La SEC aprueba el primer ETF spot de Bitcoin

En una decisión histórica, la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) aprobó el lanzamiento de un ETF de Bitcoin al contado, lo que marca un hito importante para la industria de las criptomonedas.

Bitcoin Spot ETF approved.



It’s official.



Now let’s go back to our normal lives. https://t.co/J7ogRNgqIz — The Wolf Of All Streets (@scottmelker) January 10, 2024

Esta medida tan esperada ofrece a los inversores minoristas e institucionales de Estados Unidos una nueva vía para ganar exposición al precio de Bitcoin a través de un producto financiero regulado.

La aprobación se produce después de un tenso período de incertidumbre que alcanzó su punto máximo el martes cuando, según se informó, la cuenta X oficial de la SEC (anteriormente conocida como Twitter) fue pirateada. La cuenta comprometida anunció prematuramente la aprobación de todas las solicitudes pendientes de ETF de Bitcoin al contado.

Esta información falsa, acompañada de un gráfico manipulado, provocó una breve pero intensa oleada de confusión dentro de la comunidad criptográfica.

Sin embargo, el drama que rodeó el falso anuncio no eclipsó la aprobación genuina que siguió. El miércoles, la Bolsa Cboe BZX comenzó a prepararse para cotizar y negociar acciones de estos ETF de Bitcoin al contado recientemente aprobados, lo que indica que la luz verde oficial de la SEC podría ser inminente.

La aprobación de un ETF de Bitcoin al contado es un avance significativo para la industria de la criptografía.

A diferencia de los ETF de Bitcoin anteriores, que se basaban en contratos de futuros, un ETF al contado está directamente vinculado al precio actual de Bitcoin, lo que ofrece una opción de inversión más directa y potencialmente menos volátil.

Esta medida de la SEC se considera una validación de la creciente aceptación de Bitcoin dentro del sector financiero tradicional.

Abre la puerta a que los principales gestores de activos y empresas financieras incluyan Bitcoin en sus diversas carteras, proporcionando un método de inversión regulado y potencialmente más seguro para inversores minoristas e institucionales.

El drama que rodeó el anuncio falso en las redes sociales pone de relieve los desafíos actuales que enfrentan los organismos reguladores en la gestión de la información en la era digital. Sin embargo, también subraya el alto nivel de interés y anticipación que rodea a las decisiones importantes que afectan al mercado de las criptomonedas.

La aprobación del ETF spot de Bitcoin por parte de la SEC es un avance bienvenido para la industria de la criptografía, ya que ofrece un nuevo nivel de legitimidad y accesibilidad para los inversores que buscan aprovechar el potencial de este activo digital descentralizado.