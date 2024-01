Las criptomonedas continúan experimentando una mayor adopción a medida que más personas agregan esta clase de activos a sus tenencias. En 2023, el número de propietarios de criptomonedas aumentó aproximadamente un 34%, pasando de 432 millones a 580 millones a finales de año.

Investigadores y analistas de la plataforma de intercambio de cifrado Crypto.com compartieron detalles de este crecimiento en un informe publicado el 19 de enero de 2024.

El número de propietarios de criptomonedas en todo el mundo aumentó a 580 millones. Fuente: Crypto.com

Como destacó Invezz en mayo del año pasado, Asia fue una de las regiones que vio mayores niveles de adopción de criptomonedas. África y América Latina también han registrado importantes tasas de crecimiento en los últimos años.

Los propietarios de BTC aumentan a 296 millones

Copy link to section

Según Crypto.com, el número de poseedores de Bitcoin aumentó un 33%, de 222 millones a principios de año a 296 millones en diciembre.

La criptomoneda insignia, cuyo precio aumentó significativamente a lo largo del año, representa más de la mitad de todos los poseedores de criptomonedas. De hecho, los titulares de BTC a finales de 2023 representaban el 51% de las cifras mundiales de propiedad de criptomonedas, según mostró el informe de Crypto.com.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Mientras tanto, el total de propietarios globales de Ethereum ascendía a aproximadamente 124 millones, lo que representa un aumento del 39% en los 12 meses hasta finales de diciembre de 2023.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Los propietarios de ETH ascendían a alrededor de 89 millones en enero de ese año y el aumento empujó a los poseedores globales de la segunda criptomoneda más grande del mundo por capitalización de mercado al 21% de las cifras globales de propiedad de criptomonedas. Alrededor del 40,9% de los propietarios de BTC también poseían ETH en el momento de la investigación.

“Como se mencionó, la adopción de BTC y ETH experimentó un aumento prominente en el cuarto trimestre de 2023, a medida que creció el entusiasmo por los desarrollos en el espacio de los ETF de Bitcoin y Ether. Durante el período, los precios de BTC y ETH experimentaron un aumento significativo, alcanzando brevemente niveles de $44.000 y $2.400 dólares, respectivamente. Al mismo tiempo, BRC-20 y las inscripciones ganaron una popularidad significativa, lo que también atrajo a una amplia gama de inversores y entusiastas”, señala Crypto.com en el informe.

Los desarrollos que también contribuyeron al aumento de la propiedad global de criptomonedas incluyeron la actualización de Ethereum en Shanghai. Las tasas de crecimiento mensual de abril y mayo de 2023 fueron del 5,1% y 6,7% respectivamente.