Shiba Inu (SHIB) está causando sensación con su vertiginosa tasa de consumo de SHIB y su impresionante aumento de precios del 28,30% durante el último mes. Aunque los efectos de la tasa de quema todavía no son muchos, al menos la moneda meme tiene algunas ganancias que mostrar.

Mientras tanto, un nuevo jugador, la nueva moneda meme Meme Moguls, está ganando impulso en el mercado como alternativa al fenómeno Shiba Inu.

Aumento de la tasa de quema de Shiba Inu

Shiba Inu, reconocida como una de las monedas meme más destacadas en el espacio de las criptomonedas, ha experimentado un notable aumento del 28,30% en su precio durante el último mes. A pesar de una reciente caída del 0,56% en las últimas 24 horas, la resistencia de Shiba Inu con un aumento del 30% en el último año ha llamado la atención de los entusiastas de las criptomonedas en todo el mundo.

Gráfico del precio de Shiba Inu

Este aumento va acompañado de un desarrollo fascinante: la tasa de quema de SHIB se ha disparado en un asombroso 2752,41%. La quema de 410,698 billones desde que comenzó la quema ha alimentado la curiosidad entre comerciantes e inversores. Las notables transacciones de grabación de direcciones individuales, junto con la integración de Shibarium, una solución de capa 2 construida en Ethereum, han contribuido a la evolución de la utilidad de Shiba Inu más allá de sus orígenes de monedas meme.

La trayectoria general de Shiba Inu sigue siendo positiva después de que la integración de Shibarium ampliara la utilidad de Shiba Inu, facilitando NFT, aplicaciones de metaverso y juegos. Shibarium procesa más de 7,8 millones de transacciones diarias y cuenta con 1,3 millones de direcciones de billetera únicas.

Meme Moguls: una alternativa a la moneda meme en ascenso

En medio del notable viaje de Shiba Inu, un nuevo contendiente ha ingresado al campo de las criptomonedas: Meme Moguls. Posicionado como una alternativa a Shiba Inu, Meme Moguls está ganando impulso a medida que su preventa se acelera.

¿Qué es Meme Moguls?

Meme Moguls está preparado para ser el primer mercado de valores e intercambio respaldado por memes del mundo, ofreciendo a los usuarios una oportunidad única de interactuar con activos inspirados en memes.

La plataforma presenta un cautivador juego para ganar dinero que sumerge a los jugadores en el mundo de fantasía del comercio de memes en el mercado. Permite a los usuarios comprar, vender e intercambiar activos de memes, similar al comercio tradicional de acciones y criptomonedas.

Con una estrategia de preventa diseñada para crear 100 millonarios en los primeros 3 meses de su lanzamiento, Meme Moguls aspira a ser el próximo token 100x, similar a las historias de éxito de Pepe, Shiba Inu o Dogecoin.

Para atraer a los participantes, Meme Moguls ofrece recompensas exclusivas, una comunidad vibrante para la participación y NFT únicos obtenidos a través de logros en el juego. Sus etapas de preventa de tokens MGLS en curso también incluyen un obsequio de $10,000 dólares para el usuario más activo en Twitter al final de cada etapa y un aumento de precio al comienzo de cada etapa.

Al cierre de esta edición, la preventa se encontraba en su tercera etapa y ya había recaudado $1,155,658 dólares. Un MGLS costaba $0,0025 dólares. Puedes participar en la preventa visitando su sitio web oficial.

Conclusión

A medida que Shiba Inu continúa su trayectoria ascendente y Meme Moguls emerge como una alternativa formidable en el panorama de las criptomonedas memecoin, el próximo año podría resultar dinámico para los activos basados en memes.

Pero independientemente de la elección de la moneda meme, los inversores deben permanecer atentos debido a la naturaleza extremadamente volátil del mercado de las criptomonedas.