Ayer, el presidente de la SEC, Gary Gensler, anunció la aprobación de “varios” fondos cotizados en bolsa de Bitcoin, nombrando específicamente a Grayscale Bitcoin Trust e insinuando que todas las solicitudes que fueron rechazadas previamente por la SEC (en particular la solicitud de BlackRock) han sido aprobadas al mismo tiempo.

El personal está completando por separado la revisión de las declaraciones de registro de diez ETP de bitcoin al contado simultáneamente, lo que ayudará a crear igualdad de condiciones para los emisores y promover la equidad y la competencia”.

No se indicaron los nombres de esas ETP.

El precio del BTC alcanza los $47.000 dólares

Es comprensible que el precio de Bitcoin haya despegado en las últimas 24 horas, subiendo a $47,000 dólares, superando incluso el nivel de resistencia de $45,000 dólares que rompió a principios de este mes, para deleite de los partidarios de BTC.

Este nivel fue la primera vez que Bitcoin alcanzó este máximo en casi un año, cuando alcanzó los $47.722,72 dólares el 30 de marzo de 2023.

También representó una ganancia de casi el diez por ciento en cuestión de unas pocas horas.

Después de la noticia, el precio de Bitcoin tuvo una breve caída de “vender las noticias”, cayendo a alrededor de la marca de $45,703 dólares antes de subir a más de $46,000 dólares menos de una hora después.

BlackRock spot BTC ETF no mencionado

En particular, el comunicado no menciona a BlackRock, uno de los solicitantes que presentó su solicitud al mismo tiempo que Grayscale, y también el administrador de activos más grande del mundo.

El sitio web de BlackRock tampoco contiene ninguna novedad. La compañía informa sus últimos resultados mañana, 12 de enero, y, como tal, puede que esté esperando para hacer un anuncio hasta entonces.

Detectar rumores de ETF de Ethereum

Copy link to section

Gensler, quien desde hace mucho tiempo critica las criptomonedas, dijo sobre la aprobación que:

De ninguna manera debería indicar la voluntad de la Comisión de aprobar estándares de cotización para valores de criptoactivos. La aprobación tampoco indica nada sobre las opiniones de la Comisión sobre el estado de otros criptoactivos”.

Esto puede ser en respuesta a los rumores que comienzan a circular de que la SEC pronto buscará aprobar un ETP spot de Ethereum a continuación.