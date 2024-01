VanEck liquidará su ETF de estrategia Bitcoin

VanEck, uno de los proveedores de soluciones de inversión cuyo ETF spot de Bitcoin recibió la aprobación para su negociación por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC), ha anunciado un movimiento importante con respecto a uno de sus ETF de futuros aprobados anteriormente.

Un comunicado de prensa que el administrador de activos publicó el miércoles indicó que disolverá y liquidará el ETF de Bitcoin Strategy (XBTF). El consejo de administración de VanEck aprobó este paso, dijo la compañía.

La decisión está en línea con la aprobación para la cotización y negociación de VanEck Bitcoin Trust (HODL) en la Bolsa Cboe BZX la semana pasada. El ETF de Bitcoin Strategy, que permitía a los clientes exponerse a contratos de futuros de Bitcoin, también cotizaba en el Cboe BZX Exchange.

Por qué VanEck cierra el ETF basado en futuros

Según el comunicado de prensa, VanEck cerrará y liquidará el fondo cotizado en bolsa XBTF basándose en su evaluación del rendimiento, la liquidez y el interés de los inversores del fondo. La firma también consideró los activos bajo administración (AUM) del fondo.

“La decisión de liquidar el Fondo se tomó basándose en un análisis de estos factores y otras consideraciones operativas”, se lee en el comunicado.

Los accionistas tienen la opción de vender sus acciones de XBTF hasta el cierre del mercado el 30 de enero de 2024, después de lo cual Cboe BZX Exchange las eliminará de la lista. VanEck espera liquidar el ETF alrededor del 6 de febrero de 2024 y aquellos que continúen manteniendo las acciones del fondo hasta entonces recibirán distribuciones en efectivo.

El ETF Bitcoin Strategy de VanEck se lanzó el 16 de noviembre de 2021 tras la aprobación de la SEC. Sus acciones se han recuperado un 31% y un 76% en los últimos seis meses y el año respectivamente. Sin embargo, el miércoles por la mañana cotizaba con una caída del 1,2% tras la noticia.

Mientras tanto, el VanEck Bitcoin Trust (HODL) bajó un 1,7% mientras Bitcoin luchaba por subir tras su caída posterior a la aprobación del ETF al contado.