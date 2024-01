El tipo de cambio NZD/USD continuó su impulso alcista a medida que se aceleraba la liquidación del índice del dólar estadounidense (DXY). El par subió a un máximo de 0,6368 el jueves, su punto más alto desde el 14 de julio. Ha aumentado más del 9,77% desde su punto más bajo en octubre.

Venta masiva del índice del dólar estadounidense

El tipo de cambio del NZD al USD ha tenido una fuerte tendencia alcista en los últimos tres meses a medida que los inversores adoptan un sentimiento de riesgo. Este repunte ha coincidido con el desempeño actual del dólar estadounidense, con el DXY cayendo a $100,7 dólares desde el máximo del año hasta la fecha de más de $107,35 dólares.

El dólar se ha debilitado frente a la mayoría de las monedas, incluidos el euro, la libra esterlina y el franco suizo. Esta liquidación continuó después de que los últimos datos revelaran que la inflación estadounidense siguió cayendo en noviembre.

Según la Oficina de Análisis Económico (BEA), el PCE general y básico aumentaron a un ritmo más lento de lo esperado en noviembre. Estas fueron cifras importantes porque el PCE es el indicador de inflación favorito de la Reserva Federal.

Las cifras reforzaron la opinión de que la Reserva Federal comenzará a recortar las tasas de interés en marzo del próximo año. Al mismo tiempo, el mercado de apuestas prevé hasta seis recortes de tipos en 2024.

Mientras tanto, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) ha mantenido un tono modestamente agresivo incluso cuando continúa la desaceleración económica. Los datos más recientes revelaron que la economía se contrajo un 0,3% en el tercer trimestre, peor que la estimación del RBNZ de una expansión del 0,3%.

Por lo tanto, los analistas creen que el RBNZ comenzará a reducir los tipos antes de lo esperado. Los directivos del ASB Bank esperan que los recortes de tipos comiencen en junio, seis meses antes de lo previsto. Algunos analistas ven que los recortes de tipos se producirán antes, ya que la economía se encuentra en una estanflación.

Análisis técnico del NZD/USD

Gráfico NZD/USD de TradingView

En cuanto al gráfico diario, vemos que el par NZD-USD ha tenido una fuerte tendencia alcista en los últimos tres meses. Ahora se acerca al punto de resistencia crucial en 0,6410, su nivel más alto el 14 de julio.

En particular, el par ha formado un patrón de cruz dorada, que ocurre cuando los promedios móviles de 200 y 50 días se cruzan. En el análisis de la acción del precio, esta es una de las señales más alcistas del mercado.

Por lo tanto, las perspectivas para el par NZD/USD son alcistas a medida que continúa la divergencia entre la Fed y el RBNZ. Si esto sucede, el siguiente punto a tener en cuenta será 0,6400.