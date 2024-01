El precio de Solana (SOL) ha tenido un buen desempeño en los últimos meses a medida que aumentó la demanda de su token y su ecosistema. El token SOL subió a un máximo de $126 dólares el martes, mucho más alto que el mínimo posterior al colapso de FTX de $8,32 dólares. Este repunte la ha convertido en la cuarta criptomoneda más grande del mundo después de Bitcoin, Ethereum y Tether.

Aumento de las ventas de Solana NFT

La acción del precio de Solana ha coincidido con el notable repunte de los tokens de su ecosistema. Bonk, su moneda meme más grande, ha aumentado más de un 7000% desde su punto más bajo en 2022. De manera similar, otros tokens como Solend, Raydium y Orca también se han disparado.

La cuota de mercado de Solana en varias industrias blockchain también ha crecido. Por ejemplo, Orca y Raydium se han convertido en algunos de los actores más importantes de la industria del intercambio descentralizado (DEX).

Mientras tanto, hay señales de que el ecosistema NFT de Solana está en auge. Los datos compilados por CryptoSlam muestran que el volumen de ventas en los últimos 30 días ha aumentado un 392% a más de $310 millones de dólares.

Los compradores totales de NFT de Solana han aumentado más del 51% hasta más de 73.780, mientras que los vendedores han aumentado más del 27% hasta más de 68.700. Las transacciones totales han aumentado a más de 4,1 millones.

Froganas es uno de los NFT de Solana con mejor rendimiento en las últimas semanas. Sus ventas en las últimas 24 horas aumentaron más del 132% a más de $4,2 millones de dólares. Los otros NFT populares de Solana son Open Solmap e Index One.

El desempeño de NFT de Solana también ha ayudado a algunos de sus mercados clave. Magic Eden, uno de los mercados de NFT más grandes del ecosistema, ha visto cómo sus Unique Active Wallets (UAW) aumentaron más del 133% en los últimos 30 días a más de 225k. Las transacciones ascendieron a casi 28 millones.

Caen las ventas de Ethereum NFT

La situación es diferente en Ethereum, que alguna vez fue un actor dominante en el espacio NFT. El volumen de NFT de Ethereum ha caído más de un 3,3% en los últimos 30 días hasta los $375 millones de dólares. Los compradores y vendedores aumentaron un 16% y un 17%, respectivamente, mientras que las transacciones totales cayeron más del 45%.

Una de las principales razones por las que las ventas de Ethereum NFT se han desplomado es Bored Ape Yacht Club (BAYC), que alguna vez fue el actor más dominante de la industria. Las ventas de BAYC han caído más del 47% en los últimos 30 días a sólo $23 millones de dólares. Las transacciones se desplomaron un 49%, mientras que los compradores y vendedores también se hundieron.

Las ventas de Mutant Ape Yacht Club cayeron un 20% en los últimos 30 días a más de $13,7 millones de dólares, mientras que las transacciones cayeron un 26%.

Bitcoin también se ha convertido en uno de los principales actores en el espacio NFT. Los ordinales se han convertido en inscripciones populares con más de $1.700 millones de dólares en ventas totales este año. Como resultado, el token ORDI ha sido uno de los de mejor desempeño en la industria.