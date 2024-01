Bitcoin ha comenzado 2024 con fuerza, alcanzando un hito clave por primera vez en nueve meses.

Los inversores y comerciantes alcistas de Bitcoin se llevaron una agradable sorpresa de Año Nuevo cuando la criptomoneda subió a un precio de más de $45.000 dólares en la mañana del 2 de enero, un nivel de resistencia clave que la criptomoneda no ha alcanzado desde abril del año pasado.

Muchos están promocionando esto como un indicio clave de un estado actual de “verdadera ruptura” para Bitcoin.

Razones de la subida

Copy link to section

En parte, esto se puede atribuir al hecho de que el 1 de enero es feriado en muchos países, incluido Estados Unidos, y como tal, el 2 de enero representa el primer “día laboral” real de 2024, ya que muchos regresan al trabajo después de las vacaciones festivas..

Otra razón, menos tangible, para esto es el hecho de que oficialmente es enero, el mes que muchos analistas y conocedores han promocionado como el momento en que la SEC de Estados Unidos aprobará oficialmente algunas (o todas) de sus solicitudes actuales para un ETF de precio spot de Bitcoin.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Hasta ahora, BTC ha seguido subiendo más allá de los $45,616000 dólares, significativamente por encima del precio de apertura del día de $44,187 dólares y está mostrando signos de terminar el día significativamente por encima del precio de cierre de ayer de 44,167.33.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Completando el círculo

Copy link to section

Sin embargo, si bien esto representa un repunte significativo en los últimos meses, desde que Bitcoin salió de su “invierno criptográfico” de 2023, en realidad está más cerca de cerrar el círculo que de alcanzar nuevos máximos.

Recuerde, en enero de 2022 los precios de Bitcoin estuvieron constantemente por encima de la marca de $47,000 dólares, que en sí mismos fueron más bajos que los picos vertiginosos de 2021, especialmente el ATH de Bitcoin de más de $64,800 dólares en abril de 2021.

El próximo gran hito

Copy link to section

Podría decirse que el número más significativo que encontrará actualmente en la web en relación con Bitcoin es ‘100.000’: el precio que muchos han predicho que alcanzará Bitcoin a finales de 2024.

En relación con esto, un hito psicológico clave para BTC este año probablemente será 50.000 e incluso potencialmente 75.000, ya que los inversores mantienen sus ojos en el premio de 100.000.

Bitcoin cotizó por última vez a $50.000 dólares o más en diciembre de 2021, hace más de un año.