El tipo de cambio USD/JPY ha tenido una fuerte tendencia alcista este año a medida que el índice del dólar estadounidense (DXY) y las acciones japonesas subieron. El par subió a un máximo de 148 el jueves, su punto más alto desde el 1 de diciembre. Ha aumentado más del 5% desde el punto más bajo de este año.

Aumento del índice del dólar estadounidense

El par USD/JPY se ha recuperado en los últimos días a medida que los inversores se centraron en las recientes cifras económicas de EE.UU. y sus implicaciones en el mercado. Los datos publicados a principios de este mes mostraron que la economía creó más de 200.000 mientras que la tasa de desempleo se mantuvo en el 3,7%. El crecimiento de los salarios fue fuerte, ya que aumentó más del 4% en el mes.

La semana pasada, un informe separado de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) reveló que la inflación se mantuvo estable en diciembre. El índice general de precios al consumo (IPC) aumentó del 3,2% en noviembre al 3,4% en diciembre, mientras que el IPC subyacente aumentó un 3,8%. Estas cifras fueron mucho más altas que el objetivo de la Reserva Federal del 2,0%.

Las cifras de ventas minoristas publicadas el miércoles revelaron que el gasto siguió aumentando en diciembre incluso cuando la inflación se estabilizó. Por lo tanto, estas cifras significan que la Reserva Federal probablemente seguirá manteniendo las tasas estables en su máximo de 22 años en la primera mitad del año. Después de la reunión de diciembre, la mayoría de los analistas comenzaron a predecir un recorte de tipos en marzo.

El cambio de expectativas explica por qué el índice del dólar estadounidense (DXY) ha subido a $103,35 dólares, mientras que los rendimientos de los bonos estadounidenses se sitúan por encima del 4%. De manera similar, las acciones estadounidenses se han desplomado, con el índice Dow Jones y Nasdaq 100 cayendo desde sus puntos más altos este año.

El precio del USD al JPY también ha subido debido a las tensiones geopolíticas en curso en el Medio Oriente. El jueves, el ejército paquistaní atacó a Irán, mientras que el ejército estadounidense volvió a atacar a los rebeldes hutíes. En la mayoría de los casos, el dólar estadounidense tiende a subir cuando existen riesgos geopolíticos.

El Banco de Japón en el punto de mira

El mayor catalizador del USD/JPY en 2024 será el Banco de Japón (BoJ), que se espera que cambie su postura sobre las tasas. La mayoría de los economistas esperan que el Banco de Japón decida subir las tasas de interés a finales de este año, saliendo de las tasas negativas que han existido durante muchos años.

El BoJ es el único banco central que ha mantenido tasas negativas a nivel mundial incluso cuando la inflación en el país ha aumentado. Cuando la agencia de estadísticas publique su decisión el viernes, la mayoría de los economistas esperan que los datos muestren que el IPC subyacente aumentó un 2,3% en diciembre después de haber aumentado un 2,5% el mes anterior. El Banco de Japón tiene un objetivo de inflación del 2,0%.

El yen japonés ha luchado incluso cuando la demanda de acciones ha aumentado, con los índices Nikkei 225 y Topix en su punto más alto en más de tres décadas.

Pronóstico para el USD/JPY

Gráfico USD/JPY de TradingView

El gráfico diario muestra que el tipo de cambio entre USD y JPY ha tenido una fuerte tendencia alcista en los últimos días. Recientemente ha convertido la resistencia clave en 145,08 (máximo del 30 de junio) en un soporte. También cruzó la media móvil de 50 días mientras que el índice de fuerza relativa (RSI) y el oscilador estocástico apuntan hacia arriba.

Por lo tanto, es probable que el par continúe subiendo mientras los compradores apuntan a la resistencia clave en 151,87, el punto más alto del 17 de noviembre.