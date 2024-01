He aquí por qué ha caído el bolívar, la moneda venezolana

La economía de Venezuela está funcionando moderadamente bien a medida que surgen señales de que la inflación está disminuyendo y la producción de petróleo continúa aumentando. Sin embargo, la moneda venezolana, conocida como bolívar, todavía está al límite y ronda su punto más bajo en años.

Según TradingView, el tipo de cambio USD/VES cotizaba a 35,5 el lunes después de perder más de un tercio en los últimos 12 meses. Se une al peso argentino como una de las monedas de peor desempeño jamás registradas.

Gráfico USD/VES de TradingView

Algunas buenas noticias desde Venezuela

Ha habido buenas noticias desde Venezuela en los últimos meses. Por un lado, Estados Unidos ha eliminado algunas sanciones a su sector energético, lo que ha ayudado al país a impulsar la producción de petróleo.

Los datos muestran que PDVSA, la empresa estatal, promedió alrededor de 760.000 barriles por día (bdp) y se espera que alcance los 963.000 barriles este año. La producción, sin embargo, ha estado creciendo a un ritmo más lento de lo esperado, lo que ha perjudicado un poco a Chevron.

Al mismo tiempo, aunque elevada, hay señales de que la inflación de Venezuela está disminuyendo, aunque sigue siendo mucho más alta que en la mayoría de los países. Después de alcanzar el millón por ciento en 2018, la inflación se ha enfriado recientemente.

Los datos más recientes muestran que la inflación llegó al 193% en diciembre, mientras que una encuesta del sector privado la situó en el 170%. Por otra parte, los datos del banco central muestran que la inflación aumentó sólo un 3,5% en diciembre.

Por qué la moneda venezolana está al límite

El bolívar venezolano ha reaccionado levemente a estos acontecimientos, aunque la liquidación se ha moderado. Hay varias razones por las que la moneda se ha mantenido nerviosa en los últimos meses.

Primero, este es un año electoral en Estados Unidos y hay profundas divisiones sobre temas relacionados con Venezuela. Si bien Biden eliminó las sanciones, Trump criticó la medida y existe la posibilidad de que las vuelva a imponer si gana en noviembre. Esta incertidumbre ha obstaculizado las inversiones en el país.

También hay señales de que los países occidentales sancionarán a Venezuela a medida que aumente su disputa con Guyana, rica en petróleo. En diciembre, el Reino Unido envió un buque de guerra a la región para intentar aliviar las tensiones.

La otra preocupación es que las políticas socialistas de Venezuela podrían no funcionar como hemos visto en Argentina. Estas políticas han llevado a una falta de confianza en la economía incluso cuando el gobierno implementó algunas políticas positivas.

Venezuela ha aumentado el flujo de divisas a los bancos locales, ha recortado el gasto y aumentado los impuestos. Los analistas creen que muchos venezolanos han abandonado el bolívar después de ver caer sus inversiones a lo largo de los años.