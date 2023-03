Jayson on Invezzin johtava uutistoimittaja, joka valvoo toimittajien ja analyytikoiden tiimiä sekä uutissisällön strategista ohjausta. Hän kävi ammattimaista osakekauppaa… lue lisää

Vuosi on alkanut loistavasti kryptovaluuttamarkkinoilla. Useimpien kryptovaluuttojen hinnat ovat nousseet viime kuukausina, Bitcoinin noustessa korkeimmalle, 28 400 dollarin lukemaan, aiemmin tällä viikolla – ensimmäistä kertaa sitten kesäkuun 2022.

Markkinakohtaiset kolikot, kuten WOO Network, eivät suinkaan jää jälkeen, sillä se on noussut yli 40 % vuoden alusta. Markkinoiden jatkuva positiivinen kehitys on nähnyt vakaan ajanjakson WOO:n kaltaisten kolikoiden osalta, sillä se on käynyt kauppaa noin 0,20 dollarin alueella viime viikkoina.

Toisaalta on myös AltSignalsin kaltaisia tokeneita, jotka toimivat jo hyvin ennakkomyynnissä ja joiden odotetaan saavuttavan uudet kaikkien aikojen ennätykset ennen vuoden loppua.

WOO ja AltSignalin ASI-token ovat erikoisaloihin keskittyneitä tokeneita, koska ne tarjoavat palveluita kryptovaluutta-sektorin treidaajille. Kryptomarkkinoiden edelleen kasvaessa, onkin mielenkiintoista tarkastella kyseisiä kahta projektia ja nähdä, mitä loppuvuosi tuo tullessaan.

Kannattaako AltSignals ostaa?

AltSignals on alusta, joka tarjoaa signaaleja kryptovaluutoille, Binance-futureille ja forexille. Tämän lisäksi alusta tarjoaa myös CFD- ja perinteisiä osakemarkkinasignaaleja.

AltSignals on ollut olemassa vuodesta 2017 lähtien, joten se on kestänyt ajan kokeen. Yksi sen jännittävimmistä ominaisuuksista on, että sen ovat rakentaneet treidaajat. Tämä tarkoittaa, että ratkaisu kohdistuu treidaajien kipupisteisiin ja pyrkii ratkaisemaan ne.

AltSignals ottaa parhaillaan käyttöön tekoälypinoa, joka on suunniteltu hyödyntämään koneoppimista, ennakoivaa mallintamista ja luonnollisen kielen käsittelyä (NLP) sekä parantamaan signaalien äänenvoimakkuutta että tarkkuutta. Tätä kutsutaan nimellä ActualizeAI.

ActualizeAI on asetettu tarjoamaan treidaajille täysin automatisoitu ja ympäri vuorokauden toimiva kaupankäyntikyky käyttämällä kyseisiä kehittyneitä teknologioita tarkkuuden, kaupan merkintöjen, tarkemman riskinhallinnan ja selkeämpien yhtymäkohtien parantamiseksi.

ASI on AltSignals-alustan alkuperäinen token, joka antaa voiman erilaisille toimille ekosysteemissä. ASI-token on suunniteltu toimimaan AltSignals AI -ekosysteemin jäsenyysavaimena. Treidaajat pääsisivät ekosysteemiin pitämällä $ASI-tokeneita omissa lompakoissaan, mikä tarkoittaa, että sillä on todellista hyötyä.

ASI-tokenien hallussapito auttaisi myös AltSignalsia luomaan lukuisia ainutlaatuisia työkaluja ja oivalluksia tekoälyekosysteemiin.

AltSignalsin luetellut selkeät ja tarkat tavoitteet tekevät siitä kannattavan projektin erityisesti kryptovaluutta- ja perinteisten rahoitusmarkkinoiden ekosysteemien treidaajille.

AltSignals on tähän mennessä myynyt yli 36 % ennakkomyyntitokeneistaan ja aikoo kerätä vielä 300 000 dollaria. Tämä tarkoittaa, että sijoittajilla on edelleen mahdollisuus hyödyntää alhaista hintaa, vaikka kryptovaluuttamarkkinoilla on varhaisia merkkejä härkäjuoksusta, joten nyt on aika toimia. Jos haluat lisätietoja AltSignalsin ennakkomyynnistä, voit vierailla heidän verkkosivustollaan.

Kannattaako Woo Networkia ostaa?

Woo Network on ainutlaatuinen projekti kryptovaluutta-avaruudessa. Verkosto yhdistää treidaajat, pörssit, instituutiot ja DeFi-alustat demokratisoidun pääsyn likviditeettiin ja kaupankäynnin toteuttamiseen halvemmalla tai ilman kustannuksia.

WOO-token on ekosysteemin alkuperäinen token, ja sitä käytetään verkoston CeFi- ja DeFi-tuotteissa panos- ja maksualennuksiin.

Tällä hetkellä Woo Network tarjoaa laajan valikoiman tuotteita ja palveluita, jotka ovat hyödyllisiä yksityissijoittajille, institutionaalisille sijoittajille, keskitetylle rahoitukselle ja hajautetuille rahoitusyksiköille.

WOO X on sen päätuote, ja se on maksuton kaupankäyntialusta, joka tarjoaa ammattimaisille ja institutionaalisille treidaajille luokkansa parhaan likviditeetin ja toteutuksen.

Huolimatta jatkuvista karhumarkkinoista, Woo Network on solminut joitain strategisia kumppanuuksia. Aiemmin tänä vuonna Woo Network hyödynsi VASP-rekisteröintilupaansa Puolassa laajentaakseen läsnäoloaan Euroopassa. Projekti teki yhteistyötä myös Klaytnin ja KTG:n kanssa aiemmin tänä vuonna.

AltSignalsin tapaan Woo Networkilla on tosielämän käyttötapauksia, ja on selvää, että kysyntä vain kasvaa tulevina vuosina, varsinkin jos kryptomarkkinoiden nykyinen vauhti kestää itsensä.

WOO:n hintaennuste 2023

WOO:n kauppa käy tällä hetkellä 0,2054 dollarissa, mikä on yli 90 % vähemmän kuin marraskuussa 2021 saavutettu kaikkien aikojen ennätys, 2,48 dollaria. Tokenin näkymät ovat kuitenkin olleet positiiviset vuoden 2022 yleisen laskevan kehityksen jälkeen.

Alkuperäisen tokenin odotetaan saavuttavan korkeimman 0,299 dollarin vuoden 2023 loppuun mennessä, mikä on vaatimaton, noin 60 prosentin tuotto vuonna 2023. Pitkällä aikavälillä WOO:n odotetaan rikkovan yhden dollarin rajan vuoteen 2027 mennessä.

AltSignalsin hintaennuste 2023

Laajemmat kryptovaluuttamarkkinat ovat tällä hetkellä toipumassa viime vuoden laskevasta kehityksestä, ja tämän vuoden näkymät WOO:lle ja muille altcoineille ovat positiiviset.

AltSignalsin ennakkomyynnin odotetaan sulkeutuvan pian, ja koska tokenin kauppa on nyt 0,012 dollaria, on kohtuullista olettaa, että se voi nousta korkeammalle, kun se tulee yleisön saataville yhdessä tai useammassa suuressa pörssissä. ASI saattaa odottaa uutta kaikkien aikojen ennätystä ennen vuoden loppua.

Markkinatilanteen parantuessa ASI voi saavuttaa kaikkien aikojen korkeimman 0,50 dollarin ennen vuoden 2023 loppua.

Onko AltSignals parempi hankinta kuin Woo?

Laajemmat kryptovaluuttamarkkinat ovat menestyneet hyvin tänä vuonna. Yhdistä tähän AltSignalin ActualizeAI-julkaisun kanssa, ja ASI-token voi olla matkalla uuteen kaikkien aikojen ennätykseen seuraavien kuukausien aikana.

Sijoittajille, jotka haluavat hyödyntää markkinoiden kasvua ja ennättää erinomaisia voittoja, ASI voi olla yksi harkittavimmista tokeneista. ASI voisi tarjota sijoittajille paljon paremman tuoton seuraavien kuukausien aikana kuin WOO.

WOO:n ennustetaan liikkuvan alle 50 % tästä hetkestä vuoden loppuun. Samaan aikaan ASI on edelleen ennakkomyyntivaiheessa ja sen kauppa on 0,012 dollaria. Token voi nousta 0,50 dollariin ennen vuoden loppua, mikä tarjoaa sijoittajille enemmän arvoa kuin WOO.