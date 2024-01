Mercari de Japón permitirá compras dentro de la aplicación usando Bitcoin

El gigante japonés del comercio electrónico Mercari permitirá a los usuarios de su plataforma comprar productos listados en la aplicación utilizando Bitcoin (BTC). Los informes locales indican que las transacciones de Bitcoin se realizarán a través de la filial de intercambio de criptomonedas de Mercari, Melcoin, a partir de junio.

Mercari mostrará los precios de los artículos en yenes japoneses, pero los compradores pueden pagarlos utilizando Bitcoin. Por el contrario, los Bitcoins se convertirán en dinero fiduciario a través del socio de intercambio de criptomonedas, lo que permitirá a los vendedores en la aplicación del mercado de pulgas recibir pagos en la moneda local.

El reciente movimiento consolida a Mercari como una empresa orientada a las criptomonedas. La plataforma cuenta con un servicio de comercio de cifrado que permite a sus usuarios vender Bitcoin utilizando los ingresos de sus ventas. Los usuarios también pueden intercambiar los puntos obtenidos de su programa de fidelización por la criptomoneda.

Pagos disponibles para 22 millones de usuarios mensuales

Mercari está considerado como uno de los mercados en línea de consumidor a consumidor más grandes de Japón. El mercado, que existe desde hace una década, cuenta con más de 22 millones de usuarios mensuales. La adopción de los pagos con Bitcoin consolida la adopción de las criptomonedas en Japón, incluso cuando el país asiático se gana el cariño de una jurisdicción pro-cripto.

El partido gobernante de Japón ha seguido cada vez más una ruta regulatoria para aprovechar la Web 3.0 y desempeñar un papel en la industria de la criptografía. En junio de 2022, se aprobó una ley que reconoce las monedas estables como una forma de dinero. El marco regulatorio de Japón también exige que las bolsas segreguen a los clientes de los activos de las bolsas. Este elaborado marco regulatorio permitió a los usuarios japoneses recuperar su dinero tras el colapso de FTX a finales de 2022.

Últimamente, Japón adoptó un enfoque indulgente con respecto a los impuestos a las criptomonedas después de poner fin a su controvertido impuesto a las ganancias no realizadas. El cambio de política, que entrará en vigor el 1 de abril de 2024, hará que las entidades solo paguen impuestos cuando vendan sus tenencias de criptomonedas. La medida alivia la carga fiscal y hace atractivas las inversiones en criptomonedas.

