Las criptomonedas han estado relativamente mixtas esta semana en un entorno de bajo volumen mientras continuaban las vacaciones de Navidad. Bitcoin se ha mantenido estable por encima de los $42.000 dólares, mientras que Solana y los tokens de su ecosistema se tomaron un respiro. En total, la capitalización de mercado total de todas las criptomonedas saltó a más de $1,7 billones de dólares.

Las próximas semanas serán importantes ya que comienza el Efecto Enero. Esta es una situación en la que los activos financieros como las acciones y las criptomonedas se recuperan a principios de año. También existe la posibilidad de que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) apruebe un ETF de Bitcoin al contado.

Este artículo analizará algunas de las principales criptomonedas en movimiento, como Shiba Memu, Bitcoin SV y BNB.

Previsión de Shiba Memu

Shiba Memu, una de las criptomonedas prelanzadas de mayor rendimiento, estará en el centro de atención cuando finalice el período de preventa. Ha sido un período exitoso ya que los desarrolladores han recaudado más de $4,9 millones de dólares en los últimos meses. Con el final de la preventa, existe la posibilidad de que alcancen su objetivo de $5 millones de dólares.

Shiba Memu es una criptomoneda que pretende convertirse en la próxima gran novedad en la industria de las monedas meme. Busca hacerlo estando en la intersección de las industrias de monedas de memes y de inteligencia artificial (IA) de rápido crecimiento.

Si bien la mayoría de las monedas grandes como Bitcoin y Ethereum subieron en 2023, fueron superadas por la mayoría de las monedas meme. Hoy en día, los tokens de memes como Pepe, Bonk y Grok tienen una capitalización de mercado combinada de más de mil millones de dólares. En el camino, estos tokens, la mayoría de los cuales no tienen ninguna utilidad, han creado muchos millonarios.

La industria de la Inteligencia Artificial (IA), por otro lado, ha cambiado el mundo, con plataformas como ChatGPT, Grok y Anthropic que ganan millones de dólares al mes. OpenAI, el creador de ChatGPT, está valorado en más de $100 mil millones de dólares.

Shiba Memu utilizará funciones de inteligencia artificial como el procesamiento del lenguaje natural (NLP), el análisis de sentimientos y el reconocimiento de imágenes para crear interesantes materiales de marketing para aumentar su popularidad entre los fanáticos de las criptomonedas.

Es difícil tener una predicción del precio de Shiba Memu ahora que el token aún no se ha lanzado. Sin embargo, su lanzamiento coincidirá con numerosos vientos de cola, como la caída de la inflación, los recortes de las tasas de interés, la aprobación del ETF de Bitcoin y la reducción a la mitad de Bitcoin. Esto significa que podría unirse al rally criptográfico en curso. Puedes comprar el token Shiba Memu aquí.

Previsión del precio de Bitcoin SV

El precio de Bitcoin SV (BSV) subió verticalmente el miércoles incluso cuando BTC seguía bajo presión. Subió a un máximo de varios meses de $69,62 dólares, un 280% por encima de su punto más bajo en 2022. A medida que subió, la moneda saltó por encima de los niveles de soporte clave de $55,36 dólares y $58,70 dólares, las oscilaciones más altas del 9 de noviembre y el 21 de octubre.

Bitcoin SV superó los promedios móviles de 50 y 100 días, lo que es una señal alcista. Por lo tanto, sospecho que la moneda formará una bandera alcista o un patrón de banderín en los próximos días. Ya se ha formado un polo de este patrón.

Si esto sucede, la moneda tendrá una ruptura alcista ya que los compradores apuntarán al punto de resistencia clave en $80 dólares.

Previsión del precio del BNB

El precio del BNB también ha experimentado una ruptura alcista en los últimos días. Ha aumentado en los últimos dos días consecutivos y alcanzó su punto más alto desde el 29 de mayo. La moneda ha convertido el nivel de resistencia clave de $271,90 dólares en un nivel de soporte.

El precio de BNB ha formado un patrón de cruz dorada, que es una señal alcista. Este patrón se forma cuando se cruzan las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 200 días. El índice de fuerza relativa (RSI) alcanzó el punto de sobrecompra extrema en 80.

Por lo tanto, es probable que la moneda retroceda y posiblemente vuelva a probar el soporte en $271 dólares. Luego, BNB se recuperará y volverá a probar la resistencia de $350 dólares, el punto más alto de abril.