El grupo japonés Sony ha tomado la decisión de abandonar sus planes para una fusión de $10 mil millones de dólares con Zee Entertainment de India (ZEE.NS), lo que preparó el terreno para un enfrentamiento judicial entre las dos empresas por no haber cerrado un acuerdo que estaba a punto de remodelar el panorama de los medios de comunicación en la India.

El colapso de esta ambiciosa fusión, destinada a crear una potencia mediática en un mercado hambriento de contenidos como el indio, ha inyectado un nuevo nivel de incertidumbre para la emisora de televisión Zee, especialmente a medida que la competencia en la industria continúa intensificándose.

Disney (DIS.N) ha aprovechado la oportunidad y ahora busca activamente fusionar sus negocios indios con los activos de medios del multimillonario Mukesh Ambani Reliance (RELI.NS), con el objetivo de formar uno de los imperios de entretenimiento más grandes de la India.

Sony, en una declaración oficial, citó “condiciones de cierre” no cumplidas como la razón detrás del fracaso de la fusión, a pesar de sus “discusiones de buena fe” con Zee. Las empresas no lograron llegar a un acuerdo para ampliar el plazo, que estaba fijado para el 21 de enero.

SONY CORP PRESS RELEASE



Zee Sony Merger Deal Called Off



No extension, termination notice sent by Sony to Zee Ent pic.twitter.com/fALXHads9e — Yatin Mota (@YatinMota) January 22, 2024

Lo que dijo Sony

Copy link to section

Sony expresó su decepción y afirmó: “Después de más de dos años de negociaciones, estamos extremadamente decepcionados… Seguimos comprometidos a aumentar nuestra presencia en este mercado vibrante y de rápido crecimiento”.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Comentario de Zee

Copy link to section

En respuesta, Zee informó a las bolsas de valores indias que Sony está solicitando $90 millones de dólares en honorarios por rescisión por supuestos incumplimientos del acuerdo de fusión y está invocando un arbitraje para obtener medidas provisionales de emergencia. Zee niega vehementemente todas las afirmaciones hechas por Sony y tiene la intención de emprender las acciones legales correspondientes.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Si bien ni Sony ni Zee proporcionaron detalles específicos sobre las condiciones no cumplidas, la fusión enfrentó un obstáculo crítico para determinar quién lideraría la empresa combinada. Zee había propuesto al director ejecutivo Punit Goenka como líder, pero Sony expresó su preocupación después de que Goenka se convirtiera en objeto de una investigación por parte del regulador del mercado de la India.

Sin embargo, Zee aclaró el lunes que Goenka había aceptado dimitir en interés de la fusión.

El año pasado, la Junta de Bolsa y Valores de la India prohibió a Goenka ocupar cargos directivos en cualquier empresa cotizada, alegando su participación en el desvío de fondos de Zee a otras entidades cotizadas dentro del grupo.

Goenka negó las acusaciones y un tribunal indio levantó la prohibición en octubre, con la estipulación de que cooperaría con cualquier investigación regulatoria.

Goenka, que asistía a la gran inauguración de un templo de Lord Ram en la ciudad india de Ayodhya, interpretó el colapso del acuerdo con Sony como “una señal del Señor” y expresó su compromiso de fortalecer su empresa en beneficio de las partes interesadas.

La caída de los ingresos de Zee

Copy link to section

Actualmente, Zee enfrenta desafíos con la disminución de los ingresos por publicidad y la reducción de las reservas de efectivo, que cayeron a 2,48 mil millones de rupias en los seis meses que terminaron el 30 de septiembre, en comparación con los 5,88 mil millones de rupias del año anterior.

A pesar de incurrir en “costos únicos y recurrentes” en preparación para el acuerdo con Sony, Zee ahora cambiará su enfoque hacia la evaluación de oportunidades de crecimiento tanto orgánico como inorgánico.

Con una cartera diversa de canales que abarcan noticias y entretenimiento en hindi y otros idiomas, Zee ha sido un nombre muy conocido en la India durante años. Fue establecido en 1992 por Subhash Chandra, el padre de Goenka, a menudo denominado el “padre de la televisión india”.

El fracaso de la fusión Zee-Sony se considera una decepción para los accionistas, ya que tenía el potencial de alterar significativamente la dinámica de la industria, según Hetal Dalal, presidente y director de operaciones de Institutional Investor Advisory Services.

Sony no anticipa ningún impacto material en sus estimaciones de fin de año para marzo, ya que la fusión no se tuvo en cuenta en sus perspectivas.

Las acciones de Zee han caído aproximadamente un 8% desde que se anunció inicialmente la fusión en septiembre de 2021.