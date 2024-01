USD/INR forma un triángulo ascendente a medida que la atención se centra en la Fed y el RBI

La rupia india ha estado estancada en un rango en los últimos cuatro meses mientras los operadores se centraban en las acciones de la Reserva Federal y el Banco de la Reserva de la India (RBI). El tipo de cambio USD/INR se mantuvo sin cambios en 83,20, donde ha estado estancado desde septiembre. Se mantiene aproximadamente un 2,82% desde su mínimo de enero y más del 15% desde sus mínimos de 2021.

Decisiones del RBI y la Fed

Copy link to section

El precio entre USD e INR permaneció en una fase de consolidación incluso cuando el índice del dólar estadounidense (DXY) retrocedió a un mínimo de varios meses. Este desempeño se produjo cuando los operadores evaluaron las acciones de la Reserva Federal y el RBI.

En Estados Unidos, la Reserva Federal subió las tasas a un máximo de dos décadas en 2023. Más recientemente, en su reunión de diciembre, el banco señaló que implementaría tres recortes de tasas en 2024. Fue la primera vez que los funcionarios señalaron recortes de tasas.

Aun así, la Reserva Federal mantendrá su dependencia de los datos a la hora de determinar cuándo recortar los tipos. Los datos más recientes mostraron que el Gasto en Consumo Personal (PCE) continuó cayendo en noviembre.

También hay señales de que la economía estadounidense se está desacelerando. La herramienta Atlanta Fed Now, seguida de cerca, estima que la economía se expandió un 2,6% en el cuarto trimestre, una fuerte caída con respecto al crecimiento del 5,3% del tercer trimestre.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Mientras tanto, en India, el RBI ha mantenido las tasas en el 6,5% mientras la inflación se mantuvo ligeramente por encima de su nivel de comodidad del 4%. En octubre cayó a un mínimo de cuatro meses del 4,87%, lo que obligó al RBI a mantener un tono agresivo.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Los economistas creen que el RBI comenzará a recortar las tasas de interés en el tercer trimestre de 2024. Por el contrario, la mayoría de ellos cree que la Reserva Federal comenzará a recortar las tasas en marzo del próximo año.

Se espera que la economía de la India siga siendo bastante vibrante en 2024. Los economistas del RBI esperan que crezca un 7% en 2024 desde el 6,5% anterior. En Estados Unidos, se estima que la economía crecerá sólo un 1,5% durante el año.

Análisis técnico USD/INR

Copy link to section

El tipo de cambio USD/INR ha estado en una fase de consolidación en los últimos meses. En el gráfico diario, el par se ha consolidado en las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 25 días. También formó lo que parece un patrón de triángulo ascendente, mientras que el rango verdadero promedio (ATR) se mantuvo plano.

Por lo tanto, en este punto, la perspectiva para el par es neutral por ahora. Se confirmará una ruptura alcista si el precio supera la resistencia de 83,43, el lado superior del patrón de triángulo ascendente.