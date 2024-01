¿Es atractivo Meme Moguls ($MGLS) después de la aprobación de los ETF de Bitcoin?

BTC ha sido la comidilla del mercado desde que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos finalmente anunció su aprobación para el ETF Spot Bitcoin.

$100 mil millones de dólares podrían fluir hacia las criptomonedas en 2024

Copy link to section

Bitcoin está acaparando toda la atención en estos días principalmente porque los fondos negociados en bolsa permiten a los grandes administradores de dinero acceder a la principal criptomoneda del mundo.

La gestión patrimonial es actualmente una industria de $30 billones de dólares que podría invertir hasta $100 mil millones de dólares en los ETF de Bitcoin en 2024, según los analistas de Standard Chartered. Anthony Pompliano de Pomp Investments también dijo recientemente:

Bitcoin está empezando a convertirse en un activo de referencia para las generaciones más jóvenes. La mayoría de los inversores no pueden superar los índices de referencia. Por lo tanto, agregar un nuevo punto de referencia a su asignación de activos es la única forma de mantenerse al día.

El flujo de capital impulsado por ETF hacia Bitcoin es particularmente significativo porque probablemente resultará en un aumento significativo en el precio por moneda.

Y cuando Bitcoin se recupera, el resto del mercado criptográfico, incluidos los proyectos lanzados recientemente como Meme Moguls, tiende a seguir sus pasos.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Meme Moguls ofrece múltiples formas de ganar dinero

Copy link to section

Meme Moguls es una plataforma prometedora que ofrece más de una forma a sus usuarios de crear una fuente adicional de ingresos.

En primer lugar, hay un emocionante ecosistema de juego para ganar que te permite enfrentarte a otros magnates y ser elegible para recibir un montón de recompensas siempre que puedas vencerlos.

En segundo lugar, Meme Moguls actúa de forma muy parecida a un intercambio para que los usuarios intercambien activos de memes. Siempre que tenga habilidades como comerciante, puede elegir en qué es bueno para ganar dinero con esta plataforma.

Luego, por supuesto, está la apuesta si lo que buscas es una fuente pasiva de ingresos.

Y, por último, Meme Moguls tiene su propia moneda meme nativa llamada $MGLS. Puede invertir en él y beneficiarse de la apreciación de precios esperada en los próximos meses. Para obtener más información sobre Meme Moguls y el token $MGLS, visite el sitio web del proyecto en este enlace.

Ser propietario de $MGLS le permite acceder a funciones exclusivas

Copy link to section

Tenga en cuenta que poseer $MGLS también le abre las puertas a un puñado de características exclusivas. Estos incluyen exposición a NFT y algunas ofertas relacionadas con el metaverso.

Además, puedes tener voz en términos de la dirección que toma Meme Moguls porque es una plataforma descentralizada.

Meme Moguls ha recaudado cerca de $1,7 millones de dólares en cuestión de semanas en su preventa en curso. Esto es una indicación de que la comunidad inversora está exigiendo $MGLS, lo que suele ser una buena señal para las perspectivas futuras de una criptomoneda.

La moneda nativa Meme Moguls tiene un precio de $0,0027 dólares al momento de escribirse y solo faltan 85 millones de monedas antes del próximo aumento de precio. Puede explorar formas sencillas de invertir en la moneda meme $MGLS hoy en el sitio web de Meme Moguls aquí.

¿Qué más podría ser un viento de cola para Meme Moguls ($MGLS)?

Copy link to section

Meme Moguls y su moneda meme nativa son aún más atractivos para una inversión considerando la trayectoria de crecimiento del espacio de las monedas meme en los últimos años.

Las monedas Meme no valían prácticamente nada antes de la pandemia, pero ya habían evolucionado hasta convertirse en un mercado de $20.000 millones de dólares a finales de 2022. Si la tendencia de crecimiento continúa, tener una posición en $MGLS podría ofrecer rendimientos bastante lucrativos.

Por último, la moneda nativa de Meme Moguls también podría beneficiarse de otros vientos de cola criptográficos porque meme o no, es una criptomoneda en esencia.

Entonces, una vez que la Reserva Federal de EE.UU. comience a recortar las tasas, aumentando así la demanda de activos de riesgo como las criptomonedas en 2024, el token $MGLS también podría experimentar un aumento en la entrada de capital.

Recuerde que el Comité Federal de Mercado Abierto ya ha señalado hasta tres recortes de tipos este año, como informó Invezz aquí. Haga clic aquí para profundizar en Meme Moguls y el token $MGLS.