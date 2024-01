El mercado de criptomonedas recibió esta semana con el pie izquierdo, ya que la capitalización de mercado de todas las monedas digitales se desplomó un 5% a $1,5 billones de dólares desde $1,6 billones de dólares. Optimism (OP) se unió a esta caída, cerrando la semana anterior con una caída del precio de casi el 20% hasta un valor al cierre de esta edición de $2,83 dólares.

Gráfico de 7 días de OP en Coinmarketcap

A pesar de la trayectoria a la baja de los precios, los datos muestran que más del 85% de los titulares de OP disfrutan de ganancias a los precios actuales.

Los tenedores de Optimism disfrutan de rentabilidad a pesar de las caídas de precios

Copy link to section

Los últimos datos de IntoTheBlock muestran que el 87% de los inversores de Optimism se encuentran en la categoría rentable a pesar de la caída del precio de OP de la semana pasada. Esta es una métrica impresionante para el proyecto, ya que muestra la resiliencia de los inversores leales que pueden navegar a través de la volatilidad del mercado.

Fuente- IntoTheBlock

Además, la resiliencia de los inversores a largo plazo confirma su confianza en el crecimiento futuro del proyecto.

Optimism blockchain experimentó un crecimiento impresionante durante el año pasado. Implementó la actualización de Bedrock el 6 de junio de 2023. El hardfork se encontraba entre las propuestas detalladas para lanzar una Superchain con múltiples plataformas blockchain que comparten un único software para mejorar la interoperabilidad y la seguridad.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

El hardfork (bifurcaciones duras) Bedrock tenía como objetivo reducir las tarifas y el tiempo de depósito, al tiempo que garantizaba una seguridad de primer nivel. Optimism vio un aumento significativo en el volumen y las transacciones después de la actualización.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Resurgimiento de la red de Optimism

Copy link to section

Los datos muestran que la solución de escalabilidad de layer2 registró muchas transacciones a gran escala en las últimas semanas. Los datos de ITB muestran que la cifra saltó a 421 el 12 de enero para alcanzar un máximo de un año. Además, la cantidad de billeteras que tienen OP superó el millón. Las nuevas direcciones que se unieron a la red se mantuvieron por encima de 1,34K en los últimos tres meses. La actividad amplificada de los usuarios es alcista para el token digital.

Además, Optimism se unió a los 10 proyectos principales comprometidos en GitHub, lo que subraya una mayor actividad de los desarrolladores.

El desarrollo continuo de blockchain durante el año pasado mantuvo a Optimism a flote a pesar de los amplios desafíos del mercado, lo que se tradujo en retornos impresionantes para los titulares de OP.