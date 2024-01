El reciente aumento del precio de las criptomonedas ha provocado un cambio en el patrimonio neto de los actores clave de la industria. Changpeng Zhao, conocido popularmente como CZ, vio su patrimonio neto aumentar a más de $26 mil millones de dólares, según Bloomberg. Forbes cifra su patrimonio neto en $15.000 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los actores más ricos de la industria.

Brian Armstrong, el fundador de Coinbase, también agregó miles de millones a su patrimonio neto a medida que las acciones de la compañía subieron. Bloomberg sitúa su patrimonio neto en $5.400 millones de dólares, mientras que Forbes lo sitúa en $5.800 millones de dólares. El precio de las acciones de Coinbase se ha más que duplicado en los últimos 12 meses, lo que le otorga una capitalización de mercado de más de $31 mil millones de dólares.

Winklevoss Twins patrimonio

Mientras tanto, los gemelos Winklevoss también han aumentado su patrimonio neto en los últimos meses a pesar de atravesar desafíos importantes. Tyler y Cameron Winklevoss vinculan la mayor parte de su patrimonio neto a Gemini, el intercambio de cifrado que formaron.

Gemini es ahora uno de los intercambios más grandes del mundo. Al igual que otros intercambios, Gemini atravesó una agitación en 2022 cuando los precios de las criptomonedas se desplomaron y el FTX colapsó. Como resultado, Tyler y Cameron se vieron obligados a prestarle a Gemini $100 millones de dólares para mantenerlo a flote.

También se vieron presionados cuando Genesis, una empresa líder propiedad de Digital Currency Group, quebró. Los gemelos tenían inversiones en la empresa pero, según el New York Post, lograron retirar más de $280 millones de dólares antes de que colapsara.

Winklevoss Twins también atravesó un desafío cuando la SEC demandó a Gemini alegando que la bolsa ofrecía valores no registrados. La SEC también ha demandado a Genesis, Coinbase y Kraken por ofrecer estos valores.

Según Forbes, Cameron y Tyler Winklevoss valen cada uno $1.400 millones de dólares. Además de ser propietarios de Gemini, los dos también poseen miles de Bitcoins. Como resultado, se han beneficiado ya que Bitcoin ha aumentado de $15,000 dólares en diciembre de 2022 a más de $40,000 dólares.

Gemini fue valorada en más de $7.100 millones de dólares en una recaudación de fondos en 2021. Dado que es una empresa privada sin finanzas disponibles públicamente, es difícil establecer su verdadera valoración. Pero a juzgar por el desempeño de Coinbase, podemos suponer que ha mantenido su valoración por encima de los $7 mil millones de dólares.

Inversores inteligentes

Los gemelos Winklevoss han crecido hasta convertirse en inversores inteligentes. Generaron la mayor parte de su riqueza en Facebook, lo que les dio $65 millones de dólares en efectivo y acciones. En una demanda, los dos argumentaron que Facebook fue idea suya y que Mark Zuckerberg se lo había robado.

Esto significa que han convertido esta financiación en miles de millones de dólares invirtiendo en Bitcoin, Gemini y posiblemente otras criptomonedas. También son propietarios de Winklevoss Capital, una empresa de capital riesgo que ha invertido en varias firmas como Angelist, Animoca Brands, August, Filecoin, Flexport, Messari, Stacks, Work & Co y Tezos, entre otras. .