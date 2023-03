Mitä kryptoa kannattaisi ostaa tänään? Asiantuntijoiden suosittelemat Top 12 parhaat kryptot ostettavaksi juuri nyt

Vuoden 2022 karhumarkkinoilla kryptovarallisuusmarkkinat kamppailivat suurten nimien romahdusten ja vaikeiden globaalien taloudellisten olosuhteiden keskellä. Varhaiset merkit viittaavat siihen, että vuonna 2023 nämä haastavat olosuhteet alkavat lieventyä ja johtavat siihen, että useat kryptovaluutat tekevät jonkin verran tuottoa paikaten kryptovaluuttojen viimeisten 12 kuukauden aikana kärsimiä tappioita.

Markkinoiden mahdollisen elpymisen ollessa jo aivan nurkan takana, tässä ovat 12 parasta kryptoa, joita kannattaa ostaa nyt:

Metacade (MCADE)

AltSignals (ASI)

Binance Coin (BNB)

Bitcoin (BTC)

Ethereum (ETH)

Filecoin (FIL)

Chainlink (LINK)

Ripple (XRP)

Dogecoin (DOGE)

Shiba Inu (SHIB)

Cardano (ADA)

Solana (SOL)

Metacade (MCADE) – GameFi-sektorin mullistaja

Markkina-arvo: $14.1m presalessa

Mikä on Metacade?

Metacade on upouusi virtuaalinen online-pelihalli, joka mullistaa peliharrastajien pääsyn sisältöön ja kokoaa heidät yhteen muiden kryptoharrastajien kanssa yhden keskuksen alle. Metacade aikoo rakentaa maailman suurimman play-to-earn (P2E) pelihallin, joka avaa pelaajille mahdollisuuden passiivisiin tuloihin pelaamisen aikana.

Jännittävässä, Metacaden vision yksityiskohtaisesti esittelevässä white paperissa nostaa esille avoimen ja laajan palkitsemisjärjestelmän, joka ylittää muiden GameFi-pelien tavanomaisen P2E-mekaniikan. Käyttäjät saavat palkintoja esimerkiksi sosiaalisen sisällön julkaisemisesta yhteisössä Create2Earn-järjestelmän kautta. Samaan aikaan MCADE-tokenin haltijat voivat panostaa varojaan osana Compete2Earn-aloitetta ja saada vastineeksi pääsyn verkkoturnauksiin ja palkintojen arvontaan.

Metacaden todellinen vetovoima piilee siinä, että sen alusta palvelee kaikentyyppisiä pelaajia – sekä niitä pelaajia, jotka haluavat taistella kaikkia vastaan ja nousta pistetaulukoissa että niitä satunnaisia pelaajia, jotka haluavat pelata ystävien kanssa ja voittaa heidät 1v1 beat-’em-up-taisteluissa.

Miksi MCADE on sijoittamisen arvoinen

MCADE on natiivi hyödyketoken, joka ohjaa kaikkea toimintaa alustalla. Kolikon mukana tulee laaja sisäänrakennettu hyötyjärjestelmä ja erinomainen tokenomiikka, jotka näyttävät nostavan MCADE:n arvoa tulevina kuukausina ja vuosina käyttäjämäärän kasvuodotusten toteutuessa.

Ehkäpä merkittävin syy sijoittaa MCADE:en on se, että alusta näyttää edistävän kehitystä laajemmassa Web3.0-avaruudessa uraauurtavan Metagrants-ohjelmansa avulla, joka palkitsee kehittäjiä kryptorahoituksella tukien uusien koukuttavien ja eksklusiivisten pelien luomista, sekä Work2Earn-ohjelman avulla, joka avaa MCADE-yhteisölle uramahdollisuuksia laajemmassa kryptokehitysmaailmassa.

Metacaden massiivinen potentiaali on jo houkutellut sijoittajia joukoittain presale-tapahtuman aikana, ja tuottanut $14.1m vain 18 viikossa. Tämänhetkinen $0.02 hinta näyttää pahasti aliarvostetulta, mikä tarjoaa varhaisille sijoittajille erinomaiset mahdollisuudet saavuttaa suuria voittoja vuonna 2023.

MCADE:en sijoittamisen riskit

MCADE-kolikoita on saatavilla kiinteä määrä, ja kun Metacaden monipuoliset ominaisuudet saavuttavat laajemman yleisön, jäljellä olevien MCADE-kolikoiden kysyntä kasvaa nopeasti. Tämä suojaa Metacadea useimmilta kryptosijoittajiin liittyviltä riskeiltä. MCADE ei kuitenkaan ole immuuni kryptomarkkinoiden yleisille vaihteluille.

>>> Voit osallistua Metacaden presaleen täällä <<<

AltSignals (ASI) – Tekoälykäyttöisten kaupankäyntisignaalien johtaja

Mikä on AltSignals?

AltSignals käynnistettiin vuonna 2017, ja siitä tuli nopeasti markkinajohtaja tarjoamalla kaupankäyntisignaaleja kryptovaluuttojen hinnoista ja päivittäisistä kryptokaupoista. Alusta tulee julkaisemaan oman ASI-kolikkonsa tuodessaan markkinoille uraauurtavat tekoälyyn perustuvat signaalinsa.

Uusi ActualizeAI yhdistää useita tekoälyä hyödyntäviä teknologioita tarjotakseen 52 000 hengen yhteisölleen pääsyn viimeisimpiin kaupankäyntitietoihin. Koneoppimisen, ennakoivan mallintamisen ja luonnollisen kielen prosessoinnin (NLP) valtavaa tehoa hyödyntämällä ActualizeAI tutkii markkinoita 24/7 tuodakseen AltSignals-yhteisölle reaaliaikaista markkinatietoa kaupankäyntiä koskevien päätösten tueksi.

Kaikki ASI-kolikon haltijat pääsevät AI Members Clubiin, joka tarjoaa jäsenille varhaisen pääsyn tuottoisiin presale- ja kaupankäyntimahdollisuuksiin kryptomarkkinoilla.

Miksi ASI on sijoittamisen arvoinen

ASI-tokenin presale käynnistyy maaliskuussa 0.012 dollarilla, mikä on yksi vuoden 2023 arvokkaimmista ICO:ista. AltSignals nauttii jo yli 50 000 yhteisön jäsenen tuesta ja 4,9/5-luokituksesta Trustpilotissa, joten kyseessä on vakiintunut alusta, joka tarjoaa valtavan kasvupotentiaalin ASI:hin varhaisessa vaiheessa sijoittaville.

ASI:n hinta nousee presalen aikana 0,02274 dollariin, minkä jälkeen sen tekoälyyn perustuvat ominaisuudet tulevat laajemman krypto-ostajakunnan tietoisuuteen. Tekoälyllä ennustetaan olevan valtava rooli kryptoalustojen tulevaisuudessa, ja tätä tietoa jo varhaisessa vaiheessa hyödyntävät alustat hyötyvät siitä valtavasti. Tämä tekee AltSignalsista yhden parhaista kryptoista ostettavaksi jo tänään.

ASI:in sijoittamisen riskit

Mihin tahansa hankkeeseen sijoittamiseen, ja etenkin uudempiin hankkeisiin, liittyy aina jonkinlainen riski. ASI:n kohdalla näitä riskejä kuitenkin lieventää kolikon alhainen arvo presalessa, mikä vähentää merkittävien arvonlaskujen riskiä silloin, jos kryptomarkkinoiden pohja putoaa jälleen, eikä nykyisillä laskusuuntaisilla markkinaolosuhteilla ole samanlaista deflatorista vaikutusta kuin vakiintuneemmilla kolikoilla.

>>> Voit osallistua ALtSignals presaleen täällä <<<

Binance Coin (BNB) – Keskitetty pörssin tukema älykkään ketjun tarjoaja

Markkina-arvo: $48.1 miljardia

Mikä on Binance Coin?

Binance-kolikko (BNB) on yksi tunnetuimmista kryptovaluutoista Bitcoinin ulkopuolella, ja Binance on suurin keskitetty kryptopörssi, joka isännöi eniten maailmanlaajuisia kaupankäyntitapahtumia. Viime aikoina Binance on käyttänyt merkittävästi aikaa ja rahaa tarjontansa monipuolistamiseen ja tuottanut oman lohkoketjunsa, Binance Smart Chainin, jota pyörittää sen natiivi token, BNB.

Binance-tuen ansiosta Binance Smart Chain on kulkenut nopealla tahdilla pitkän matkan, ja se tarjoaa keskitetympää lohkoketjupalvelua kuin useimmat sen kilpailijat, kuten Ethereum, Cardano ja Solana. Tämän tarjonnan hyöty piilee Binance Smart Chainin saavuttamissa nopeissa lohkojen ratkaisuajoissa ja transaktiomaksuissa, jotka ovat niinkin alhaiset kuin 0,02 dollaria transaktiota kohti.

Miksi BNB on sijoittamisen arvoinen

BNB-kolikko pyörittää kaikkea Binance-rahoitusekosysteemissä aina Binance Smart Chainiä myöten. Kolikon haltijat voivat myös panostaa BNB-varojaan, jolloin he saavat mahdollisuuden saada rahansa tekemään töitä heidän puolestaan ja myös tukemaan alustan transaktioita. Kun kehittäjille on tarjolla turvallinen, edullinen ja energiatehokas reitti markkinoille, BNB-natiivivaluutta voi jatkaa kasvuaan ja tarjota sijoittajille erinomaisia tuottoja tulevaisuudessa.

Binance Smart Chain auttaa todellakin edistämään kasvua useilla Web3-aloilla, etenkin kun yhä useammat uudet hankkeet valitsevat sen lohkoketjun älykkäitä sopimuksia tukevien matalien transaktio- ja kaasumaksujen ansiosta.

BNB:en sijoittamisen riskit

Binance nauttii jo nyt suuresta markkina-arvosta. Vaikka sen siirtyminen lohkoketjujen maailmaan tekee siitä houkuttelevan sijoittajien näkökulmasta, se lisää myös siihen kohdistuvaa kilpailua. Tämä lisää BNB:n devalvoitumisen riskiä, mikäli kilpailijat päihittävät ne pörssissä tai lohkoketjumarkkinoilla tai jos laajempi markkinoiden volatiliteetti pyyhkii miljardeja kolikon arvosta.

Bitcoin (BTC) – Paras digitaalinen valuutta

Markkina-arvo: $449.5 miljardia

Mikä on Bitcoin?

Vuonna 2009 lanseerattu Bitcoin on alkuperäinen kryptovaluutta, ja se määrittää kryptoteollisuutta vielä tänäkin päivänä. Se uhmaa yhä todennäköisyyksiä, kasvattaa suosiotaan ja arvoaan, ja siitä on tullut mittari, jolla kryptomarkkinoiden terveyttä mitataan.

Bitcoin käyttää lohkoketjua transaktioiden tallentamiseen ja todentamiseen. Se on vertaisverkkomaksujärjestelmä, joka toimii ilman keskitetyn rahoitusviranomaisen, kuten pankin, väliintuloa. Kaikki transaktiot varmennetaan solmuiksi kutsutun tietokoneverkon avulla.

Bitcoin-tokeneita on rajoitetusti 21 miljoonaa kappaletta, ja tämä niukkuus on ohjannut BTC:n hintakehitystä vuosien varrella. Digitaalisen valuutan lisäksi Bitcoinia verrataan usein digitaaliseen kultaan, koska se voi suojautua inflaatiolta.

Miksi BTC on sijoittamisen arvoinen

Bitcoin on selkeästi kryptomarkkinoiden arvokkain kolikko, ja näyttää siltä, että se pysyy sellaisena pitkälläkin aikavälillä. Koska muut kryptovarallisuusmarkkinat ovat vielä suhteellisen lapsenkengissä, ei ole tiedossa, kuinka paljon ne voivat kasvaa tulevina vuosina.

Bitcoinin asema suurimpana valuuttana on vakiintunut tehden siitä edelleen yhden parhaista kryptovaihtoehdoista tuottoa etsiville sijoittajille, sillä markkinaolosuhteiden paraneminen johtaa Bitcoinin hinnan nousuun.

BTC:en sijoittamisen riskit

Bitcoiniin sijoittamisen merkittävin riski on se, että valuutta on vaihdettava omaisuuserä, joka ei ole sidottu stablecoiniin tai tärkeään fiat-valuuttaan, kuten Yhdysvaltain dollariin. Tällä hetkellä Bitcoinia ei ole säännelty, eikä ole olemassa mitään keskuslaitosta, joka auttaisi sitä säilyttämään arvonsa. Jos markkinat päättävät, ettei BTC:llä ole enää arvoa, kolikko voi menettää arvonsa yhdessä yössä.

Ethereum – Suurin lohkoketjun tarjoaja

Markkina-arvo: $198.5 miljardia

Mikä on Ethereum?

Markkinakapasiteetiltaan toiseksi suurin kryptovaluutta, Ethereum, on maailman suurin lohkoketjutilan tarjoaja muille kryptoprojekteille. Lisäksi se isännöi joukkoa dAppeja (hajautettuja sovelluksia), mukaan lukien DeFi-projektit, NFT:t, pörssit ja GameFi-alustat. Se käyttää lohkoketjuteknologiaa ja älykkäitä sopimuksia täyttääkseen edellä esitetyt moninaiset käyttötapaukset.

Toimittuaan aluksi kalliilla, hitaalla ja tehottomalla proof-of-work -konsensusmekanismilla Ethereum reagoi alan kilpailijoiden edistymiseen siirtymällä proof-of-stake -malliin, jossa käytetään ETH-tokenia transaktioiden vahvistamiseen. Vaikka tämä paransi merkittävästi Ethereumin lohkoketjupalvelua, vuonna 2023 on tarkoitus julkaista uusia versioita torjumaan muita uhkia, jotka ovat peräisin kilpailevista lohkoketjuista, jotka tarjoavat suurempaa skaalautuvuutta ja alhaisempia transaktiomaksuja kuin mitä Ethereum pystyy tarjoamaan.

Miksi ETH on sijoittamisen arvoinen

Ethereumin asema lohkoketjutoiminnan markkinajohtajana näyttää vakiintuvan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, etenkin kun yhä useammat globaalit suuryritykset käyttävät Ethereumia perustana siirtyessään kryptomaailmaan.

Niin kauan kuin Ethereum jatkaa lupaustensa lunastamista päivittämällä lohkoketjuaan, tarjoamalla alhaisempia transaktiomaksuja, suurempaa kapasiteettia ja nopeampia transaktioita, tällä valtavalla markkinakapasiteetilla voi olla huomattavaa liikkumavaraa nousta vielä paljon korkeammalle.

ETH:hon sijoittamisen riskit

Yksi Ethereumin suurimmista vahvuuksista, sen suuri markkinakapasiteetti, on samalla myös yksi sen suurimmista riskeistä. Korkean markkinakapasiteetin omaavat hankkeet kasvavat säännöllisesti heikommin kuin uudemmat, vähemmän korkealle arvostetut hankkeet. Sijoittajat voivat siis nähdä ETH:n sijoitusten tuottoa rajoitetummin kuin mitä he voivat saada joltain muulta lohkoketjutoimittajalta.

Filecoin (FIL) – Paras tiedostojen jakamiseen tarkoitettu kryptovaluutta

Markkina-arvo: $2.6 miljardia

Mikä on Filecoin?

Filecoin on hajautettu tallennusverkko, joka pyrkii kilpailemaan Amazonin, Googlen ja Microsoftin kaltaisten globaalien teknologiajättien ja niiden lähes monopoliasemassa olevien keskitettyjen tiedostojen tallennusratkaisujen kanssa.

Filecoinin hajautetun ratkaisun avulla tiedostoja voidaan tallentaa turvallisesti verkossa ilman keskitettyä palveluntarjoajaa, ja se mahdollistaa helpon tiedostojen jakamisen hyväksyttyjen käyttäjien välillä. Käyttäjille koituvat edut ovat merkittäviä, sillä skaalautuvat tallennusratkaisut ovat saatavilla murto-osan kustannuksilla verrattuna siihen, mitä keskitetyn palveluntarjoajan käyttäminen aiheuttaisi.

Hanke tarjoaa taloudellisia kannustimia käyttäjille, jotka noudattavat sääntöjä ja käsittelevät lähes 500 petatavua dataa asiakkaille. Tämä tekee siitä tällä hetkellä markkinoiden johtavan Web3.0-tiedoston tallennuskryptovaluutan.

Miksi FIL on sijoittamisen arvoinen

Natiivi FIL-token on erinomainen esimerkki kryptovaluutasta, joka on luotu tietyn kryptomarkkinatarpeen tyydyttämiseksi. Filecoinin käyttötapaus on jo nyt loistava esimerkki hajautetusta internetistä – ja erittäin vakuuttava sellainen. Tämä markkinarako ja suhteellisen vaatimaton markkinakatto tarjoavat runsaasti tilaa kasvulle lähivuosina, mikä tekee FIL:stä yhden parhaista kryptosijoitusvaihtoehdoista ostettavaksi tällä hetkellä.

Sijoittajat hyötyvät valtavasti FIL-kolikoiden ostamisesta, mikä tekee siitä houkuttelevamman sijoitusvaihtoehdon kuin useat valuutat, joilla on korkeammat markkina-arvot. Tämä tekee siitä yhden parhaista Web3-kolikoista saatavilla juuri nyt.

FIL:in sijoittamisen riskit

Filecoin on vielä suhteellisen uusi kolikko, ja siihen liittyy epävakautta, jolle vakiintuneemmat hankkeet ovat immuuneja. Monet sijoittajat odottavat ennen kuin sijoittavat FIL:ään, kunnes teknologia on täysin varmistettu ja merkittävämpi määrä käyttäjiä hyödyntää Filecoinin tallennusvaihtoehtoja. Ennen kuin näin tapahtuu, on olemassa riski, että luottamus Filecoiniin notkahtaa, mikä johtaa huomattavaan arvonmenetykseen.

Chainlink (LINK) – Paras krypto ketjun sisäistä dataa varten

Markkina-arvo: $3.7 miljardia

Mikä on Chainlink?

Chainlink on kryptoprojekti, joka käyttää omaa LINK-tokeniaan kannustamaan solmujaan tarjoamaan läpinäkyvyyttä ja mahdollistamaan älykkäiden sopimusten pääsyn ulkomaailman tietoihin. Tämä toiminto on yhä tärkeämpi kryptoyhteisölle, erityisesti hajautetuille sovelluksille, ja se on ollut keskeinen tekijä siinä, että Chainlink on muodostanut valtavia määriä uusia kumppanuuksia verrattuna muihin hankkeisiin.

Eräitä markkinoiden parhaista kryptoperusteista sisältävä token sijaitsee Ethereum-lohkoketjussa. Se voi silti toimia helposti vuorovaikutuksessa useiden muiden ketjujen kanssa, mikä mahdollistaa kehittäjille saumattoman tiedonsiirron.

Miksi LINK on sijoittamisen arvoinen

Yhä useammat hankkeet haluavat tehdä yhteistyötä Chainlinkin kanssa päästäkseen käsiksi suurempiin lohkoketjutietoihin ja lisätäkseen älykkäiden sopimusten läpinäkyvää siirtoa, joka tekee Chainlinkin teknologiasta välttämättömän. Teknologian kasvava käyttötapausten määrä osoittaa, että projektin markkinakapasiteetissa vaikuttaa olevan kasvuvaraa.

Lisäksi Chainlink on ottamassa käyttöön LINK-tokenin haltijoille panostamismahdollisuuden, jonka avulla he voivat ansaita kryptopalkkioita samalla kun he validoivat ja varmistavat transaktioita verkossa. Tämä on toinen merkittävä sulka Chainlinkin hattuun ja lisää arvoa sen sijoitusmahdollisuuksille.

LINK:in sijoittamisen riskit

Vaikka Chainlink on vakiintunut kryptohanke ja tällä hetkellä erinomainen käyttökohde, erityisesti sen SWIFT:in kanssa solmitun kumppanuuden ansiosta, Chainlink on vaarassa jäädä kilpailijoiden jalkoihin TradFi-kumppanuuksista taistelun kasvaessa. Markkinoiden täyttyminen on toinen mahdollinen riski LINK:n arvolle lähivuosina, mikä tarkoittaa, että Chainlinkin on pysyttävä pelissä edellä varmistaakseen paikkansa yhtenä parhaista kryptoista, joihin kannattaa sijoittaa.

Ripple (XRP) – Paras pankkitoiminnan kryptokolikko

Markkina-arvo: $19.2 miljardia

Mikä on Ripple?

Ripple on rahoitusalalla jo pitkään toiminut kryptovaluutta, joka lanseerattiin vuonna 2012. Se käyttää RippleNet-alustaansa hajautettujen protokollien avulla ja mahdollistaa kansainväliset maksut yli rajojen. Se pyrkii vakiinnuttamaan asemansa pitkäaikaisena haastajana nykyisin maailmanlaajuisesti käytetylle kansainväliselle SWIFT-standarditransaktiojärjestelmälle.

Tässä Rippleä tukevat useat korkean profiilin kansainväliset rahoituslaitokset, kuten Bank of England, Bank of Canada ja Santander, jotka ovat olleet vaikuttuneita Ripplen mahdollistamasta nopeudesta ja alhaisista transaktiokustannuksista. Koska XRP-token mahdollistaa valtavan määrän maailmanlaajuisia transaktioita alhaisin kustannuksin, Ripple on potentiaalinen hanke, joka voi kasvaa nopeasti maailmanlaajuiseksi.

Miksi XRP on sijoittamisen arvoinen

Rippleen kohdistuu tällä hetkellä Yhdysvaltain arvopaperikomission (SEC) nostama kanne, joka koskee XRP:n kelpoisuutta hajautettuna rahoitushankkeena. Vaikka tämä meneillään oleva oikeusjuttu on pitänyt hinnat alempana joihinkin muihin DeFi-hankkeisiin nähden, suurten nimien jatkuva tuki maailmanlaajuiselle rahoitustoiminnalle on Ripplelle merkittävä etu.

Tämä tekee XRP:stä potentiaalisesti erinomaisen sijoitusmahdollisuuden, mikäli tuomio päätyy sen hyväksi. Oikeusjutun lopputulosta odotetaan myöhemmin vuonna 2023, joten tämä on sijoittajille täydellinen hetki hankkia XRP-kolikoita kryptosalkkuunsa edulliseen hintaan ennen kuin se ampaisee mahdolliseen nousuun tulevina kuukausina.

XRP:en sijoittamisen riskit

Toisaalta XRP:llä on tietysti huomattava riski romahtaa – tai ainakin devalvoitua merkittävästi, jos SEC:n oikeuskanne menestyy ja Ripple joutuu tiukan sääntelyn kohteeksi. Sijoittajien on tarkkaan punnittava hyvät ja huonot puolet ennen päätöstä siitä, onko XRP riskin arvoinen.

Dogecoin (DOGE) – Paras meemikolikko, johon sijoittaa

Markkina-arvo: $10.8 miljardia

Dogecoin vakiinnutti asemansa alkuperäisenä meemikolikkona, joka lanseerattiin alun perin hupaisana vastalääkkeenä Bitcoinin vakavalle maailmalle. Viime vuosina vitsi on muuttunut todeksi, sillä Dogecoin on noussut markkinakapasiteetiltaan kymmenen suurimman kryptovaluutan joukkoon ja saanut nimekkäitä tukijoita aina Twitterin ja Teslan superjohtajan Elon Muskista lähtien.

Monet, Musk mukaan lukien, uskovat, että Dogecoinista voisi tulla pian vaihtoehtoinen maksuväline ja että se voisi tarjota älykkäiden sopimusten validointipalveluja. Yksi Dogecoinin merkittävimmistä eduista on sen laaja, ystävällinen ja vieraanvarainen verkkoyhteisö, joka tekee siitä miellyttävän ja turvallisen verkkoympäristön tutkia kryptojen rikasta maailmaa.

Miksi DOGE on sijoittamisen arvoinen

DOGE on toiminut hämmästyttävän hyvin hankkeeksi, jolla on niin vähän sisäänrakennettua hyötyä. Myönnettäköön, että yhden maailman rikkaimman ja vaikutusvaltaisimman yrittäjän tuki on ollut omiaan kirittämään Dogecoinin mainetta. Suurin syy sijoittaa DOGE:en on kuitenkin se, että muutaman teknisen edistysaskeleen myötä kolikolle avautuu monia uusia käyttötapoja.

Suurten nimien sekä loistavan kannustavan ja intohimoisen yhteisön tuella vain taivas on DOGE:n rajana, jos se päättää haarautua meemikolikkotarjonnan ulkopuolelle.

DOGE:en sijoittamisen riskit

Meemikolikoilla on ollut tapana reagoida epävakaasti markkinoiden muutoksiin, eikä DOGE ole poikkeus. Koska Dogecoin-ekosysteemin kehittämisestä on vain vähän konkreettista näyttöä, rajattomalla tokenien tarjonnalla on deflatorinen vaikutus DOGE:n arvoon ja tokenien hyötyarvo on hyvin alhainen, DOGE:n suurin uhka on sen kehittymättömyys.

Shiba Inu (SHIB) – Ethereum meemikolikko kryptovaluutta

Markkina-arvo: $6.8 miljardia

Mikä on Shiba Inu?

Shiba Inu on meemikolikko, joka on saanut inspiraationsa Dogecoinista ja luonut oman kannattajayhteisönsä. Toisin kuin DOGE, Shiba Inu osoittaa konkreettisia merkkejä natiivin SHIB-tokenin hyödyllisyyden lisäämisestä siirtämällä sitä kohti hallintotokenia ja rakentamalla infrastruktuurin, jonka avulla käyttäjät voivat panostaa kolikoita DeFi-sovelluksessaan.

Tämä on saanut useat kokeneet sijoittajat, jotka yleensä suhtautuvat varovaisesti meemikolikoihin, harkitsemaan uudelleen SHIB:n arvoa, etenkin ottaen huomioon sen suorituskyky vuoden 2022 kryptotalven aikana. Pystyttyään pitämään pintansa viimeaikaisen laskusuhdanteen aikana SHIB on vakiinnuttanut asemansa markkinakapasiteetiltaan 20 parhaan kryptoprojektin joukossa.

Miksi SHIB on sijoittamisen arvoinen

SHIB-yhteisön jäsenet väittävät SHIB-kolikon arvon olevan huomattavasti aliarvostettu, etenkin kun otetaan huomioon, että se on siirtynyt pois pelkän meemikolikon asemasta ja että sen arvoon on sisällytetty vakavasti otettavaa hyötyä. SHIB-kolikon arvon väitetään olevan edelleen alhainen, vaikka sen markkinakorko kasvaa.

Shiba Inu hyötyy Ethereumin proof-of-stake-lohkoketjulle rakentamisen tarjoamasta turvallisuudesta. Tämä tarkoittaa, että luottamus sen DeFi-ratkaisuun voi kasvaa, mikä johtaa mahdollisesti huomattavaankin arvonnousuun.

SHIB:n sijoittamisen riskit

Toisin kuin Shiba Inun fanit, epäilijät puolestaan väittävät, että meemikolikon maineesta on tunnetusti vaikea päästä eroon. Vaikka Shiba Inu toivoo DeFi-markkinoille siirtymisen auttavan heitä pääsemään eroon tästä leimasta, jää nähtäväksi, ovatko sijoittajat ja kryptomarkkinat samaa mieltä.

Cardano (ADA) – Skaalautuva lohkoketjuverkko

Markkina-arvo: $12.6 miljardia

Mikä on Cardano?

Cardano on lohkoketju, jonka Ethereumin toinen perustaja Charles Hoskinson rakensi vastauksena Ethereumin puutteisiin, kuten korkeisiin transaktiokustannuksiin, pieneen kapasiteettiin ja skaalautuvuuden puutteeseen. Tuloksena on tarkkaan tutkittu ja vertaisarvioitu lohkoketju, joka on edennyt pitkälle näiden ongelmien ratkaisemisessa.

Cardanon kaksitasoisen arkkitehtuurin ansiosta Cardano Settlement Layer (CSL) voi isännöidä dAppeja ja Cardano Computation Layer (CCL) voi keskittyä transaktioiden käsittelyyn. Näin ollen transaktioiden nopeudet ovat paljon nopeampia, kustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat ja Cardano voi käsitellä paljon enemmän transaktioita sekunnissa kuin Ethereum.

Miksi ADA on sijoittamisen arvoinen

Lohkoketjutoimitusten skaalautuvuus on yleistyvä vaatimus kryptoprojekteille, niin vanhoille kuin uusillekin, ja Cardano on rakentanut nopeasti uskollisen kannattajakunnan lanseerauksensa jälkeen. Kyseessä on yksi aktiivisimmista dAppien layer-1-lohkoketjuista, jokai sännöi projekteja aina meemikolikoista DeFi-ratkaisuihin.

Ethereumin viimeaikaisista päivityksistä huolimatta Cardano on edelleen yksi markkinoiden parhaista vaihtoehdoista skaalautuvuuden, kustannustehokkuuden ja nopeuden osalta, joten se on kypsä laajentumaan lohkoketjujen alalla.

ADA:an sijoittamisen riskit

ADA:n hintaan kohdistuu mahdollisesti joitakin vakavia uhkia, joista merkittävimpiä ovat Ethereumin jatkuva kehitys ja uusien ominaisuuksien julkaisu tänä vuonna. Nämä voivat haastaa Cardanon aseman yhtenä joustavimmista lohkoketjualustoista.

Solana (SOL) – Kukoistava layer-1-lohkoketjuprotokolla

Markkina-arvo: $8.5 miljardia

Mikä on Solana?

Solana on layer-1-lohkoketjutoimittaja, joka on perustettu haastamaan Ethereumin hallitsevaa asemaa alalla. Toisin kuin Cardano, Solanan merkittävin ero Ethereumiin on sen uraauurtava proof-of-history -konsensuksen käyttö proof-of-stake -konsensuksen rinnalla.

Tämä tuo lisää läpinäkyvyyttä transaktioiden validointiin, ja se on osoittautunut nopeammaksi, halvemmaksi, energiatehokkaammaksi ja huomattavasti suuremmalla transaktiokapasiteetilla toimivammaksi kuin muut lohkoketjutoimittajat.

Miksi SOL on sijoittamisen arvoinen

SOL-kolikko on Solanan alustan käyttövoima, ja se on auttanut Solanaa nousemaan digitaalisten kiinteistöjen ja metaversumin kasvavien alojen alustaksi. Vaikka Ethereumilla on yhä suurin markkinaosuus, Solana on houkutteleva vaihtoehto uusille projekteille, jotka etsivät kustannustehokkaampia paikkoja saada projektinsa käyntiin.

Näiden uusien hankkeiden kypsyessä sijoittajat voivat odottaa Solanan hinnan ponnahtavan eteenpäin ja nostavan samalla markkinakapasiteettia huomattavasti yli 10 miljardin dollarin rajan ja vielä pidemmällekin.

SOL:iin sijoittamisen riskit

Yksi suurimmista ongelmista, jotka ovat estäneet Solanaa voittamasta Cardanoa Ethereumin merkittävimpänä kilpailijana Layer-1-palveluntarjoajana, on verkkoyhteyksien heikko taso. Useista järjestelmäkatkoksista on raportoitu, ja järjestelmä joudutaan säännöllisesti pysäyttämään huoltoa varten. Mitä pidempään nämä ongelmat jatkuvat, sitä suurempi vaikutus sillä on SOL:n kyvylle saavuttaa uusia korkeuksia.

Lopputulos: Mikä on paras krypto ostettavaksi nyt?

Vaikka vuosi 2023 on vasta alussa, tämä voi olla vuosi, jolloin jotkut vakiintuneimmista hankkeista palaavat tuottamaan sijoittajilleen hyviä voittoja. Uusi tulokas, Metacade, näyttää kuitenkin olevan parempi kuin sen vakiintuneemmat kilpailijat, sillä sen monipuolinen potentiaali ja edullinen presale vetävät puoleensa jo nyt tuhansia sijoittajia.

MCADE-tokenin valtava sisäänrakennettu hyötyarvo, rikas ja monipuolinen tarjonta sijoittajille ja potentiaali johtaa GameFi-sektoria tulevina vuosina ovat syitä, joiden vuoksi on helppo ymmärtää, miksi analyytikot veikkaavat MCADE:n olevan parhaiten menestyvä kolikko vuonna 2023.

Kryptojen UKK

Mitä ovat kryptovaluutat?

Kryptovaluutat ovat digitaalisia kolikoita, jotka todennetaan salauksen avulla. Tämä mahdollistaa turvalliset valuuttatransaktiot lohkoketjuissa, jotka validoidaan tietokoneverkon avulla. Kryptovaluutoilla voidaan käydä kauppaa verkossa sekä pörssien kautta, ja ne ovat yleensä hajautettuja tarkoittaen sitä, että ne eivät ole keskitetyn elimen, kuten pankin tai hallituksen, valvonnassa.

Mikä on krypton presale?

Kryptojen ennakkomyynti (presale), josta käytetään myös nimeä Initial Coin Offering (ICO), antaa uusille projekteille mahdollisuuden kerätä varoja myymällä kolikkonsa valitulle sijoittajaryhmälle alennettuun, kiinteään hintaan. Kerätyillä varoilla tuetaan projektin kehitystä ja sijoittajat palkitaan mahdollisilla voitoilla, kun kolikko listataan julkisiin kryptojen hajautettuihin ja keskitettyihin pörsseihin.

Minkä kryptoista odotetaan nousevan eniten vuonna 2023?

Uudemmilla kryptohankkeilla on paremmat mahdollisuudet lähteä räjähdysmäiseen nousuun vuonna 2023, koska niiden markkinakorko on paljon alhaisempi kuin vakiintuneemmilla hankkeilla. Metacade ja AltSignals ovat erinomaisia esimerkkejä uusista kryptovaluuttahankkeista, jotka voivat palkita sijoittajat vuoden 2023 loppuun mennessä ja pitkään sen jälkeenkin.

Mikä krypto kannattaa ostaa nyt lyhyelle aikavälille?

Metacade on projekti, joka voi tuottaa erinomaisia lyhyen aikavälin tuloksia kiinteän tokentarjonnan ja alhaisen presale-hinnan ansiosta. Myös ASI vaikuttaa erittäin hyvältä vaihtoehdolta sijoittajille, jotka etsivät lyhyen aikavälin tuottoa tekoälyteknologian käytön ansiosta.

Millä kryptolla on paras pitkän aikavälin potentiaali?

Kryptomarkkinat kehittyvät nopeasti, ja uusia hankkeita syntyy tasaisin väliajoin. Pitkällä aikavälillä ajattelevat sijoittajat voivat kuitenkin vaurastua, sillä Metacaden erinomaiset suunnitelmat nostavat sen kasvavan GameFi-sektorin eturintamaan tuleviksi vuosiksi.

Mikä on paras kryptovaluutta sijoitettavaksi vuonna 2023?

Paras kryptovaluuttaprojekti, johon kannattaa sijoittaa tänä vuonna, on se, joka tarjoaa pääsyn alhaisimpaan hintaan mutta sisältää silti eniten kasvupotentiaalia. Uudet hankkeet, kuten Metacade ja AltSignals, ovat ihanteellisia esimerkkejä erinomaisista kryptosijoituksista vuonna 2023.

Voit osallistua Metacaden presaleen täällä.

Voit osallistua ALtSignals presaleen täällä.