12 parasta metaversumikryptotokenia ostettavaksi, joilla voit kymmenkertaistaa sijoituksesi vuonna 2023

Kun Bloomberg ennustaa, että metaversumista tulee 800 miljardin dollarin markkinat vuoteen 2024 mennessä, nyt on ihanteellinen aika alkaa etsiä parhaita metaversumikryptoja ostettavaksi. Mutta kun uusia metaversumitokeneita syntyy jatkuvasti, miten löydät ne, joihin kannattaa sijoittaa?

Tämä artikkeli on hyvä paikka aloittaa. Tänään löydät 12 parasta metaversumin kryptotokenia, jotka voivat tarjota huomattavia tuottoja vuonna 2023. Yhteisöjen ekosysteemeistä metaversumin keskeistä infrastruktuuria tarjoaviin hankkeisiin löydät täältä varmasti seuraavan metaversumisijoituksesi.

Lista on seuraava:

Metacade (MCADE) AltSignals (ASI) The Sandbox (SAND) Ethereum (ETH) Apecoin (APE) Star Atlas (ATLAS) Axie Infinity (AXS) Gala Games (GALA) Enjin Coin (ENJ) Decentraland (MANA) Render Token (RNDR) Highstreet (HIGH)

1. Metacade (MCADE) – Keskeinen metaversumialusta ja Web3-yhteisökeskittymä

Mikä on Metacade (MCADE)?

Metacade on uusi hanke, joka asemoi itsensä play-to-earn- ja metaversumipelaamisen tärkeimmäksi keskukseksi ja jonka tavoitteena on tulla lopulliseksi keskitetyksi ratkaisuksi näille nopeasti kasvaville aloille. Se sisältää kaiken, mitä käyttäjät voivat toivoa yhteisökeskukselta: reaaliaikaista vuorovaikutusta samanhenkisten metaversumiharrastajien kanssa, tulostaulukoita, joiden avulla voi löytää pelaamisen arvoisia pelejä, ja alayhteisöjä, joissa voi keskustella uusimmista vinkeistä ja nikseistä.

Metacade menee kuitenkin vielä pidemmälle ja käyttää lohkoketjuteknologiaa luodakseen jotain maagista. Se esimerkiksi palkitsee pelaajia natiivilla MCADE-tokenillaan siitä, että he tuottavat arvokasta sisältöä, jakavat arvosteluja ja tarjoavat johtavia näkemyksiä uusimmista metaversumipeleistä.

Se on jopa ottamassa käyttöön hajautetun rahoitusjärjestelmän, jolla käynnistetään seuraava P2E-pelien (play-to-earn) ja metaversumipelien aalto. Järjestelmä tunnetaan nimellä Metagrantit, ja sijoittajat odottavat innokkaasti ensimmäistä Metagrant-kilpailua myöhemmin tänä vuonna. Metagrantit tarjoavat parhaita pelejä rakentaville kehittäjille rahoitusta, jotta he saavat visionsa käyntiin.

Voidakseen voittaa, kehittäjien on vain saatava eniten ääniä MCADE:n haltijoilta, torjuttava kilpailu ja voitettava Metacaden käyttäjien sydämet ja mielet. Voittajalle myönnetään rahoitusta Metacaden kassasta, ja hänellä on mahdollisuus isännöidä valmista peliään Metacaden virtuaalisessa pelihallissa kaikkien pelattavaksi.

Suunnitelmissa on myös työpaikka- ja keikkataulu vuonna 2024. Täällä yhteisön jäsenet voivat osallistua satunnaisiin testauskeikkoihin, joissa he voivat Metacaden natiivia testausympäristöä hyödyntäen antaa palautetta uusimmista play-to-earn- ja metaversumipeleistä ja saada vastineeksi ylimääräistä taskurahaa. Johtavat Web3- ja pelialan yritykset julkaisevat alustalla myös työpaikkailmoituksia, joiden avulla Metacaden käyttäjät voivat saada jalan oven väliin suosikkiyrityksissään.

Metacade aikoo myös muuttua hajautetuksi autonomiseksi organisaatioksi (DAO) ja luovuttaa ohjakset yhteisölle, jolloin MCADE:n haltijat voivat äänestää tärkeimmistä päätöksistä, kumppanuuksista ja alustan ominaisuuksista. Nämä näkökohdat ovat johtaneet sijoittajien tulvaan, joka kutsuu Metacadea parhaaksi metaversumin kryptotokeniksi, jonka he ovat nähneet pitkään aikaan, ja alusta on kerännyt uskomattoman $14.1m presalessaan, joka on nyt viimeisessä vaiheessa ennen pörssilistautumista.

Miksi Metacade (MCADE) on sijoittamisen arvoinen?

Metacade on suunniteltu keskeiseksi solmukohdaksi sekä play-to-earnille että metaversumille – kahdelle alalle, joiden odotetaan kiihtyvän nopeasti tulevina vuosina. Sen sijaan, että veikkaisi yksittäisen play-to-earn-pelin tai metaversumin menestyvän paremmin, Metacadeen sijoittaminen on kuin sijoittaisi koko alaan. Kun yhä useammat pelaajat liittyvät näihin kahteen tilaan ja alkavat pelata pelejä, Metacaden käyttäjien määrä todennäköisesti kasvaa samassa suhteessa, mikä aiheuttaa merkittävää kysyntää MCADE-tokenille.

Lisäksi Metacade hyötyy valtavasti verkostovaikutuksesta, eli siitä samasta vaikutuksesta, joka sai Twitchin ja Discordin kaltaiset pelialustat räjähtämään käsiin kirjaimellisesti yhdessä yössä. Koska Metacade keskittyy vahvan, sitoutuneen yhteisön rakentamiseen ja tarjoaa useita ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka tarjoavat käyttäjille valtavasti arvoa, se tulee mitä todennäköisemmin laajentumaan nopeasti play-to-earn- ja metaversumisektoreiden rinnalla.

>>> Voit osallistua Metacaden presalen viimeiseen vaiheeseen täällä <<<

2. AltSignals (ASI) – Auttaa sijoittajia löytämään kuumimmat metaversumimahdollisuudet

Mikä on AltSignals (ASI)?

AltSignals on ainutlaatuinen hanke tässä luettelossa. AltSignals on arvostettu signaalien tarjoaja krypto-, Forex- ja osakemarkkinoille, joka on perustettu vuonna 2017. Se käyttää AltAlgo™-nimellä tunnetun oman algoritmin ja ammattimaisten kauppiaiden tiimin yhdistelmää luodakseen erittäin tarkkoja kaupankäyntikutsuja. Perustamisestaan lähtien AltSignals on antanut yli 1 500 signaalia yli 50 000 ilmaistilaajalle ja 1 400 VIP-jäsenelle saavuttaen keskimäärin 64 prosentin voittoprosentin.

AltAlgo™ sisältää yli 34 erilaista indikaattoria ja strategiaa tuottamaan poikkeuksellisia signaaleja, jolloin tiimi voi keskittyä tekemään maailmanluokan perusanalyysejä, jotka tukevat algoritmin puheluita. Tämä on johtanut poikkeuksellisiin tuloksiin; esimerkiksi sen Binance Futures -signaalit ylpeilivät helmikuussa 90 prosentin voittoprosentilla, joka tuotti uskomattoman 2 163 prosenttia.

AltSignalsin uskottavuutta tukevat sen erinomaiset Trustpilot-arviot. Sillä on 4,9/5-luokitus lähes 500 positiivisen arvion perusteella. Nyt se kehittää palvelujaan ASI-tokenilla. ASI on suunniteltu tukemaan AltSignalsin kasvun seuraavaa vaihetta: ActualizeAI-algoritmia. Tämä edistyksellinen algoritmi parantaa nykyistä AltAlgo™-indikaattoria ja ottaa käyttöön tehokkaan tekoälypinon markkinoiden voittojen maksimoimiseksi.

Miksi AltSignals siis mainitaan tässä metaversumin kryptojen luettelossa? Koska tällä uudella algoritmilla on potentiaalia tunnistaa joitain parhaita metaversumikolikoita, joilla voi käydä kauppaa millä tahansa hetkellä. Yksi Actualize AI:n keskeinen osa tulee olemaan sentimenttianalyysi, joka skannaa sosiaalista mediaa löytääkseen metaversumikryptokolikoita, jotka ovat nousemassa.

Lisäksi ASI-tokenin hallussapito antaa sijoittajille mahdollisuuden saada tietoa joidenkin parhaiden metaversumin kryptokolikoiden eksklusiivisista ennakkomyyntitapahtumista. Näin ASI:n haltijat voivat varmistaa varhaisen osallistumisen joihinkin parhaista metaversumikryptoprojekteista ennen kuin suuri yleisö kuulee niistä.

ASI:n omistamisen edut eivät kuitenkaan lopu tähän. ASI-sijoittajana oleminen antaa myös yksinoikeuden päästä AI Members Clubiin, jossa käyttäjät voivat ansaita ylimääräisiä ASI-tokeneita antamalla palautetta uusista päivityksistä, osallistumalla backtestingiin ja ehdottamalla uusia ideoita. Näitä ylimääräisiä ASI-tokeneita voidaan käyttää käyttäjän jäsenyystason nostamiseen, jolloin hän pääsee käyttämään alustan tekoälyekosysteemin edistyneempiä ominaisuuksia.

Miksi AltSignals (ASI) on sijoittamisen arvoinen?

ActualizeAI-algoritmin käyttöönoton jälkeen AltSignalsin odotetaan nousevan merkittävään asemaan kaupankäynnin maailmassa. Kehittyneintä tekoälyteknologiaa hyödyntävien huippuluokan oivallusten avulla ASI-tokeneita hallussaan pitävillä kryptosijoittajilla on mahdollisuus paitsi kasvattaa metaversumikryptovoittojaan, myös olla osa voittoja, joita ASI itse tuottaa, kun sana leviää.

Lisäksi AI Members Clubin avulla AltSignals voi jatkaa jo ennestään vahvan yhteisönsä kehittämistä. Metacaden tavoin alusta voi hyötyä merkittävästi verkostovaikutuksesta, kun käyttäjät oppivat, että he voivat sekä saada markkinoiden johtavia kaupankäyntisignaaleja että turvata tuloja tuotetestauksen ja palautteen antamisen kautta. Tämä voi myös johtaa siihen, että sen tekoälyteknologia kehittyy entisestään, mikä tarjoaa käyttäjille enemmän mahdollisuuksia hyötyä.

Lopuksi AltSignalsin todistettu kokemus antaa sille hyvät mahdollisuudet onnistua tehtävässään. Sen tiimillä on jo valmiudet tuottaa poikkeuksellisia kaupankäyntisignaaleja, ja sen tehtävä integroida tekoäly vaikuttaa luonnolliselta askeleelta, jonka alusta ottaa. Näyttää siltä, että myös sijoittajat ovat samaa mieltä; vaikka presale on kestänyt 1 päivän, AltSignals on kerännyt yli $112k, ja lähitulevaisuudessa odotetaan paljon lisää investointeja.

>>> Voit osallistua AltSignals presaleen täällä <<<

3. The Sandbox (SAND) – Johtava metaversumiprojekti, jolla on merkittäviä kumppanuuksia

Mikä on The Sandbox (SAND)?

The Sandbox on Ethereum-lohkoketjuun perustuva metaversumin kryptoprojekti, jonka avulla käyttäjät voivat luoda, jakaa ja hyödyntää pelikokemuksiaan virtuaalimaailmassa. Se tarjoaa pelaajille tehokkaita työkaluja, kuten VoxEdit ja Game Maker, joiden avulla he voivat luoda avatareja, ainutlaatuisia esineitä, virtuaalipelejä ja immersiivisiä kokemuksia.

The Sandboxin ytimessä on LAND, joka on metaversumipelin käyttövoimana toimiva ei-vaihtokelpoinen token (NFT). LAND edustaa virtuaalista kiinteistöä, jonka avulla käyttäjät voivat rakentaa mitä tahansa. Käyttäjät voivat periä muilta pienen maksun SAND-tokeneina kokemustensa hyödyntämisestä, ostaa virtuaalista LAND:a ja vuokrata sitä tai jopa ansaita SAND:a luomalla ja myymällä virtuaalisia omaisuuseriä, joita edustavat ASSET NFT:t, The Sandboxin markkinapaikalla.

Miksi The Sandbox (SAND) on sijoittamisen arvoinen?

The Sandbox tarjoaa luovan vapauden, jota muut metaversumiprojektit eivät pysty tarjoamaan. Sen käyttäjäystävälliset työkalut antavat käyttäjille mahdollisuuden suunnitella monimutkaisia kokemuksia ja ansaita rahaa luomuksillaan, mikä houkuttelee lisää käyttäjiä ja lisää alustan kokonaisarvoa.

Suosittu metaversumikrypto voi myös ylpeillä vaikuttavalla listalla kumppanuuksista suurten tuotemerkkien ja franchising-yhtiöiden, kuten Guccin, The Walking Deadin ja Atarin kanssa. Nämä kumppanuudet eivät ainoastaan puhu The Sandboxin uskottavuuden puolesta, vaan luovat näkyvyyttä, joka saa pelaajat hakeutumaan projektiin.

4. Ethereum (ETH) – Kriittisen infrastruktuurin tarjoaminen monille metaversumipeleille

Mikä on Ethereum (ETH)?

Ethereum on markkinoiden johtava lohkoketjuverkko, jota suositaan sen kehittyneistä älykkäistä sopimuksista. Se on saavuttanut merkittävää suosiota hajautetussa rahoituksessa (DeFi) ja NFT-alueilla, mutta sen käyttö metaversumissa on lisääntynyt merkittävästi viime vuoden aikana. Itse asiassa huomaat, että suurin osa tämän listan tokeneista on rakennettu Ethereumin lohkoketjuteknologian avulla!

Vaikka käyttäjät ovat aiemmin valittaneet hitaista transaktionopeuksista ja korkeista kaasumaksuista, Ethereum näyttää jatkavan valta-asemaansa metaversumilohkoavaruudessa viimeaikaisten ja tulevien päivitystensä ansiosta. Myöhemmin tänä vuonna se ottaa käyttöön shardingin, jonka odotetaan nostavan Ethereumin nopeudet yli 100 000 transaktioon sekunnissa (TPS).

Miksi Ethereum (ETH) on sijoittamisen arvoinen?

Ethereum houkuttelee todennäköisesti entistä enemmän metaversumipelien kehittäjiä tämän päivityksen jälkeen. Kun otetaan huomioon, että Ethereum-pohjaisissa metaversumipeleissä tehdyt transaktiot vaativat usein ETH:n kaasumaksuja varten, useampien verkkoon kehitettävien metaversumiprojektien lisääntyminen johtaa kysynnän kasvuun, ja se voi olla vahva ajuri Ethereumin hinnan kasvulle.

Lisäksi Ethereumin käyttö ei rajoitu vain metaversumikryptoprojekteihin. Se pyörittää myös tuhansia hajautettuja sovelluksia (dApps), jotka tukeutuvat Ethereumin infrastruktuuriin toimiakseen. Sijoittamalla Ethereumiin et ainoastaan tue laajaa innovatiivisten projektien ekosysteemiä, vaan myös hyödynnät metaversumin kasvavaa suosiota ja hyväksyntää, mikä tekee ETH:sta yhden parhaista metaversumikryptoista ostettavaksi.

5, Apecoin (APE) – Yksi kunnianhimoisimmista metaversumiprojekteista tähän mennessä

Mikä on Apecoin (APE)?

ApeCoin on Ape-ekosysteemin natiivi token, jonka on lanseerannut Yuga Labs, joka on Bored Ape Yacht Clubin (BAYC) NFT-projektin luoja. APE toimii ekosysteemin ensisijaisena hyödyketokenina, joka kattaa useita projekteja, kuten pelejä, tapahtumia, palveluita ja erittäin odotetun metaversumipelin Otherside.

APE-tokenin haltijat odottavat henkeään pidätellen Othersiden tulevaa julkaisua nähtyään välähdyksiä metaversumihankkeesta sen “First Trip” -demon aikana. Demossa APE-tokenien haltijat pääsivät yhdistämään voimansa ja taistelemaan pomoa, Kodaa, vastaan, joka on yksi Othersidea asuttavista muukalaislajeista. Sen virtuaaliomaisuus, Otherdeed NFT:t, kohtasivat julkaisun yhteydessä uskomattoman suuren kysynnän, joka tuotti yli puoli miljardia dollaria ensimmäisen 24 tunnin aikana.

Miksi Apecoin (APE) on sijoittamisen arvoinen?

Vaikka Ape-ekosysteemissä on muitakin arvokkaita ominaisuuksia, kuten Ape DAO, hajautettu itsenäinen organisaatio (DAO), joka tarjoaa APE-tokenin haltijoille äänioikeuden, Otherside on monien mielestä APE:n kasvun tärkein katalysaattori. Metaversumihanketta rakennetaan yhteistyössä tunnettujen yritysten Animoca Brands ja Improbable kanssa, mikä lisää entisestään sen menestymismahdollisuuksia.

Koska APE on Othersiden pelin sisäinen valuutta, sen kysynnän ja arvostuksen odotetaan kasvavan, kun metaversumialusta otetaan käyttöön. Kun otetaan huomioon Yuga Labsin saavutukset BAYC:n kanssa ja Othersidea tukevat vahvat kumppanuudet, monet sijoittajat pitävät APE:tä yhtenä markkinoiden parhaista metaversumikryptokolikoista.

6. Star Atlas (POLIS) – Visuaalisesti upea AAA metaversumikryptoprojekti

Mikä on Star Atlas (POLIS)?

Star Atlas on uraauurtava metaversumiprojekti, jossa yhdistyvät upea, visuaalisesti näyttävä avaruuden tutkimuskokemus ja suuri strategiapeli. Salamannopealle Solana-lohkoketjulle rakennettu Star Atlas pyrkii tuomaan konsolilaatuista pelaamista kryptoalueelle ja hyödyntämään NFT:tä pelin sisäisissä varoissa.

Star Atlaksessa pelaajat lyöttäytyvät yhteen tutkimaan maailmankaikkeuden laajoja alueita omilla avaruusaluksillaan, perustavat ryhmittymiä ja taistelevat kilpailevia ryhmiä vastaan matkan varrella. Alustan alkuperäistä tokenia, ATLAS:a, voidaan käyttää pelin sisäisten hyödykkeiden, kuten alusten ja rakenteiden, päivittämiseen, kun taas louhitut resurssit voidaan vaihtaa ATLAS:iin ja vaihtaa fiat-valuuttaan. POLIS, Star Atlaksen hallintotoken, antaa pelaajille mahdollisuuden äänestää alueellisissa DAO:issa ja vaikuttaa pelin suuntaan.

Miksi Star Atlas (POLIS) on sijoittamisen arvoinen?

Sijoittamalla Star Atlasiin sijoittajat ovat mukana kunnianhimoisessa hankkeessa, joka voi määritellä metaversumin uudelleen. Unreal Engine 5 -moottorilla toimivan edistyksellisen grafiikan ja EVE Onlinen kaltaisten suosittujen MMORPG:iden kaltaisen pelattavuuden ansiosta Star Atlas on valmis houkuttelemaan valtavan pelaajakannan ja luomaan kukoistavan universumin. Pelaajilla on jopa mahdollisuus tutkia universumia virtuaalitodellisuudessa (VR), mikä parantaa pelattavuutta entisestään.

Star Atlas on jo houkutellut yli 100 000 pelaajaa, joista yli 13 000 kirjautuu viikoittain ja lähes 7 000 päivittäin (Star Stat). Vaikka nämä luvut ovatkin kääpiöitä kryptoalan ulkopuolisiin suosituimpiin metaversumialustoihin, kuten Fortniteen tai Robloxiin verrattuna, ne todennäköisesti kasvavat huomattavasti, kun yhä useammat pelaajat liittyvät metaversumin kryptomaailmaan. Tämä todennäköisesti kasvattaa POLISin kysyntää ja tarjoaa mahdollisesti huomattavia tuottoja nykyisille sijoittajille.

7. Axie Infinity (AXS) – Arvostettu metaversumipeli johtaa NFT-myyntiä

Mikä on Axie Infinity (AXS)?

Axie Infinity on yksi tunnetuimmista metaversumi ja play-to-earn-peleistä. Pokémon-pelien kaltaisista peleistä inspiroituneena pelaajat rakentavat joukkueen ihastuttavia olentoja, joita kutsutaan axieiksi ja jotka ovat lohkoketjussa NFT:nä, ja osallistuvat taisteluihin muita pelaajia vastaan ansaitakseen Smooth Love Potionia (SLP), jonka voi sitten myydä käteisellä SLP:n fiat-kaupankäyntipareja käyttäen. Pelaajat voivat saada SLP:tä myös osallistumalla tehtäviin, ottamalla vastaan tekoälyvihollisia ja viljelemällä maata.

SLP ei kuitenkaan ole ainoa token Axie Infinity -ekosysteemissä. On myös Axie Infinity Shards (AXS), joka on metaversumipelin oma hallintotokeni. Axie Infinityn valtavan suosion osoittamiseksi riittää, kun katsoo numeroita: Crypto Slamin mukaan Axie Infinityllä on saavutettu yli 4,2 miljardin dollarin myynti 1,8 miljoonalla ostajalla, mikä on enemmän kuin millään muulla NFT-kokoelmalla.

Miksi Axie Infinity (AXS) on sijoittamisen arvoinen?

Sijoittaminen Axie Infinityyn tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden hyödyntää kukoistavia play-to-earn-pelimarkkinoita. Pelaajat ympäri maailmaa pitävät Axie Infinityä yhtenä parhaista metaversumihankkeista, ja se on tunnettu kyvystään korvata perinteisiä tulonlähteitä pelaajille Indonesiassa ja Filippiineillä koronavirus-pandemian aikana.

Play-to-earn- ja metaversumikolikoiden palatessa tänä vuonna, on todennäköistä, että projektin natiivi token, AXS, on yksi ensimmäisistä nousijoista. Kun Axie Infinity jatkaa innovointia ja laajentaa tarjontaansa, voidaan odottaa, että yhä useammat sijoittajat pitävät AXS:ää yhtenä parhaista metaversumikolikoista, joita kannattaa ostaa vuonna 2023.

8. Gala Games (GALA) – Metaversumi ja Play-To-Earn-pelien ekosysteemi

Mikä on Gala Games (GALA)?

Gala Games on innovatiivinen peliekosysteemi, joka antaa pelaajille ennennäkemättömän mahdollisuuden hallita pelikokemustaan. Sen alustan kautta pelaajat voivat omistaa, vaihtaa ja lahjoittaa NFT:itä, jotka palvelevat erilaisia toimintoja sen metaversumipeleissä. GALA-tokenia, ekosysteemin digitaalista valuuttaa, käytetään vaihtovälineenä pelien sisäisten varojen kaupassa, ja sen avulla pelaajat voivat ansaita palkintoja pelaamalla pelejä, sijoittumalla turnauksissa ja osallistumalla muihin aktiviteetteihin.

Gala Games tarjoaa jo nyt upeita pelejä, kuten Town Star, maanviljely- ja karjanhoitosimulaattori, ja Spider Tanks, PvP-taitopeli, jossa pelaajat voivat kilpailla taisteluareenoilla ansaitakseen GALA-metaversumikolikkoa. Jokaista ekosysteemin peliä voi pelata ilmaiseksi, ja sen avulla pelaajat voivat todella omistaa pelin sisäisen omaisuutensa. Gala-pelien omistus on myös täysin hajautettu, ja GALA toimii hallintotokenina, jonka avulla käyttäjät voivat äänestää yhteisön ehdotuksista.

Miksi Gala Games (GALA) on sijoittamisen arvoinen?

Gala Games on jo tehnyt yhteistyötä Epic Gamesin kaltaisten tunnettujen peliyhtiöiden kanssa uusien ja jännittävien pelien julkaisemiseksi ja solminut suhteen näyttelijöiden Dwayne “The Rock” Johnsonin ja Mark Wahlbergin kanssa. Molemmat kumppanuudet koskevat maailmankuuluja yrityksiä ja julkkiksia, minkä ansiosta Gala Games voi tavoittaa miljoonia potentiaalisia pelaajia.

Lisäksi metaversumialusta on vasta lapsenkengissään, mutta sillä on selkeä visio ja tiekartta, ja valmisteilla on uskomattomat 12 play-to-earn-peliä. Tämä jatkuva laajentuminen lisää todennäköisesti GALA-tokenin kysyntää, mikä tekee siitä houkuttelevan sijoituksen niille, jotka haluavat päästä mukaan lohkoketjupelaamisen ja metaversumin kryptokolikoiden kasvuun varhaisessa vaiheessa.

9. Enjin Coin (ENJ) – Metaversumikehityksen yksinkertaistaminen

Mikä on Enjin Coin (ENJ)?

Enjin on lohkoketjupohjainen alusta, joka palvelee pelinkehittäjiä tarjoamalla heille käyttäjäystävällisiä työkaluja ja ohjelmistokehityspaketteja (SDK), joiden avulla he voivat integroida lohkoketjuteknologian saumattomasti metaversumiprojekteihinsa. Enjin-alustan kautta kehittäjät voivat lyödä pelin sisäisiä esineitä vastaavia ei-vaihtokelpoisia tokeneita (NFT) ja antaa niille arvon käyttämällä natiivia ENJ-tokenia. Tämä prosessi yksinkertaistaa huomattavasti pelin sisäisten omaisuuserien luomista ja hallintaa.

Se mahdollistaa myös paljon helpomman kaupankäynnin ja digitaalisten omaisuuserien omistamisen metaversumin pelaajien kesken. Esimerkiksi Enjin-lompakko toimii keskuksena, jonka kautta käyttäjät voivat tarkastella, hallita ja kaupata NFT:itään. Sen sijaan, että Enjin olisi itse metaversumi, se tekee digitaalisten maailmojen luomisen äärettömän helpoksi. Sen sijaan, että kehittäjät tarvitsisivat räätälöityjä ratkaisuja, he voivat yksinkertaisesti käyttää Enjinin plug-and-play-työkaluja virtuaalimaailmojensa parantamiseen.

Miksi Enjin Coin (ENJ) on sijoittamisen arvoinen?

Kun metaversumi ja play-to-earn-pelit jatkavat kasvuaan, kehittäjät kääntyvät todennäköisesti Enjinin kaltaisten ratkaisujen puoleen, jotta digitaalisen omaisuuden omistusoikeus olisi helpompaa sisällyttää heidän projekteihinsa. Tämä Enjinin palveluiden kysyntä voi nostaa ENJ-tokenin arvoa tulevina vuosina.

Sijoittaminen Enjiniin on samanlaista kuin sijoittaminen Metacadeen ja Ethereumiin; se on veto siitä, että ala kasvaa kokonaisuutena, sen sijaan että panostettaisiin metaversumin natiivien tokeneiden ylisuoritukseen. Monien ennusteiden mukaan Enjin tarjoaa lohkoketjupelaamisen keskeisen infrastruktuurin pitkälle tulevaisuuteen, joten sitä pidetään yhtenä parhaista metaversumin kryptoprojekteista, joita kannattaa ostaa juuri nyt.

10. Decentraland (MANA) – Yksi arvokkaimmista metaversumin kryptokolikoista

Mikä on Decentraland (MANA)?

Decentraland on metaversumialusta, jonka avulla käyttäjät voivat luoda, tutkia ja olla vuorovaikutuksessa hajautetussa virtuaalimaailmassa älypuhelimien, tietokoneiden ja virtuaalitodellisuuskuulokkeiden avulla. The Sandboxin tavoin Decentraland antaa pelaajien ostaa ja kehittää virtuaalimaata, jota edustaa myös LAND NFT, ja rakentaa erilaisia mukaansatempaavia kokemuksia peleistä ja taidegallerioista yökerhoihin ja viihdepaikkoihin.

Alustan kotimainen token, MANA, toimii vaihtovälineenä riippumatta siitä, päivittävätkö käyttäjät avatareitaan vai osallistuvatko he virtuaalimaan myyntiin. Se on myös hallintatoken, jonka avulla käyttäjät voivat äänestää ja muuttaa Decentralandin eri osa-alueita, kuten nimeämiskäytäntöjä ja yhteisön ylläpitämiä palvelimia. Erityisesti Decentraland DAO:ta valvoo sen turvallisuusneuvottelukunta, joka vastaa DAO:n multi-sig-lompakon ja alustan älykkäiden sopimusten hallinnoinnista.

Miksi Decentraland (MANA) on sijoittamisen arvoinen?

Verrattuna muihin metaversumitokeneihin Decentraland on yksi arvostetuimmista alustoista. Se on jo isännöinyt erilaisia tapahtumia, kuten konferensseja, taidegallerioita ja koulutusaloitteita, ja antanut luovan työn tekijöille mahdollisuuden muuttaa työnsä rahaksi MANA-tokenin avulla. Sen monipuolisuus voi johtaa sekä yksityishenkilöiden että yritysten lisääntyvään hyväksyntään, mikä viime kädessä nostaa MANA:n hintaa.

Kun jotkut kutsuvat Decentralandia krypton vastaukseksi Metan Horizon Worldsiin, on helppo ymmärtää, miksi MANA voi nousta metaversumin kehittyessä. Huolimatta hienoisesta kritiikistä, jotka liittyvät käyttäjämääriin ja eristyneisyyteen digitaalisessa maailmassa, MANA on edelleen yksi parhaista metaversumikolikoista. Sen korkea markkinakorko, jonka vain The Sandbox päihittää, kertoo projektin suosiosta.

11. Render Token (RNDR) – Tehokas tapa kuvantaa grafiikkaa metaversumissa

Mikä on Render Token (RNDR)?

Render on innovatiivinen kryptoprojekti, joka tarjoaa hajautettuja GPU-pohjaisia kuvantamisratkaisuja metaversumiin ja sen ulkopuolelle ja muuttaa 2D- ja 3D-mallien, kuvien ja kohtausten digitaalisen luomisprosessin. Renderin ensisijainen tavoite on hajauttaa kuvantamisprosessi, jolloin ne, joilla on käyttämätöntä GPU-kapasiteettia, voivat vuokrata tehoaan niille, jotka haluavat kuvantaa korkealaatuista grafiikkaa reaaliajassa.

Kun virtuaalitodellisuus ja metaversumipelien käyttöönotto lisääntyy, nopeiden ja ketterien kuvantamisratkaisujen tarve kasvaa huomattavasti. Render on lupaava ratkaisu; se palkitsee ne, joilla on käyttämättömiä grafiikkasuorittimia, RNDR-tokeneilla, jotka ottavat osan työmäärästä, ja tarjoaa samalla edullisen, skaalautuvan ja turvallisen vaihtoehdon niille, jotka sitä eniten tarvitsevat.

Miksi Render Tokens (RNDR) on sijoittamisen arvoinen?

Render on tehnyt yhteistyötä OTOY:n kanssa tuodakseen verkostolleen mahdollisimman paljon lisäarvoa. OTOY on erikoistunut grafiikkaan ja kuvantamiseen erikoistunut yritys, jolla on yli 20 vuoden kokemus, mikä antaa Renderille vankan perustan työskentelylle. Sen tuhansista GPU:ista koostuva hajautettu verkko on uskomattoman skaalautuva, ja se pystyy vastaamaan sellaisen maailman vaatimuksiin, jossa metaversumin pelejä ja teknologiaa käyttävät miljoonat ihmiset.

Render hyötyy epäilemättä metaversumeiden lisääntyvästä käyttöönotosta. Kun otetaan huomioon, kuinka kallista korkealaatuisen grafiikan kuvantaminen reaaliajassa yleensä on, ei olisi yllättävää, jos Renderin teknologiaa käyttäisivät lähivuosina kustannustehokasta ratkaisua etsivät yritykset eri puolilla maailmaa. Näin ollen on helppo ymmärtää, miksi monet sijoittajat pitävät Render Tokenia yhtenä vuoden 2023 parhaista metaversumikryptoprojekteista.

12. Highstreet (HIGH) – Kaupan ja metaversumin välisen kuilun kaventaminen

Mikä on Highstreet (HIGH)?

Highstreet on mielenkiintoinen metaversumihanke, jossa yhdistyvät digitaalinen kaupankäynti, pelaaminen, NFT:t ja sosiaalinen vuorovaikutus yhtenäiseksi kokemukseksi. Alustan avulla tuotemerkit voivat luoda digitaalisia kauppapaikkoja, joissa käyttäjät voivat selata ja ostaa tuotteita HIGH-tokeneilla. Jokaisella tuotteella on oma NFT, jota voi käyttää Highstreet-metaversumissa tai lunastaa oikean maailman tuotteeksi Shopify-integraation kautta.

Highstreetissä pelaajat voivat myös tutkia ainutlaatuisia ympäristöjä, suorittaa tehtäviä ja ostaa räätälöitävissä olevia Highstreet-koteja. HIGH-tokenit toimivat metaversumissa pelin sisäisenä valuuttana, jonka avulla käyttäjät voivat edetä pelissä ostamalla virtuaalikiinteistöjä ja erikoisesineitä avatareilleen.

Miksi Highstreet (HIGH) on sijoittamisen arvoinen?

Highstreetin ratkaisu tarjoaa vakuuttavan arvolupauksen sekä käyttäjille että tuotemerkeille. Virtuaalista ostamista mainostetaan yleisesti yhtenä metaversumin tärkeimmistä käyttötapauksista, ja Highstreet näyttää olevan valmis määrittelemään digitaalisen vähittäiskauppakokemuksen uudelleen. Sinun ei enää tarvitse käydä kaupassa tehdessäsi ostoksia; kirjaudu sisään Highstreetiin ja selaa sen monia myymälöitä, osta sitten tuote ja lunasta sen NFT, jotta se voidaan toimittaa sinulle oikeassa elämässä!

Highstreet on myös tehnyt yhteistyötä suurten yritysten, kuten Binance, Ava Labs ja Animoca Brands, kanssa, mikä osoittaa metaversumiprojektin vision taustalla olevan arvon. Lisäksi sen avoimen maiseman tutkiminen ja osallistuminen tehtäviin, taisteluihin ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen tuo käyttäjille lisää viihdettä ja uppoutumista. Kaiken kaikkiaan Highstreet on yksi innovatiivisimmista metaversumin kryptoprojekteista, ja sen hankkimista kannattaa ehdottomasti harkita.

Mikä on paras metaversumikrypto ostettavaksi juuri nyt?

Koska metaversumin ennustetaan saavan merkittävää vauhtia vuonna 2023, on vaikea sanoa, mikä tästä listasta on paras metaversumikrypto. Esimerkiksi Ethereumilla on paljon monipuolisuutta metaversumin ulkopuolella; Star Atlas on asettanut standardin AAA-tyylisille metaversumikryptoprojekteille, kun taas Render voisi olla ratkaisu sekä metaversumipeleille että pilvipelaamiselle yleensä. Kokonaisuutta arvioitaessa Metacade ja AltSignals vaikuttavat kuitenkin voittajilta.

Kuten sanottu, Metacade voi helposti nousta krypton johtavaksi metaversumialustaksi erinomaisen arvolupauksensa ansiosta. Metagrants voisi myös siivittää Metacaden valtavirran maineeseen (ja MCADE:n tähtitieteelliseen arvoon), jos se tuottaa menestyksekkään play-to-earn- tai metaversumipelin. Sen eeppinen presaletulos osoittaa, kuinka paljon sijoittajat uskovat projektiin.

Samoin AltSignalsilla on vahva potentiaali muuttaa kaupankäyntipeliä lopullisesti. Sen nykyiset palvelut ovat olleet hitti tilaajien keskuudessa, kuten sen Trustpilot-sivulla todistetaan, ja sen white paperissa hahmoteltu tekoälypino on aivan poikkeuksellinen. Vaikka AltSignals ei ehkä olekaan perinteinen virtuaalimaailmaan perustuva metaversumihanke, se voi helposti auttaa sijoittajia tunnistamaan seuraavan kultaisen tilaisuuden sekä jokapäiväisessä kaupankäynnissään että löytämillään ei-niin helposti havaittavilla presalelöydöillä.

Kaiken kaikkiaan on todennäköistä, että kumpikin näistä tokeneista menestyy erinomaisesti, kun metaversumin omaksuminen jatkaa nousevaa suuntaustaan. Mutta jos haluat maksimoida sijoitusmahdollisuutesi, kannattaa tutustua ennen kaikkea Metacadeen ja AltSignalsiin.

Kryptojen UKK

Kuinka metaversumi liittyy kryptoihin investoimiseen?

Vaikka on olemassa monia muita kuin kryptopohjaisia metaversumihankkeita, krypto tarjoaa loistavan tavan parantaa pelin sisäistä omaisuuden omistusta metaversumissa. Tämän seurauksena viime vuosina on syntynyt monia mahdollisuuksia sijoittaa metaversumiin krypton avulla.

Onko metaversumin kryptovaluuttoihin investoiminen hyvä pitkän tähtäimen sijoitus?

Sijoittaminen metaversumin kryptovaluuttoihin voi tarjota merkittäviä tuottoja, sillä metaversumi on kehittyvä ala, jolla on paljon kasvupotentiaalia. Se on kuitenkin myös spekulatiivisempi sijoitus sen suhteellisen uutuuden vuoksi.

Mitä riskejä metaversumin kryptovaluuttoihin sijoittamiseen liittyy?

Metaversumin kryptovaluutat voivat olla erityisen epävakaita. Kukin hanke kohtaa kasvavaa kilpailua muiden metaversumikolikoiden kanssa, mikä vaikeuttaa erottumista joukossa ja kriittisen hyväksymistason saavuttamista.

Mikä on paras metaversumin kryptovaluuttaa?

Vastaus tähän kysymykseen on hyvin subjektiivinen, vaikka tämän luettelon hankkeet ovatkin kaikki hyviä valintoja. Tämä pätee erityisesti Metacaden ja AltSignalsin kohdalla, kun otetaan huomioon niiden sijoituspotentiaali ja presale-tulos.

Mistä voin ostaa metaversumikolikoita?

Voit ostaa metaversumin kryptoprojekteja sekä keskitetyistä että hajautetuista pörsseistä sekä kryptojen ennakkomyynnistä.

Mitkä ovat suosituimpia metaversumikryptoja?

Markkinakapasiteetiltaan suosituimmat metaversumikryptot ovat The Sandbox, Decentraland ja Axie Infinity, vaikka tämä todennäköisesti muuttuu tulevina vuosina.

Onko Metalla kryptovaluutta?

Meta, entinen Facebook, on teknologiayritys, joka on panostanut paljon metaversumiin. Sillä ei kuitenkaan ole omaa tokenia tai kryptovaluuttaa. Se yritti ottaa Libra-kryptovaluutan käyttöön muutama vuosi sitten, mutta sääntelyviranomaiset estivät sen.

Voit osallistua AltSignals presaleen täällä.

Voit osallistua Metacaden presalen viimeiseen vaiheeseen täällä.