On-chain-tiedot osoittavat nousevaa kasvua gameFi-sektorilla

DappRadarin tuoreimman peliraportin mukaan on-chain -pelitoiminta toipui “rankasta” vuodesta 2022 vuoden 2023 alussa. Johtajia ovat gameFi-sektorin tavalliset vakiintuneet toimijat, erityisesti Gala Games (GALA/USD), Axie Infinity (AXS/USD), Decentraland (MANA/USD), Floki Inu (FLOKI/USD), monien muiden joukossa.

Johtaja on Floki, joka on noussut 380 %, jota seuraa Wemix 322 %:lla, koska gameFi-universumi näyttää nousevia kasvun merkkejä, ainakin merkittävän toimiala-analyysiraportin mukaan.

Sektori on varmasti riittävän suuri, jotta monet pelaajat voivat saada merkityksellisen markkinaosuuden. Sijoittajien tulisi harkita koota hajautettu portfolio useista eri projekteista, mukaan lukien sellaiset vakiintuneet yritykset ja uudet tulokkaat, kuten Metacade, jotka haluavat luoda uutta sektorille.

GameFi on kasvussa

DappRadarin mukaan ketjutiedot (on-chain) osoittavat, että peliaktiivisuus kasvoi 1,31 prosenttia tammikuussa. Kaiken kaikkiaan päivittäisiä Unique Active Walletteja (dUAW) oli 858 621, ja tämä muodosti lähes 50 % kaikesta dapp-toiminnasta.

Nämä luvut ovat edelleen suhteellisen pieniä verrattuna pelialaan, joka houkuttelee 2,69 miljardia kuluttajaa maailmanlaajuisesti. Itse asiassa arviolta 170 miljardin dollarin pelitulot vuonna 2022 ovat viisi kertaa suuremmat kuin maailmanlaajuiset elokuvatulot. Joidenkin arvioiden mukaan globaalin peliteollisuuden arvo on 470 miljardia dollaria vuoteen 2030 mennessä.

Joten tämä herättää kysymyksen, mikä rooli kryptovaluutta- ja lohkoketjuteollisuudella on pelaamisen kasvunäkymissä vuosikymmenen loppuun asti.

Olemme todellakin nähneet innovaatioita, edistystä ja investointeja lohkoketjuteknologiaan ja kryptovaluuttoihin liittyen, ja nämä osoittavat, että ala kilpailee kovasti perinteisiä videopelejä vastaan. Pelkästään vuonna 2023 merkittäviä tapahtumia ovat mm.

Gala Games osti Ember Entertainmentin, jonka myötä Emberin pelit integroidaan Galan kerroksen 1 lohkoketjuun.

Square Enixin NFT-pelin julkaisu.

Courtside Venturesin uusi 100 miljoonan dollarin rahasto, joka keskittyy osittain pelaamiseen.

Metacade kerää noin 9,3 miljoonaa dollaria viidellä ennakkomyyntikierroksella.

Metacade näyttää erottuvan joukosta

Metacade erottuu monista muista peliverkoistaan, sillä se tarjoaa vähän kaikkea kaikille. Erityisesti se on gameFi-projekti, jossa pelaajat voivat osallistua play to earn-peleihin, kun se kehittyy täysimittaiseksi DAO:ksi vuonna 2024. Tämä antaa yhteisölle sananvaltaa projektin hallinnassa käyttämällä alkuperäistä MCADE-tokenia. Pelaajat voivat kerätä tokeneja tehtävien suorittamiseen, pelaamiseen muita vastaan pelaaja vastaan pelaaja -istunnoissa, arvostelujen kirjoittamiseen ja tapahtumiin osallistumiseen.

Metacaden onnistuneiden ennakkomyyntikierrosten perusteella voimme nähdä, että sijoittajien innostus uusiin projekteihin ei ole vain todellista, vaan se on kasvussa. Nykyisessä muodossaan kuudennen ennakkomyyntikierroksen hinta MCADE-tokenille on 0,017 dollaria, mikä edustaa huomattavaa piikkiä sen betakierrokselta, kun kolikon arvo oli vasta 0,008 dollaria.

Sijoittajien, jotka haluavat osallistua Metacaden seuraavalle kierrokselle, tulisi tehdä se ennen kuin odotetaan hinnan jatkavan nousuaan ennakkomyyntiprosessin päättyessä. On laajalti odotettavissa, että kolikko listataan yhdessä parhaista kryptopörsseistä, mukaan lukien Bitmart ja Uniswap, joka yleensä tyypillisesti onkin katalysaattori nousupotentiaalille.

Metacade ymmärtää sijoittajien tarpeet: “tulovirrat ensimmäisestä päivästä lähtien”

Käyttäjäkokemuksen tasapainottaminen sijoittajien huolenaiheiden kanssa ei ole helppo tehtävä, koska nämä kaksi ovat usein ristiriidassa. Se, mikä on hyväksi sijoittajille, ei ole aina hyväksi käyttäjille, ja mikä on hyväksi käyttäjille, ei aina ole hyvä sijoittajille.

Metacaden toimitusjohtaja, Russell Bennet, näyttää löytäneen tasapainon, jossa se voi käsitellä molempia sidosryhmiä. Puhuessaan Invezz-podcastissa Dan Ashmoren kanssa, Bennet myönsi monia menneisyyden virheitä, mukaan lukien ala-arvoisten pelien kiirehtiminen markkinoille pysyäkseen laajemman kryptoteollisuuden nopeassa tahdissa.

Tällä kertaa Bennet sanoo johtavansa yritystä “yhteisövetoisena alustana” kahden tai kolmen vuoden ajan. Hän kertoi seuraavaa:

Se sallii metakaderiemme tulla sisään ja tehdä todella mitä he haluavat tehdä, mikä on sen koko sosiaalinen puoli, joka perustuu suurelta osin pelihalliin. Se on brändi, ja meidän asettuminen tukemaan muita projekteja on parempi kuin yrittää kilpailla samankaltaisen pelin kanssa.

Bennet lisäsi, että tokenin lopullinen menestys ei “toimisi välttämättä ilman todella vahvoja tulovirtoja koskevia suunnitelmia”. Hän sanoi, että Metacade keskittyy varmistamaan, että kolikon käyttökelpoisuus säilyy, ja tässä kohtaa kilpailevat gameFi-projektit eivät onnistuneet pääsemään markkinoille, koska he eivät ymmärtäneet, että tuotto on “perustavallinen osa” token-talouden tasapainottamisessa.

Hän sanoi myös podcastissa:

Olen kotoisin yrittäjätaustasta, joten tulovirrat ensimmäisestä päivästä lähtien ovat tärkeintä.

Johtopäätös: Metacade ja koko gameFi-teollisuus näyttää lupaavalta

Kryptoalalla on ollut viime vuosina ylä- ja alamäkiä, mikä tarkoittaa, että sijoittajien on oltava valikoivia, kärsivällisiä ja pelattava pitkällä aikavälillä. Tämä edellyttää kryptouniversumin alasektorin valitsemista, joka on osoittanut viimeaikaisia vauhdin merkkejä, ja sitten tutkia ovatko nämä suuntaukset kestäviä.

GameFi-sektori tulee todennäköisesti kasvamaan tulevina vuosina. Vaikka sen kasvuvauhti on samanlainen kuin perinteisessä vanhan koulun peliteollisuudessa, sijoittajien pitäisi silti pystyä tulemaan eteenpäin.

Sijoittajien on tehtävä oikea kotitehtävänsä ja arvioitava vanhojen pelaajien ja uusien tulokkaiden, kuten Metacaden, potentiaalia. Metacaden tapauksessa projekti vetoaa pelaajiin ja toimitusjohtajan tausta ja kokemus tekevät selväksi, että kohtuullinen tuotto sijoittajille on myös osa sen tiekartta.