciones y multas actuales impuestas a las empresas de criptomonedas se deben principalmente a violaciones de las leyes federales de valores y lavado de dinero existentes, lo que pone de relieve la ausencia de regulaciones integrales específicas para las criptomonedas.

Buscando puntos en común con los adversarios tradicionales

Curiosamente, incluso adversarios de larga data en Washington, como el senador Warren y la industria bancaria, han encontrado puntos en común con respecto a la necesidad de imponer obligaciones contra el lavado de dinero al sector criptográfico.

En diciembre, el senador Warren presentó un proyecto de ley destinado a alinear las regulaciones criptográficas con los estándares establecidos de la industria financiera.

Dinámica electoral

Las inminentes elecciones de noviembre son cada vez más relevantes para los esfuerzos de recaudación de fondos de la industria de la criptografía, ya que el resultado de las elecciones podría afectar sustancialmente el panorama regulatorio.

Orlando Cosme, fundador y abogado gerente del bufete de abogados OC Advisory, destaca: “Si los demócratas ganan las elecciones presidenciales, y especialmente si también arrasan en el Congreso, entonces sí, es casi seguro que habrá grandes desafíos desde una perspectiva regulatoria en los próximos años.”

Dando forma al futuro regulatorio

Mientras la industria de las criptomonedas navega por un panorama político cambiante, se mantiene firme en su compromiso de influir en el futuro regulatorio de los activos digitales en Washington.

El mayor compromiso político del sector significa su determinación de proteger y promover sus intereses en un entorno regulatorio en evolución.