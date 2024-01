Lo sabemos, lo sabemos… es probable que la SEC apruebe algunos ETF de Bitcoin, y será grande. Pero eso es solo enero (probablemente), entonces, ¿qué más les espera a las criptomonedas en 2024?

1. Más consolidación de las criptomonedas después de la reducción a la mitad de Bitcoin

El próximo gran evento para Bitcoin que ocurrirá en 2024 es su reducción a la mitad, que ocurre una vez cada cuatro años. Si bien esto por sí solo será significativo para el precio de BTC, US Global Investors presentó otra predicción interesante:

Por un lado, históricamente el precio de Bitcoin se ha recuperado inmediatamente antes y después de anteriores eventos de reducción a la mitad, ya que los inversores actúan basándose en el recordatorio de que la oferta está muy restringida. Por otro lado, los mineros criptográficos más pequeños y menos capitalizados probablemente tendrán dificultades para sobrevivir a medida que la tasa de dificultad siga aumentando y la recompensa minera se reduzca a la mitad. A finales del mes pasado, los criptomineros Hut 8 y US Bitcoin Corp completaron su fusión, y [esperamos] acuerdos comerciales adicionales a medida que la industria se posiciona para esta nueva era de dificultades mineras”.

2. El meteórico ascenso de las monedas estables

A principios de este mes, el CTO de Ripple, Joel Katz, publicó sus propias cinco predicciones en X (anteriormente Twitter). Tenía esto que decir como su pronóstico final para #2024Predictions:

Las monedas estables remodelarán las finanzas globales, creando nuevos corredores de divisas y reduciendo la dependencia del dólar. Oriente Medio liderará la adopción de monedas estables para el comercio regional… Las instituciones financieras que estandaricen la integración con blockchains allanarán el camino para las monedas estables como herramienta universal, agilizando las transacciones internacionales y desbloqueando un nuevo potencial económico”.

3. Una consecuencia del ETF Spot BTC en la que quizás no hayas pensado

A menos que haya vivido bajo una roca, por supuesto es consciente de que la SEC está sentada sobre una pila de ETF de precio spot de Bitcoin para aprobarlos o rechazarlos… pero casi con certeza lo primero. Pero mientras casi todo el mundo mira enero con gran expectación por la decisión de la SEC, estamos interesados en las ramificaciones a más largo plazo.

Tomemos, por ejemplo, Frank Holmes de US Global Investors, quien habló en sus ‘5 predicciones de Bitcoin para 2024’ de que un ETF al contado de Bitcoin causaría una revaluación de precios a largo plazo similar al lanzamiento en 2004 de los primeros ETF al contado estadounidenses basados en oro:

Antes de GLD y de iShares Gold Trust (IAU), igualmente respaldado por oro, los inversores se limitaban a los lingotes físicos (que pueden ser costosos de mover y almacenar) y al mercado de futuros (que puede no ser apropiado para todos los inversores). GLD aumentó la demanda general de oro al reducir los costos de fricción asociados con la inversión en el metal y hacerlo más accesible para una base de inversores más amplia. Desde entonces, el precio del oro ha aumentado casi un 360 por ciento”.

Esto analiza los aspectos prácticos de un ETF basado en precios al contado, pero también sugiere otro intangible en la ecuación: el sentido de legitimidad que puede conferir un ETF ofrecido por un titán de la industria (como, por ejemplo, BlackRock).

Esto es algo que Holmes también cree que se extenderá a Ethereum, como vemos en nuestra próxima predicción…

4. No te olvides de Ethereum, que también tendrá su momento en 2024.

Holmes continúa en el mismo informe de predicciones que:

También podría estar disponible un ETF spot de Ethereum en 2024. La decisión de la SEC sobre dos presentaciones específicas, de VanEck y Ark/21Shares, se espera para mayo. A diferencia de Bitcoin, Ether no se considera una mercancía, pero creo que un ETF de este tipo impulsará de manera similar la demanda de criptomonedas”.

Y, según un informe del analista jefe de Bitget Research, Ryan Lee:

Con múltiples factores positivos resonando en 2024, BTC puede alcanzar su punto máximo dentro de seis meses a un año y medio después de la reducción a la mitad. Se espera que ETH explote en consecuencia. Con la entrada de las principales instituciones financieras convencionales, se puede anticipar que los esfuerzos combinados del mercado impulsarán a ETH a alcanzar máximos históricos en 2024, superando los $4900 dólares y elevando aún más el precio mínimo del nuevo ciclo de ETH hasta el rango de $2500 dólares a $3000 dólares.”

5. Tanto las estrellas como la IA se subirán al tren de NFT

Finalmente, una de las predicciones más extravagantes provino de Ryan Rasmussen, analista senior de investigación de criptomonedas en Bitwise Asset Management. Dijo en su artículo ’10 predicciones criptográficas de Bitwise‘ que: “Taylor Swift lanzará NFT para conectarse con los fanáticos” y “los asistentes de inteligencia artificial comenzarán a usar criptomonedas para pagar cosas en línea, afirmando que las criptomonedas son ‘la moneda nativa de Internet’, como bitcoin o monedas estables. Y creemos que eso empezará a suceder en 2024”.

¿Cuáles son tus teorías favoritas sobre el destino de las criptomonedas el próximo año? ¡Haznos saber!