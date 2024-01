Se acerca el efecto enero y Memeinator (MMTR) podría beneficiarse

Las criptomonedas, las acciones y las materias primas retrocedieron el viernes cuando la mayoría de los inversores cerraron sus libros del año. Los índices Dow Jones y Nasdaq 100 retrocedieron más de 30 puntos básicos, mientras que el oro, la plata y el cobre cayeron al menos un 0,50%. Del mismo modo, Bitcoin retrocedió hasta los $42.000 dólares, mientras que monedas como Ethereum, Solana y Dogecoin cayeron más del 3%.

Este retroceso suele esperarse ya que el viernes fue el último día de negociación del año para acciones y criptomonedas. Como resultado, hubo cierta presión de venta a medida que los inversores cerraron sus libros en preparación para el inicio de 2024 la próxima semana.

Se acerca el efecto enero

Copy link to section

Aún así, existe la posibilidad de que las criptomonedas y otros activos se recuperen en enero. Esto sucederá debido a una situación conocida como efecto enero, donde los activos tienden a recuperarse a principios de año.

Vimos que ese efecto funcionó bien en enero de 2023. En ese período, Solana saltó de aproximadamente $1,50 dólares y alcanzó un máximo de $8 dólares. De manera similar, Bitcoin subió de unos $16.000 dólares a un máximo de más de $24.000 dólares a principios de febrero. Estos repuntes prepararon el escenario para el buen desempeño durante el año.

El mismo comportamiento ocurrió en el mercado de valores. Por ejemplo, el índice Nasdaq 100, de gran tecnología, saltó de $10.673 dólares el 2 de enero a $12.886 dólares a finales de mes. El índice Dow Jones de primera línea subió de $32.497 dólares a $34.388 dólares en el mismo período.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Este desempeño ha funcionado bien a lo largo de los años y es probable que en 2024 se siga la misma tendencia. Además, existen numerosos catalizadores para un salto importante de los activos globales en este período. Por un lado, la inflación ha caído drásticamente en la mayoría de los países, como Estados Unidos y Europa. Como resultado, la mayoría de los economistas esperan que la Reserva Federal aplique varios recortes de tipos en 2024.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Los recortes de tipos probablemente harán que los inversores impulsen sus fondos hacia activos más riesgosos como acciones y criptomonedas. En los últimos dos años, los fondos han trasladado su pólvora seca a activos menos riesgosos, como los bonos gubernamentales a corto plazo.

Hay otros catalizadores potenciales para las criptomonedas a medida que comenzamos el año 2024. Se espera que la SEC apruebe un ETF de bitcoin al contado, mientras que solo faltan cuatro meses para reducirlo a la mitad.

Memeinator se beneficiará

Copy link to section

Estos vientos de cola probablemente beneficiarán a Memeinator, una de las varias monedas meme que aparecerán próximamente en el mercado. El token tiene como objetivo aprovechar el repunte criptográfico en curso mientras se prepara para salir a bolsa pronto.

Sus creadores ya han recaudado más de $2,7 millones de dólares de inversores globales. Según su sitio web, Memeinator ahora ha pasado a la etapa 10 y se espera que continúe hasta la etapa 20. El precio del token MMTR aumenta en cada etapa y puede comprar el token aquí.

Para empezar, mientras que Bitcoin y otros tokens importantes obtuvieron buenos resultados en 2023, las monedas meme como Bonk y Pepe obtuvieron resultados mucho mejores. El precio de los bonos aumentó más del 1.265%. Pepe se disparó más del 350%. Como resultado, estos tokens crearon varios millonarios.

Aún así, invertir en preventas conlleva riesgos. Por lo tanto, siempre debes utilizar estrategias adecuadas de gestión de riesgos al asignar fondos al token MMTR. Por ejemplo, sólo debes invertir en fondos que puedas permitirte perder. También deberías diversificar tus tenencias de criptomonedas.