Metacade (MCDE), play-to-earn -keskus ei hidasta vauhtiaan. Tämä gameFi-arkadia keräsi vaikuttavat 9,3 miljoonaa dollaria ennakkomyyntiensä viidestä ensimmäisestä vaiheestaan.

Sen alkuperäinen hinta oli vaivaiset 0,008 dollaria ja tällä hetkellä MCADEn hinta on noussut 0,017 dollariin sen kuudennessa ennakkomyyntivaiheessa. Viimeisessä ennakkomyyntivaiheessa hinnan odotetaan olevan 0,020 dollaria, mikä valmistaa sen listautumiseen suuriin vaihtopörsseihin. Jos haluat osallistua ennakkomyyntiin, voit tehdä sen täällä.

Saavuttaako Metacade yhden dollarin arvon vuoteen 2024 mennessä?

On vaikea ennustaa MCADE:n todennäköistä hintaa vuoden 2024 alkuun mennessä. Tokenin kasvavan kysynnän vuoksi yhden dollarin hinta on kuitenkin saavutettavissa, vaikka se voikin olla liian kunnianhimoinen.

Tokenin hinnan odotetaan jo päättyvän ennakkomyynnissä 0,020 dollariin. Kun token listautuu suuriin pörsseihin, MCADEn hinta voisi teoriassa oletusarvoisesti nousta korkeammalle altistuessaan paljon korkeammalle sijoittajakunnalle.

Joten mitä yhden dollarin saavuttaminen vaatii? Tällaisen liikkeen taustalla oleva matematiikka tarkoittaa, että MCADEn hinnan on noustava 4 900 % verran. Onko tämä realistista? Ehkä parempi kysymys on se, mitä samankaltaisten tokenien perusteella voidaan odottaa, jotka keräsivät seuraajia ennakkomyyntiprosessin aikana ja lisäsivät vauhtiaan ajan myötä.

Olemme nähneet muiden markkinoilla olevien ja menestyneiden ennakkomyyntitokeneiden arvon nousevan 1 000 % – 2 000 %. Sellaisenaan 0,50 dollarin hinta yhdelle MCADE-tokenille vuoden 2023 loppuun mennessä on realistisempi mahdollisuus. Se voikin nousta yhteen dollariin tulevina vuosina.

Metacade on vertaansa vailla useimpiin alustoihin verrattuna ja on jo tuottanut ennennäkemättömän kysynnän. Hanke on muotoiltu vakuuttavan whitepaper-julkaisun perusteella. Julkaisussa kerrotaan esimerkiksi Metacade-yhteisön ja sijoittajien tulonhankintastrategioista. Siitä löytyy myös selkeä etenemissuunnitelma siitä, miten hanke toteutuu, jotta sijoittajat voivat seurata sitä.

Tästä syystä projekti on kerännyt kiitosta niin alan asiantuntijoilta kuin keinottelijoiltakin, mikä on mahdollistanut sen tiimin onnistuneen ennakkomyynnissä toistaiseksi. Sijoittajia hemmotellaan lukemattomilla erilaisilla ansaintamahdollisuuksilla ja palkkioilla, mikä tekee siitä yhden kaikkien aikojen kysytyimmistä GameFi-alustoista.

Mikä Metacade on ja miten se toimii?

Metacade on sektoria mullistava Play-to-Earn (P2E) -alusta, jonka avulla käyttäjät voivat pelata arcade-pelejä ja saada palkintoja. Palkinnot annetaan krypto-tokeneiden muodossa, joita pelaajat voivat nostaa tai käyttää alustalla.

Metacade toimii samalla tavalla kuin muut P2E-alustat. Pelaajana keräät kryptomerkkipalkintoja menestymisestä peleissä ja kilpailuissa. Metacadelle MCADE on alkuperäinen token, joka antaa voiman ekosysteemille.

Metacadella on kuitenkin muita jännittäviä tapoja ansaita palkintoja, kuten Create2Earn, Compete2Earn ja Work2Earn. Metacade-yhteisön jäsenet voivat myös panostaa alkuperäistä tokenia ja osallistua säännöllisiin hinta-arvontoihin kasvattaakseen tulojaan.

Metacaden hinnan ennuste

Epäilemättä emme ole vielä kokeneet parasta aikaa GameFi:n suhteen, sillä vuoden 2021 vahvaa kasvua seurasi välittömästi vuoden 2022 ja alkuvuoden 2023 pitkittynyt laskusuhdanne. Vuonna 2023 markkinat osoittavat jälleen nousua, ja GameFi-sektorin odotetaankin hallitsevan markkinoita, jossa Metacaden kaltaisilla alustoilla on johtava asema.

Markkinoiden myllerryksestä huolimatta GameFi-markkinoiden näkymät ovat positiiviset. Mahdollisen krypton elpymisen vuonna 2023 odotetaan tehostavan GameFi-sektoria ja vapauttavan ennustetun 20,4 prosentin vuotuisen kasvuvauhdin seuraavien kuuden vuoden aikana. Kaiken kaikkiaan alan arvon arvioidaan nousevan 2,8 miljardiin dollariin vuoteen 2028 mennessä.

GameFi-sektorilla voittavien projektien odotetaan kuitenkin olevan laatua määrän sijaan. MCADE tarjoaakin molemmat; yksi syy lisää sijoittajille olla innoissaan sen tulevaisuudesta.

Perusnäkökulmasta katsottuna MCADE:lla on uskomaton tarjous markkinoilla. Alustan valtavien tuottojen lisäksi sijoittajat houkuttelevat sen sijoittajakeskeisiä projekteja. Tällainen on Megagrants-aloite, joka on rahoituslähde pelinkehittäjille, jotka rakentavat hankkeita alustalle.

Yllä olevan perusteella MCADE voi nousta yhteen dollariin tai sen yli, vaikka tämä onkin todennäköistä pidemmällä aikavälillä. Lyhyen tai keskipitkän aikavälin hintaennuste (vähintään 10-kertainen tuotto) onkin realistisempi, kun token listautuu suuriin pörsseihin. Toistaiseksi varhaiset sijoittajat ovat saaneet yli 100 % voittoa koko ennakkomyyntiprosessin ajan, mikä tekee 10-kertaisesta tuotosta erittäin realistisen muutaman kuukauden kuluttua.

Pitäisikö minun sijoittaa MCADE-tokeniin nyt?

Nykyisellä 0,017 dollarin hinnalla MCADE:n ostaminen saattaa kuullostaa houkuttelevalta. Tokenin odotetaan palautuvan noin 17,6 % verran ennakkomyyntivaiheen loppuun mennessä.

Historiallisesti suositut tokenit saavuttavat uusia huippuja, kun ne listautuvat pörsseihin. Näin ollen nyt voi olla oikea aika sijoittaa MCADEen ennen kuin hinta nousee pilviin. Mutta spekulaatiosta saatavan mahdollisen tuoton lisäksi MCADE:lla on todellinen innovatiivinen käyttötapaus, joka tekee siitä elinkautisen sijoituksen.