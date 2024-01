Hay señales de que la burbuja de los vehículos eléctricos (EV) está estallando. Por un lado, la mayoría de las acciones de vehículos eléctricos, incluidos nombres confiables como Tesla, Rivian y Lucid, han retrocedido bruscamente en los últimos meses. Muchas pequeñas empresas de vehículos eléctricos, como Mullen Automotive, Workhorse Group, Faraday Future y Fisker, están pasando apuros a medida que se acelera su gasto de efectivo.

La burbuja de los vehículos eléctricos está estallando

Hay otras malas noticias para los vehículos eléctricos. El jueves, Hertz dijo que estaba vendiendo más de 20.000 vehículos eléctricos en su inventario con una gran pérdida. En un comunicado, la empresa advirtió que el coste inicial de comprar vehículos eléctricos era elevado.

También señaló que había una demanda limitada de vehículos eléctricos por parte de sus clientes y que los costos de mantenimiento eran dramáticamente más altos que los de los vehículos ICE. Esto fue una sorpresa para mucha gente, ya que los vehículos eléctricos tienen menos piezas móviles que los vehículos tradicionales. Una razón probable es que un accidente menor con un vehículo eléctrico dañe la batería, lo que sigue siendo muy caro.

Mientras tanto, en el Reino Unido, un país que espera eliminar gradualmente los vehículos ICE en una década, los vehículos eléctricos no se venden lo suficientemente rápido. En un comunicado la semana pasada, un organismo de la industria dijo que las ventas de vehículos eléctricos representaron el 16,5% de todas las ventas de vehículos en 2023, frente al 16,6% del año anterior.

En Estados Unidos, un grupo de concesionarios de vehículos advirtió recientemente que la mayoría de la gente optaba por vehículos ICE. Como resultado, los vehículos eléctricos permanecen en sus tiendas el doble de tiempo que los automóviles con motor de combustión interna. Al mismo tiempo, empresas como Ford, GM y Stellantis están reduciendo sus inversiones en vehículos eléctricos.

Los metales de las baterías y los vehículos eléctricos se desploman

La actual debilidad de los vehículos eléctricos está teniendo un impacto en los metales de los vehículos eléctricos, que son esenciales en la fabricación de baterías. El ETF (LIT) de Global X Lithium & Battery Technology, muy seguido, ha retrocedido a $47,68 dólares, un retroceso del 50% desde su punto más alto en 2022.

Gráfico de LIT ETF

Del mismo modo, a las empresas que producen estos metales tampoco les va bien. En Estados Unidos, el precio de las acciones de Lithium America se ha desplomado a $5,6 dólares, su punto más bajo desde septiembre de 2020. Alcanzó un máximo de más de $25 dólares en 2022. De manera similar, empresas como Lithium Australia, Liontown Resources y Pilbara Metals han retrocedido.

Una mirada más cercana muestra que la mayoría de los metales utilizados para la fabricación de baterías se han hundido profundamente. Esto incluye metales como cobre, litio, níquel y cobalto. Después de un fuerte aumento hace unos años, estos metales han caído en picada recientemente.

Además de la desaceleración del mercado de vehículos eléctricos, estos metales se han derrumbado debido a su abundancia. Países como Zimbabwe, Australia y Chile tienen abundantes suministros de litio. Indonesia, Filipinas, Rusia y Australia cuentan con vastos recursos de níquel.

Lo más importante es que China tiene la mayor cuota de mercado de estos metales a nivel mundial. Sus empresas vieron antes el potencial de los metales para vehículos eléctricos y los adquirieron a bajo precio. Ahora, China está haciendo con estos metales para baterías lo que hizo con el acero.

En el lado positivo, la caída de los precios del litio y el níquel está desencadenando algunas acciones que podrían impulsarlos al alza en el futuro. Por un lado, algunas empresas como Core Lithium y Panorámica Resources han detenido algunas de sus operaciones. Lo mismo ocurre con empresas como Chemaf Resources y Horizonte Minerals.

Al mismo tiempo, muchas empresas interesadas en estos metales probablemente desaceleren sus inversiones. En la mayoría de los casos, construir minas suele llevar años o incluso décadas y es un ejercicio costoso. En una nota reciente, un analista de Liberium Capital dijo:

“Los inversores deberían esperar a ver pruebas de este tipo de reequilibrio entre las mineras de litio y cobalto del mundo antes de pensar en comprar exposición”.

La fuerte caída de estos metales pone en duda la estrategia de Glencore. Glencore, una de las empresas mineras más grandes del mundo, está en una estrategia para separar su negocio de metales del carbón.