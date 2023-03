Charles on Invezzin toimittaja. Hän on koulutukseltaan mekatroniikan insinööri, mutta kryptovaluuttojen ja lohkoketjujen kiehtova maailma sai hänet syttymään. Hän… lue lisää

Taiwanin finanssivalvontakomission puheenjohtaja Huang Tien-mu on vahvistanut, että Taiwan saa pian erityislainsäädäntöä kryptotilan säätelemiseksi maassa. Huang vahvisti tämän lainsäätäjille parlamentissa pidetyssä kuulemisessa globaalista pankkitoiminnan vakaudesta. Paljastus tulee, kun uuden lohkoketjupohjaisen metaversumi-alustan Metacaden ennakkomyynti astui seitsemänteen vaiheeseensa.

Taiwanilla on kaksi finanssialan sääntelyviranomaista: Kiinan tasavallan keskuspankki ja finanssivalvontakomissio (FSC), ja Bloomberg raportoi äskettäin, että FSC oli valmis olemaan se, jonka tehtävänä on säännellä kryptoa maassa. Jotkut Taiwanin parlamentin jäsenet olivat suositelleet vastikään perustettua digitaalisten asioiden ministeriötä (MODA) pääasialliseksi kryptovalvontaviranomaiseksi. Toiset kuitenkin sanoivat, että uusi ministeriö on suhteellisen kokematon verrattuna FSC:hen.

Taiwanin erityinen krypto-sääntely asettaa Taiwanin Kansainliittoon pyrkimään kryptolainsäädännön käyttöönottamiseksi suurelta osin sääntelemättömän teollisuuden säätelemiseksi. Säännös helpottaa olemassa olevien ja uusien kryptoprojektien, kuten Metacaden, menestymistä.

Mikä Metacade on ja miksi siitä on tullut niin suosittu?

Metacade on uusi lohkoketjupohjainen metaversumi-alusta, jonka tavoitteena on tulla suurimmaksi arcade-pelialustaksi, joka tarjoaa jännittävimmät kryptopelien P2E-pelit. Projekti on tällä hetkellä alkuperäisen tokeninsa, MCADE:n, ennakkomyynnissä toisessa viimeisessä vaiheessa.

Metacaden tiedotteen mukaan Metacaden ennakkomyynti on suunniteltu päättymään ennen vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen loppua, ja vaiheiden loppuunmyymisnopeuden mukaan on vain päivien kysymys, ennen kuin ennakkomyynti myydään kokonaan loppuun. Metacaden verkkosivuilla olevien tietojen mukaan ennakkomyynnistä on jäljellä enää 10 päivää.

Itse asiassa vain 3,11 % kaikista ennakkomyyntiä varten varatuista MCADE-tokeneista on vielä lunastamatta, minkä vuoksi tokenin kysyntä on suurempi kuin tarjonta. Ennakkomyyntiin pääset osallistumaan tästä.

MCADE-token on rakennettu Ethereumiin, mikä tekee siitä ERC-20-tokenin. Tämä tarkoittaa, että sijoittajat voivat ostaa tokenin edullisen suojatun lohkoketjun kautta.

Metacade voi olla hyvä tilaisuus uusien säännösten vuoksi

Kun Kiina, joka aikoinaan harjoitti suurinta osaa kryptotoiminnasta, mukaan lukien yli 50 % kryptolouhintatoiminnasta, hillitsi kryptovaluuttoja ja pakotti kryptoyritykset sulkemaan, suuri määrä kryptoprojekteja siirtyi Taiwaniin.

Kun finanssivalvontakomissio (FSC) otti haltuunsa kryptovalvontavaltuutuksen Taiwanissa, maasta voi pian tulla Aasian kryptokeskus, jossa on useita metaversumi-projekteja, kuten The Sandbox (Hongkong), Zepeto (Etelä-Korea), Axie Infinity (Singapore), ja Enjin (Singapore) ovat kotipaikkansa. Maa houkuttelee myös uusia tulevia projekteja, kuten Metacade, jonka kasvava suosio kryptosijoittajien ja GameFi-kehittäjien ja pelaajien keskuudessa on mennyt läpi katon.

Metacade, jonka avulla kehittäjät voivat saada rahoitusta GameFi-projekteihin

Sen lisäksi, että Metacade tarjoaa sijoittajille sijoitusmahdollisuuden MCADE-tokeninsa kautta, Metacadella on myös tuleva Metagrants-ohjelma, joka on tarkoitus käynnistää vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä. Metacade-ohjelman kautta Metacade-yhteisön kehittäjät voivat saada rahoitusta projektiensa tukemiseen.

Kehittäjät jättävät hakemuksia MCADE-yhteisön sijoittajapoolille, ja sijoittajat äänestävät tuettavista projekteista.

Yleisesti ottaen Metacaden odotetaan kehittyvän jatkuvasti, kun kehittäjät täyttävät alustan yksinoikeudella P2E-peleillä. Alustan tavoitteena on myös siirtyä täysin toimivaan hajautettuun organisaatioon (DAO) vuoden 2024 viimeiseen neljännekseen mennessä, jotta se mahdollistaa täysin yhteisövetoisen lähestymistavan.

Samaan aikaan arcade-pelialustan suosio kasvaa edelleen, kun sen ennakkomyynti lähestyy viimeistä vaihetta, jonka jälkeen MCADE-tokenin odotetaan listautuvan hajautettuun Uniswap-pörssiin muiden kryptopörssien joukossa.