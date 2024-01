Vitalik Buterin comparte la hoja de ruta actualizada para 2024 para Ethereum

La hoja de ruta de Ethereum para 2024 tendrá “relativamente pocos cambios”, señaló el fundador de la plataforma blockchain, Vitalik Buterin, en una publicación compartida en X (anteriormente Twitter).

Buterin describe seis objetivos de la hoja de ruta para Ethereum en 2024

En su actualización, Buterin dice que el camino técnico para la red de prueba de participación (PoS) más grande del mundo continúa volviéndose más claro a medida que se solidifica el enfoque en seis hitos clave de la hoja de ruta. Las seis etapas de desarrollo técnico de Ethereum incluyen la fusión, el aumento, el flagelo, el borde, la purga y el derroche.

De cara a 2024, los desarrollos posteriores a la fusión y al aumento se están solidificando en términos del papel de la finalidad de una sola ranura (SSF) y los cross-rollups/interoperabilidad, respectivamente.

“El papel de la finalidad de una sola ranura (SSF) en la mejora de PoS posterior a la fusión se está solidificando. Cada vez está más claro que SSF es el camino más fácil para resolver muchas de las debilidades actuales del diseño de Ethereum PoS”, señaló Buterin.

El fundador de Ethereum también reveló que hay un ligero rediseño de Scourge, con ajustes destinados a “luchar contra la centralización económica en PoS en general”. Esto se realizará en dos áreas clave: MEV y cuestiones generales de puesta en común de partes interesadas.

También se han producido avances importantes alrededor de Verge, y Buterin espera que sucedan más el próximo año, particularmente a medida que los árboles Verkle se acerquen a su inclusión. Otros aspectos notables de la dirección técnica de la red de contratos inteligentes incluyen un “vencimiento del estado” reducido y funciones de retraso verificables (VDF).

“Se han agregado criptografía profunda (por ejemplo, ofuscación) y mempools cifrados con retraso para reflejar el creciente interés de la investigación en estos temas”, escribió.

La transición de Ethereum de una red blockchain de prueba de trabajo (PoW) a prueba de participación (PoS) en septiembre de 2022 a través de Merge fue un hito importante. Con PoS, el consumo de energía de la red cayó un 99,9%.

En 2023, se activó la actualización de Shanghai, lo que llevó la cadena de bloques a una nueva era a medida que se activaron los retiros de apuestas. La importancia de esto fue observable en todo el espacio DeFi.