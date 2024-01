Dogwifhat llega a ATH en medio de la cotización de Binance mientras Memeinator navega por la preventa

A medida que el mercado de las criptomonedas se prepara para un nuevo amanecer para las monedas meme, Dogwifhat, con sede en Solana, está quitando brillo a algunas de las principales monedas del sector. El anuncio de hoy de Binance Futures se ha sumado al rebote alcista, al igual que otros acontecimientos positivos.

Pero en medio de este último aumento de precios, existe este proyecto cuya preventa está atrayendo una atención incomparable de los inversores. Descubra por qué Memeinator (MMTR) podría ser la moneda meme más atractiva cuando llegue a los mercados.

Dogwifhat alcanza un nuevo máximo en medio de la cotización de futuros

Dogwifhat (WIF) es la última meme coin de Solana que se recupera en medio de la noticia de una nueva cotización en el exchange de crypto de Binance.

El jueves, Binance Futures anunció que agregaría el contrato perpetuo WIF de USDⓈ-M. Programado para el 18 de enero de 2024 a las 15:15 (UTC+1), el contrato de futuros perpetuos ofrecerá un apalancamiento de hasta 50 veces. Las noticias de Binance Futures, combinadas con el comentario alcista del administrador de activos Franklin Templeton sobre Solana.

Según los datos de CoinGecko, el precio del WIF alcanzó un ATH (máximo histórico) superior a $0,46 dólares antes de recortar algunas de las ganancias. Pero sigue muy por encima de su mínimo histórico de $0,0015 dólares observado en diciembre. Tiene una capitalización de mercado de $433 millones de dólares, la sexta entre las monedas meme más grandes detrás de CorgiAI, Pepe, Bonk, Shiba Inu y Dogecoin.

La preventa de Memeinator (MMTR) está en curso a medida que aumenta el interés

Mientras las monedas meme apuntan a otra curva ascendente, con Dogwifhat y Myro liderando las ganancias de hoy, ¿podría ser este el mejor momento para encontrar una joya de moneda meme? ¿Qué pasa si ese proyecto tiene una utilidad real y está listo para una adquisición hostil de ofertas deficientes mientras busca desafiar el dominio general?

Una mirada a Memeinator sugiere que es una moneda meme que probablemente creará el mayor FOMO (miedo a perderse de algo) cuando finalmente se lance. Los datos muestran que los inversores se están posicionando agresivamente con la preventa de MMTR en camino de vender las 20 etapas en un tiempo récord.

Con 12 escenarios agotados y el 13° a punto de cerrarse, Memeinator ha recaudado más de $3,7 millones de dólares. El precio MMTR también ha subido a $0,0197 dólares, lo que significa que los primeros patrocinadores esperan un rendimiento potencial del 192% al final de la etapa 20.

¿Es demasiado tarde para sumarse a la preventa de Memeinator?

Si bien se habrá perdido la emoción presenciada en las primeras 12 etapas, hacer una entrada antes de la siguiente etapa, cuando el precio sube a $0,0208 dólares, podría generar un posible retorno de la inversión del 48%. La presunción aquí es que la preventa continuará hasta alcanzar el precio de venta final del token de $0,0292 dólares.

El lanzamiento esperado del token, las listas de intercambio y el desarrollo del ecosistema son puntos clave en la hoja de ruta del proyecto. Se destacan el juego de jugar para ganar (P2E) y las apuestas, que ya están disponibles y ofrecen hasta un 45% de recompensa por apuesta. Dadas sus perspectivas y las de la industria en general, MMTR podría ser una de las mejores monedas meme para comprar en 2024.

