El ETF de Bitcoin es “una de las inversiones más importantes de nuestra vida”, dice Cathie Wood, fundadora y directora ejecutiva de Ark Invest.

Wood explica la reciente caída de Bitcoin

La criptomoneda más grande del mundo ha tenido una tendencia a la baja desde que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos aprobó los ETF al contado de Bitcoin.

Pero la influyente inversora atribuye la reciente evolución del precio en parte a la narrativa de “vender las noticias”. Con el tiempo, está convencida, los fondos cotizados en bolsa resultarán ser un beneficio material para BTC. En “Closing Bell: Overtime” de CNBC, Wood dijo recientemente:

Es un sistema monetario global basado en reglas. Es la mayor de todas las ideas criptográficas que existen. Esta es la súper autopista financiera. Estamos entusiasmados con las perspectivas.

Para finales de esta década, Wood espera que el precio de Bitcoin supere el millón de dólares a medida que el dinero institucional continúe fluyendo hacia el espacio criptográfico gracias a los fondos negociados en bolsa recientemente aprobados.

Es concebible que el repunte relacionado de Bitcoin ayude a que otras criptomonedas también ganen, incluidos proyectos prometedores como Pullix.

Esto es lo que Pullix se ha propuesto lograr

Pullix es un intercambio híbrido lanzado recientemente que atiende particularmente a aquellos que están frustrados por el problema de liquidez con un intercambio DeFi.

La solución, pensó su equipo, radica en brindar las ventajas de un intercambio centralizado y descentralizado a los usuarios dentro de una única plataforma, y eso es Pullix.

Pero la plataforma también tiene mucho más que ofrecer. Por ejemplo, quienes elijan Pullix pueden ganar recompensas por operar en el intercambio híbrido. Esta iniciativa de comercio para ganar la hace mucho más interesante para los usuarios.

Además, si posee su token PLX nativo, el proyecto incluso compartirá contigo algunos de sus ingresos que esencialmente puede considerar como un medio de ingreso pasivo fijo. Haga clic aquí para obtener más información sobre Pullix.

¿Qué hace que PLX sea potencialmente una buena inversión?

Como se mencionó anteriormente, un token PLX nativo es lo que impulsa a Pullix y todo lo que representa.

Por lo tanto, la exposición a este exchange híbrido es una inversión en sí misma, y su token nativo podría desbloquear la revalorización de los precios gracias a los vientos criptográficos favorables más amplios, incluidos los ETF de Bitcoin.

Vale la pena mencionar aquí que Pullix ha recaudado más de $4,3 millones de dólares en cuestión de semanas. Lo que esto sugiere es que la demanda de su token PLX nativo ha sido fuerte, lo que normalmente es una señal de una buena inversión con potencial de generar retornos lucrativos.

Lo que es aún más atractivo de PLX es que actualmente tiene un precio de sólo $0,08 dólares. Por lo tanto, no tendrá que gastar mucho dinero para hacerse con una participación temprana en este token que se encuentra actualmente en preventa. Está previsto que el precio del token Pullix aumente el viernes. Puede visitar el sitio web para obtener más información sobre el token PLX.

¿Qué más podría ayudar al token Pullix (PLX)?

Según Statista, los ingresos en el mercado de las criptomonedas crecerán a una tasa anualizada compuesta del 8,62% hasta los $71.700 millones de dólares para 2028.

El crecimiento antes mencionado también puede beneficiar al token Pullix, especialmente considerando la fuerte demanda que ha generado en las últimas semanas. El intercambio híbrido está ganando terreno en la comunidad inversora también porque se centra enormemente en la seguridad, que es prácticamente un requisito para un comerciante de criptomonedas.

Otros vientos favorables relacionados con las criptomonedas de los que el token PLX nativo podría beneficiarse incluyen el giro esperado de la Reserva Federal para recortar las tasas en 2024.

El índice de precios al consumidor o IPC en Estados Unidos subió un 0,3% en el mes de diciembre frente al aumento esperado del 0,2%. Aún así, muchos siguen convencidos de que el banco central bajará las tasas de interés varias veces este año.

¿Interesado en saber cómo invertir en Pullix? Haga clic aquí para visitar el sitio web y tomar una posición temprana en el token PLX.