El precio de las acciones de IAG (LON: IAG) ha retrocedido en las últimas tres semanas consecutivas a medida que los operadores prestan atención a los acontecimientos en el sector de la aviación. La acción cotizaba a 150,90 peniques el jueves, por debajo del máximo del año pasado de 174,10 peniques.

Las aerolíneas se preparan para una nueva normalidad

Las acciones de las aerolíneas no han tenido el mejor desempeño en los últimos 12 meses, incluso cuando la demanda global ha aumentado. IAG, el gigante propietario de British Airways y Vueling, se ha mantenido en este periodo en fase de consolidación.

Otras aerolíneas como Lufthansa, United Airlines y Wizz Air se han retirado. Las acciones de las aerolíneas con mejores resultados son Ryanair y EasyJet, que han subido más del 35% y el 25%, como se muestra en el gráfico siguiente.

Precios de las acciones de las aerolíneas

El precio de las acciones de IAG ha tenido un rendimiento inferior a pesar de la sólida ejecución por parte de la dirección. En sus resultados más recientes, la compañía dijo que sus ingresos totales aumentaron de 16,68 mil millones de euros en los primeros nueve meses de 2022 a 22,2 mil millones de euros. Los ingresos del tercer trimestre también aumentaron hasta 8.600 millones de euros desde 7.300 millones de euros.

IAG también informó de sólidos beneficios y buenos avances en la reducción de la deuda. Su beneficio después de impuestos de nueve meses saltó de 199 millones de euros en 2022 a 2.100 millones de euros. También redujo su endeudamiento total de 17.200 millones de euros a 19.900 millones de euros.

Hay señales de que a IAG le seguirá yendo bien en 2024. En una nota reciente, IATA dijo que prevé que los ingresos totales de las aerolíneas aumentarán a $964 mil millones de dólares, mientras que el beneficio neto total superará los $25,2 mil millones de dólares. La asociación también espera que el crecimiento de los ingresos aumente a un ritmo más rápido que los gastos. Es probable que IAG se beneficie de este tema, ya que es una de las aerolíneas más grandes del mundo.

También se espera que IAG se beneficie de los menores precios del combustible para aviones. Los datos de la IATA muestran que el combustible promedio para aviones ha caído a $285,4 dólares este año desde el máximo del mes pasado de $292 dólares. Es probable que esta tendencia continúe si los precios del petróleo mantienen su tendencia a la baja. Arabia Saudita recientemente redujo sus precios del petróleo, lo que provocó una caída del 5% en los precios globales. Como se muestra a continuación, los precios mundiales de los aviones han ido cayendo.

El otro posible catalizador para IAG y otras aerolíneas es que la inflación avanza en la dirección correcta. Después de alcanzar un máximo del 9,1% en 2021, la inflación estadounidense ha retrocedido al 3,1%. La misma tendencia está ocurriendo en otros mercados clave para IAG.

La inflación y los tipos de interés más bajos, junto con la mejora de las operaciones aeroportuarias, significan que los fundamentos de IAG son sólidos. El principal riesgo al que se enfrenta la empresa es la competencia de las aerolíneas occidentales y orientales.

Previsión del precio de las acciones de IAG

El gráfico diario muestra que el precio de las acciones de IAG ha estado bajo presión en las últimas semanas. Este retroceso lo ha visto caer por debajo de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 25 días. En el lado positivo, la acción ha formado un patrón inverso de cabeza y hombros, que es un signo alcista popular.

Por lo tanto, existe la posibilidad de que la acción se recupere en las próximas semanas. Este repunte probablemente será provocado por la próxima temporada de resultados. Varias grandes empresas estadounidenses como United, Delta y Southwest publicarán sus resultados en las próximas semanas. IAG, por su parte, publicará sus resultados el 29 de febrero.