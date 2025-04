Brasil planea una subasta de petróleo en alta mar en medio de presiones fiscales: esto es lo que sabemos

El gobierno de Brasil se prepara para subastar participaciones en campos petrolíferos marinos este año, centrándose en las porciones no contratadas de sus lucrativos yacimientos presalinos.

According to Reuters, two sources familiar with the matter said the initiative serves both as a financial strategy and as a response to the shifting global economic landscape, which threatens Brazil’s fiscal stability.

La subasta abarcará secciones más pequeñas y no contratadas de los principales campos Tupi, Mero y Atapu, según dijeron las fuentes.

Según las fuentes, el gobierno pretende recaudar alrededor de 20.000 millones de reales (3.400 millones de dólares estadounidenses) en el peor de los casos.

Si bien el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía de Brasil no han comentado públicamente sobre la subasta, el apoyo interno a la medida parece sólido.

Esta venta planeada subraya los crecientes desafíos financieros de Brasil.

Los recientes aranceles estadounidenses han atenuado las perspectivas económicas mundiales, haciendo caer los precios del petróleo a un mínimo de cuatro años, por debajo de los 60 dólares por barril.

El precio del crudo Brent cerró el miércoles en 65,48 dólares estadounidenses, un ligero repunte, pero aún muy por debajo de la previsión de 80,79 dólares por barril del presupuesto brasileño para 2025.

Preocupaciones fiscales en el punto de mira

La subasta refleja la creciente preocupación por la salud fiscal de Brasil. Los ingresos petroleros son una parte crucial del presupuesto nacional, contribuyendo a través de regalías, impuestos sobre la renta corporativa y ganancias de la gigante petrolera estatal Petrobras. La caída de los precios del petróleo podría provocar importantes déficits presupuestarios.

“Es crucial tener válvulas de escape cuando los ingresos se vuelven más inciertos debido a choques externos”, dijo una de las fuentes.

Tanto los funcionarios gubernamentales como las partes interesadas de la industria coinciden en que la gestión de riesgos es esencial para salvaguardar la estabilidad fiscal de Brasil, especialmente dada la imprevisibilidad de los mercados globales.

El objetivo del gobierno no es solo generar ingresos inmediatos, sino también crear un colchón contra posibles turbulencias económicas.

La siguiente fase implica la aprobación de una legislación que autorice la subasta. Según se informa, el gobierno está trabajando estrechamente con los legisladores para acelerar el proceso, lo que indica la urgencia de reforzar las defensas fiscales antes de que las presiones externas se intensifiquen aún más.

Si tiene éxito, la subasta podría servir como un colchón financiero clave para Brasil, ofreciendo estabilidad a corto plazo y dando al gobierno más margen para adaptarse a una economía global volátil.