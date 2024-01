¿Qué harías con $100 dólares? Probablemente mucho, pero no cuando se trata de inversión inmobiliaria. Si quisiera sacar una tajada de los $280 billones de dólares que mueve el sector, tendría que soltar una cantidad considerable. Debido a los enormes desembolsos de capital necesarios, los bienes raíces se han vuelto inalcanzables para la mayoría. La buena noticia es que ya no es necesario desembolsar grandes sumas de dinero para poseer bienes inmuebles. Con solo $100 dólares, puedes poseer una parte del mercado que alguna vez fue de lujo y hacerlo crecer con Everlodge. El token también ofrece la posibilidad de aumentar una inversión hasta 100 veces.

Hacer realidad la propiedad fraccionada con Everlodge

Copy link to section

Everlodge es un mercado inmobiliario basado en blockchain que permite la propiedad fraccionada de propiedades. La plataforma permite a los inversores poseer una parte de casas de vacaciones, villas urbanas y hoteles desde tan solo $100 dólares. Usemos un escenario hipotético.

Supongamos que una villa de lujo en Nueva York está valorada en $10 millones de dólares. Se acuña un NFT a partir de la propiedad y se fracciona en 100.000 unidades. En este ejemplo, cada fracción tendrá un valor de $100 dólares. Con Everlodge, puede poseer una fracción de la villa de lujo de $10 millones de dólares por solo $100 dólares.

Lo interesante de Everlodge es que cada transacción y datos se mantienen de forma segura. Por lo tanto, se mantiene la transparencia y no hay riesgo de pérdida, ya que un contrato inteligente respalda los datos. ¿Y aún más? Si el valor de la propiedad aumenta, usted recibirá una parte del valor de la nueva propiedad.

¿Cuál es la oportunidad única de Everlodge?

Copy link to section

La oportunidad obvia para invertir en Everlodge es conseguir una parte del atractivo sector inmobiliario. Puede invertir desde cualquier lugar y obtener exposición a algunos de los mercados inmobiliarios más atractivos del mundo.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Everlodge también abre otras oportunidades en el sector inmobiliario. Los inversores pueden utilizar sus propiedades en copropiedad como garantía para préstamos. Esto desbloquea una liquidez masiva de un grupo global de inversores, lo que hace que Everlodge sea atractivo. Los prestatarios pueden acceder a financiación rápida, segura y conveniente a través de blockchain, mientras que los prestamistas ganan intereses.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Hay oportunidades de ingresos pasivos de Everlodge Rewards Club. La función permite a los inversores obtener estancias nocturnas gratuitas en hoteles y propiedades que figuran en la plataforma. Si uno no quiere utilizar sus vacaciones, puede incluirlas de manera rentable en Everlodge u otros sitios de reserva.

¿Quiere desempeñar un papel en el crecimiento del ecosistema Everlodge? La plataforma permite apostar el token nativo por un ingreso por intereses mensual fijo. Los usuarios también tienen derecho a una bonificación de intereses por proporcionar liquidez en la plataforma de lanzamiento de la propiedad.

¿Everlodge es una inversión multiplicada por 100?

Copy link to section

El sector inmobiliario es un sector antiguo pero mejora cada día. Se espera que el sector crezca un 5,2% para 2030. La oportunidad para Everlodge radica en aprovechar el potencial de crecimiento y revolucionar el funcionamiento del mercado. Se espera que Everlodge gane en grande a través de su perspectiva blockchain. En consecuencia, las predicciones son que su token nativo podría explotar hasta 100 veces. ¿Por qué?

$ELDG será el token de utilidad en el ecosistema Everlodge. El token es la moneda de pago y el medio de intercambio de valor mediante apuestas, préstamos y recompensas. A medida que más inversores se unan al ecosistema, la demanda de $ELDG crecerá, generando valor.

Si bien una ganancia de 100 veces para $ELDG es especulativa, es posible. Las fichas de proyectos nobles han aumentado y han superado las estimaciones, haciendo que las predicciones sean realistas.

¿Deberías comprar Everlodge en preventa?

Copy link to section

Everlodge se ofrece mediante preventa, donde el precio del token aumenta en cada etapa. El token está valorado actualmente en $0,029 dólares desde la oferta inicial de $0,01 dólares. Comprar en preventa es ventajoso porque se adquieren tokens a precios atractivos. Invertir en las primeras etapas es beneficioso para los inversores que buscan fijar valor antes de que aumente el token.