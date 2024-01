¿Qué está pasando con el rublo ruso (USD/RUB)?

El tipo de cambio USD/RUB se ha movido lateralmente en los últimos días mientras los inversores se centran en las próximas acciones de la Reserva Federal y el sector energético. El par se ha mantenido en 88, por debajo del máximo del año pasado de 102,53.

PIB de EE.UU. y precios del petróleo crudo

El par USD-rublo ruso reaccionó levemente a los últimos datos del PIB de EE.UU. Según la agencia de estadísticas, la economía estadounidense tuvo un desempeño bastante bueno en el cuarto trimestre, ya que superó las estimaciones de los economistas. El informe mostró que la economía se expandió un 3,3% en el cuarto trimestre, superior al 2,0% esperado.

El informe tiene implicaciones importantes para el dólar estadounidense y el mercado mundial. Por un lado, significa que la economía está en tan buena forma que la Reserva Federal no tiene incentivos para comenzar a recortar las tasas de interés en el corto plazo.

Los datos recientes confirmaron que la economía todavía va bien. La tasa de desempleo se ha mantenido en el 3,7% mientras que el crecimiento salarial se sitúa en el 4%. Esto significa que los salarios, al menos oficialmente, están creciendo a un ritmo más rápido que la inflación, lo cual es ideal.

Datos adicionales de S&P Global revelaron que los PMI de manufactura y servicios se mantuvieron por encima de 50 en enero. La cifra de fabricación ha estado por debajo de 50 en los últimos meses, lo que significa que ha avanzado en enero.

Por lo tanto, con una inflación superior al 2%, existe la posibilidad de que la Reserva Federal retrase su recorte de tipos de interés. La mayoría de los analistas creen que empezará a recortar los tipos en junio, lo que es algo positivo para el dólar.

El par USD/RUB también ha reaccionado al desempeño del sector energético a medida que se intensifica la crisis del Mar Rojo. Los datos más recientes muestran que el precio del Brent y del West Texas Intermediate (WTI) no ha aumentado sino que se ha mantenido estable.

Esto es notable porque Rusia obtiene la mayor parte de su dinero vendiendo petróleo. Ha seguido haciéndolo incluso después de que los países occidentales impusieran un tope de precios, vendiendo vastos recursos petroleros a China, India y otros países asiáticos.

El desafío para Rusia es que los precios de otras materias primas que vende se han desplomado. El precio del gas natural se ha desplomado más del 80% desde su punto más alto en 2022, mientras que el trigo, el maíz y otros metales se han desplomado.

Análisis técnico USD/RUB

Gráfico USD/RUB de TradingView

El tipo de cambio USD/RUB alcanzó un máximo de 102,53 en 2023 cuando se desplomó la venta masiva del rublo. Luego comenzó a retroceder y formó un patrón de doble suelo en 86,98. No ha logrado bajar de este nivel varias veces desde noviembre del año pasado a pesar de las acciones de la Reserva Federal y el banco central ruso.

El par se mantiene por debajo de las medias móviles Arnaud Legoux (ALMA) de 50 y 25 días. Por lo tanto, la perspectiva para el par actualmente es neutral con un sesgo bajista. Se confirmará una mayor fortaleza del rublo si cae por debajo del soporte de 86,98.