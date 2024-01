Cuando muchos pensaban que los ETF spot estaban terminados, la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) pospuso recientemente las decisiones sobre dos presentaciones importantes de ETF de Ethereum. Las decisiones sobre la aprobación de estas solicitudes se han vuelto a retrasar.

En consecuencia, la especulación se ha extendido dentro de la comunidad criptográfica. Sin embargo, el optimismo no se ha visto afectado, y el año 2024 todavía se perfila como uno para ser recordado en el espacio criptográfico.

Mientras tanto, Celestia (TIA) e InQubeta (QUBE), el rumor del momento, se están preparando para dar saltos notables. El primero está buscando nuevos descubrimientos de precios, mientras que el segundo se está preparando para un potencial salto de 50 veces después del lanzamiento. No querrás perdértelo.

Esta publicación cubrirá estos desarrollos. Empecemos.

InQubeta (QUBE): un token prometedor que no debe perderse

InQubeta (QUBE) hasta ahora ha recaudado la asombrosa cantidad de $7,6 millones de dólares en su financiación inicial, consolidando su estatus como uno de los mejores proyectos de ICO de este diciembre. El token nativo parece a punto de dispararse a medida que la preventa se agota rápidamente antes del debut en el mercado del proyecto.

Pero, ¿qué hace que InQubeta se destaque? Si eres fanático de las innovaciones más transformadoras del mundo, esto podría ser para ti.

QUBE se encuentra en la intersección de la IA y la cadena de bloques. Su objetivo es resolver los desafíos de recaudación de fondos dentro del sector de la IA convirtiéndose en la primera plataforma de financiación colectiva para nuevas empresas a través de criptomonedas.

Eso no será todo. Su novedoso mercado NFT será un coto de caza para nuevas y prometedoras empresas de IA. Los inversores pueden convertirse en los primeros patrocinadores de nuevas empresas innovadoras de IA, lo que probablemente las posicionará para obtener ganancias masivas. ¿La parte más genial? No habrá límite de inversión.

En la sexta etapa de la preventa, el token tiene un precio de sólo $0,01925 dólares. Según los analistas, su precio podría aumentar 50 veces en los primeros tres meses después del lanzamiento, lo que la convierte potencialmente en una de las mejores criptomonedas nuevas para invertir en la actualidad.

SEC: Retraso en la decisión sobre dos presentaciones de ETF al contado de Ethereum

Una vez más, la SEC ha retrasado su decisión sobre si aprobar las solicitudes de ETF de Ethereum de dos importantes gestores de activos. Esto ha llevado a muchos a preguntarse cuánto tiempo durará este juego. La postura cautelosa de la SEC sobre los ETF basados en criptomonedas, si bien es comprensible, no debería prolongarse tanto tiempo.

Según presentaciones recientes, el organismo regulador aplazó sus decisiones sobre las aplicaciones de Hashdex y Grayscale. Estas solicitudes están bajo mayor escrutinio ya que la SEC parece estar tomándose su tiempo para evaluar su posible cotización.

Tal como están las cosas, las decisiones sobre los ETF al contado de Ethereum probablemente se tomarán el próximo año. Sin embargo, con varios ETF basados en el futuro aprobados en octubre, los ETF al contado de Ether deberían ser solo una cuestión de tiempo.

Celestia (TIA): ¿Un nuevo pico en camino?

Celestia (TIA) es un nuevo token que ha conquistado el mundo de las criptomonedas. Desde su lanzamiento en noviembre, ha aumentado nada menos que un 500%, algo bastante impresionante. Su precio alcanzó un máximo de $14,4 dólares el 14 de diciembre, pero este no parece ser el final de su descubrimiento de precios. Si desea aprovechar la ola alcista del mercado actual, Celestia podría ser una de las mejores monedas para invertir.

Pero ¿qué es Celestia? Es una red modular de datos y consenso que ayuda a impulsar aplicaciones Web3 seguras y escalables. Esta red modular permite el despliegue de blockchains con una sobrecarga mínima. Sólo puedes imaginar la ola de adopción que experimentará en el futuro.

En el momento de escribir este artículo, Celestia cotiza alrededor de $13 dólares. Ha ido ganando terreno y parece preparado para otra corrida alcista. Si desea posicionarse con fines de lucro, TIA podría ser un excelente lugar para comenzar y una buena criptomoneda para comprar.

Conclusión

La SEC pospone decisiones sobre dos ETF de Ethereum, pero el optimismo sigue siendo alto. Mientras tanto, Celestia e InQubeta son altcoins a las que hay que prestar atención para un crecimiento masivo. TIA se ofrece en intercambios populares y puede comprar QUBE siguiendo el enlace a continuación.

Para todo lo relacionado con Qube, puede visitar la preventa de InQubeta o unirse a las comunidades de InQubeta.